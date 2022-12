Concurso TJ ES avança mais uma etapa e edital já pode sair

O concurso TJ ES ( Tribunal de Justiça do Espírito Santo) avança mais uma fase rumo ao edital. Isso porque, a banca foi definida e a publicação inserida no Diário de Justiça do Estado, nesta quinta-feira, 15 de dezembro.

Segundo informações, a Cebraspe foi definida como banca responsável por receber as inscrições e viabilizar as etapas da seleção. De acordo com dados do órgão, ao todo há 3.682 cargos vagos.

Vacância dos cargos concurso TJ ES

Confira a lista dos cargos vagos de acordo com o quantitativo:

CARGOS VACÂNCIAS Analista Judiciário Especial 88 Analista Judiciário 3.188 Técnico Judiciário 406

Carreiras

Os cargos que possivelmente serão ofertados são para nível médio e superior. Sobre as remunerações, confira a seguir:

Técnico Judiciário: As remunerações iniciais são de R$ 4.245,08, podendo chegar a R$ 8.830,71;

As remunerações iniciais são de R$ 4.245,08, podendo chegar a R$ 8.830,71; Analista Judiciário: Salários iniciais são de R$ 6.118,86, podendo chegar a R$ 12.728,57;

Salários iniciais são de R$ 6.118,86, podendo chegar a R$ 12.728,57; Analista Judiciário Especial: Os salários iniciais são de R$ 8.747,43, podendo chegar a R$ 18.196,58

Comissão formada

A comissão foi formada e anunciada dia 08 de agosto. Os nomes escolhidos foram:

Presidente da comissão Aldary Nunes, Juiz de Direito – representante do Tribunal de Justiça

Membros Larissa Vescovi de Brito, representante do Tribunal de Justiça Margareth Rampinelli Moro Queiroz, representante do Tribunal de Justiça Lavinia Vieira de Andrade Waichert Lyrio, representante do Sindicato dos Servidores do Poder Judiciário do Espírito Santo Paulo Sérgio Torres Meinicke, representante do Sindicado dos Oficiais de Justiça do Espírito Santo



Quando aconteceu o último edital TJ ES?

O último concurso TJ ES aconteceu em 2010. Na ocasião foram ofertadas 455 vagas para o cargo de Analista Judiciário de nível médio e superior em diversas especialidades. Ao todo foram mais de 50 mil inscritos. Confira a lista de oportunidades:

Nível superior – Analista Judiciário:

Área: Administrativa (10 vagas)

Área: Administrativa – Administração (10 vagas)

Área: Administrativa – Análise de Banco de Dados (2 vagas)

Área: Administrativa – Análise de Sistemas (5 vagas)

Área: Administrativa – Análise de Suporte (3 vagas)

Área: Administrativa – Arquitetura (3 vagas)

Área: Administrativa – Arquivologia (1 vaga)

Área: Administrativa – Comunicação Social (1 vaga)

Área: Administrativa – Contabilidade (6 vagas)

Área: Administrativa – Direito (40 vagas)

Área: Administrativa – Economia (1 vaga)

Área: Administrativa – Enfermagem (1 vaga)

Área: Administrativa – Engenharia Civil (5 vagas)

Área: Administrativa – Engenharia Elétrica (3 vagas)

Área: Administrativa – Engenharia Mecânica (2 vagas)

Área: Administrativa – Estatística (2 vagas)

Área: Administrativa – Informática (3 vagas)

Área: Administrativa – Letras (1 vaga)

Área: Administrativa – Medicina do Trabalho (1 vaga)

Área: Administrativa – Pedagogia (1 vaga)

Área: Administrativa – Psicologia (22 vagas)

Área: Administrativa – Serviço Social (53 vagas)

Área: Administrativa – Taquigrafia (6 vagas)

Área Judiciária – Comissário da Infância e da Juventude (1 vaga)

Área Judiciária – Especialidade: Direito (100 vagas)

Área Judiciária – Especialidade: Execução Penal (15 vagas)

Área Judiciária – Oficial de Justiça Avaliador (18 vagas)

Nível médio – Analista Judiciário:

Área: Administrativa (85 vagas)

Área Apoio Especializado – Técnico em Informática (30 vagas)

Área Apoio Especializado – Técnico em Contabilidade (8 vagas)

Área Apoio Especializado – Técnico em Edificações (5 vagas)

Área Apoio Especializado – Técnico em Eletrônica (9 vagas)

Área Apoio Especializado – Técnico em Mecânica (1 vaga)

Área Apoio Especializado – Técnico em Telecomunicações (1 vaga)

Além das provas objetivas, os candidatos foram submetidos às demais etapas como: prova prática de digitação, somente para o cargo Analista Judiciário especialidade Direito (eliminatório), prova de apanhamento taquigráfico, somente para o cargo Analista Judiciário especialidade Taquigrafia (eliminatório) e avaliação de títulos para os cargos de nível superior, de caráter classificatório.