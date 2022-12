Concurso TCE SP: quando vai sair o edital?

O concurso TCE SP ( Tribunal de Contas do Estado de São Paulo) é um dos certames mais esperados pelos concurseiros. Mas, afinal, quando o edital será liberado?

Pois bem, devido ao andamento da seleção, que ainda encontra em fase de escolha da banca, o edital vai ficar para 2023. Apesar que também há uma expectativa em torno da divulgação da empresa responsável.

A banca vai receber as inscrições e viabilizar as etapas do certame. Somente depois da assinatura do contrato que o edital poderá ser divulgado. Contudo, é bom destacar que a seleção já conta com comissão organizadora.

O grupo é responsável pelo andamento da seleção, escolha da banca, além de contribuir diretamente com a realização do cronograma, parte indispensável para realização do edital.

Vagas concurso TCE SP

Há uma expectativa em torno das vagas e dos cargos que serão liberados. O órgão deve ofertar oportunidades para os cargos de auxiliar técnico de fiscalização na área de tecnologia da informação e agente de fiscalização, na área de tecnologia da informação, para isso será necessário a comprovação de ensino médio e nível superior, respectivamente. As remunerações iniciais serão de até R$ 13.989,28. No entanto, a oferta de vagas ainda será confirmada.

Requisitos

Para participar das vagas, caso sejam confirmadas, é preciso cumprir os requisitos. O cargo de auxiliar de técnico de fiscalização é necessário possuir ensino médio com habilitação na área de informática, com remuneração inicial de R$ 6.373,63, segundo informações do portal transparência do órgão.

Embora a oferta de vagas não tenha sido confirmada, contudo, o órgão conta com duas vagas em aberto para a carreira, o que aumentam as chances para que entrem vagas para este cargo.

Já para agente de fiscalização é exigida formação de nível superior na área, com remuneração inicial de R$ 13.989,28. De acordo com pesquisas, o órgão conta com seis vagas em aberto, o que faz com que as expectativas aumentem para o cargo.

Quando aconteceu o último certame?

O último concurso TCE SP aconteceu em 2017. Na ocasião, foram ofertadas um total de 133 vagas para o cargo de agente de fiscalização, sendo 97 para agente de fiscalização e 36 para agente de fiscalização na área de administração, ambos com necessidade de formação em áreas específicas.

A Vunesp foi a banca responsável pela seleção. As provas contaram com 80 questões divididas entre conhecimentos gerais e específicos.