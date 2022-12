Concurso SERGAS SE é autorizado e previsto para 2023; veja novas atualizações

O concurso SERGAS SE (Sergipe Gás S/A ) foi autorizado! As informações foram esclarecidas por meio das redes sociais do governo de Sergipe no qual informou que o edital está previsto para 2023. O aval foi concedido por meio do governador Belivaldo Chagas.

A previsão é que sejam ofertadas 10 vagas e distribuídas para os seguintes órgãos:

Técnico – 2 vagas;

– 2 vagas; Engenheiro – 1 vaga;

– 1 vaga; Analista Organizacional – 7 vagas.

Quando foi o último concurso SERGAS SE?

O último edital foi liberado em 2016. Na ocasião foram ofertadas 09 vagas para nível médio e superior. Além das vagas imediatas também foram ofertadas oportunidades para cadastro reserva.

É importante destacar que as remunerações variaram entre os valores de R$ 2.548,78 e R$ 6.910,31, com jornadas de 40 horas semanais.

Como foram as etapas?

O concurso SERGAS SE contou com a fase objetiva e discursiva. A primeira etapa foi constituída de: Prova de Conhecimentos Gerais e Prova de Conhecimentos Específicos.

Vale lembrar que a fase discursiva contou com uma redação e versou sobre um dos conteúdos constantes da prova de conhecimentos específicos. As remunerações variaram entre os valores de R$ 2.548,78 e R$ 6.910,31, com jornadas de 40 horas semanais para os cargos.

Sobre o SERGAS

A SERGAS é uma Companhia de direito privado, sociedade de economia mista, vinculada à Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico e da Ciência e Tecnologia.

A entidade foi criada no ano de 1993, com o objetivo de distribuir gás natural canalizado aos diversos segmentos de mercado (comercial, industrial, residencial, automotivo, geração e outros), seja para fins de matéria prima, de geração de energia, ou de quaisquer outras formas de utilização ou finalidade que os avanços tecnológicos permitam contribuir para o desenvolvimento econômico e social do estado.