Concurso Tribunal 2023: confira lista de editais para o Nordeste

O concurso Tribunal 2023 pode ter várias oportunidades para o Nordeste. Separamos a lista dos editais mais falados, assim como andamento das seleções.

Vale lembrar que a lista a seguir consta com certames que estão em período de contratação de banca e outros ainda mais adiantados. Para que você não perca a chance, listamos os concursos abaixo.

Lista concurso Tribunal 2023

Para a região Nordeste, os editais mais esperados são:

TJ BA

O regulamento do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia foi publicado. Com isso, a oportunidade serão para cargos permanentes das Serventias da Justiça e da área administrativa, ou seja, para servidores do órgão.

Por mais que houvessem expectativas para que o documento fosse liberado em 2022, como não foi possível, espera-se que o edital seja divulgado ainda no primeiro semestre de 2023. O próximo trâmite será para contratação da banca.

TJ CE

O certame está avançado pois passou pela fase de contratação da banca. A Cebraspe será a empresa responsável. Com isso, o edital pode ser publicado a qualquer momento. Sobre a taxa, os interessados deverão pagar um valor de R$ 112.

São esperados mais de 30 mil inscritos. O órgão informa que serão oferecidas 50 vagas, para a carreira de técnico judiciário, além da formação de cadastro de reserva, sendo que 15 serão para a área Administrativa e 35 para o setor Judiciário. Se levar em conta os últimos editais, a escolaridade exigida será de nível médio.

TJ SE

O certame teve o aval desde o mês de junho. Sendo assim, devido a expectativa, tudo indica que seja liberado no início de 2023, apesar dos prazos ainda não terem sido divulgados.

A seleção ainda não conta com banca organizadora. A previsão das oportunidades é de haja uma oferta para cargos da área de apoio, sendo técnicos e analistas. O esclarecimento foi dado pelo representante do órgão ao Sindicato dos Trabalhadores do Poder Judiciário do Estado de Sergipe (Sindijus).

TJ RN

O concurso TJ RN está ainda mais avançado entre a lista de oportunidades do concurso Tribunal 2023. Isso porque, já escolheu banca. A FGV foi escolhida como empresa responsável e o edital deve sair logo. O Tribunal confirmou a informação.

O certame vai contar com 917 vagas, sendo 229 imediatas e 688 para a formação de um cadastro de reserva, em cargos dos níveis médio e superior, sendo no nível médio para técnico judiciário (160 imediatas e 288 no cadastro reserva).

As chances para nível superior são: analistas judiciários nas áreas de Tecnologia da Informação (35 imediatas mais 144 no CR); Psicologia (12 + 68 no CR), Serviço Social (seis + 51 no CR), Contabilidade, Ciências Atuariais ou Economia (nove + 17 no CR), História ou Museologia (uma + seis no CR), Arquivologia (uma + seis no CR), Biblioteconomia (uma + seis no CR), Pedagogia (duas + seis no CR) e Direito (duas + 96 no CR).

A seleção vai contar com provas objetivas e discursivas. Já os candidatos de nível superior ainda passarão pela análise de títulos. É importante destacar que o concurso do Tribunal será regionalizado, com vagas distribuídas pelas seguintes regiões: Oeste Potiguar; Central Potiguar; Agreste Potiguar; Leste Potiguar; e Natal.

TRF1

O Tribunal Regional Federal da 1ª Região já tem banca definida, a escolhida foi a FGV. É importante destacar que o órgão engloba os seguintes estados: Distrito Federal e nos estados do Acre, Amapá, Amazonas, Bahia, Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Pará, Piauí, Rondônia, Roraima e Tocantins.

Vale destacar que este concurso do TRF1 para juízes é aguardado desde 2019 e já está com trâmites bem avançados.

Concurso TRE unificado

Os Tribunais Regionais Eleitorais devem lançar o edital ainda no primeiro semestre de 2023. O certame está avançado e em processo de escolha da banca organizadora.

O concurso dos TREs devem contar com vagas para os cargos de técnico e analista. Com a mudança, as duas carreiras agora têm como requisito o nível superior de escolaridade.

Segundo informações, a expectativa é que as vagas sejam para os estados do: Rio Grande do Norte, Ceará, Maranhão e Sergipe.