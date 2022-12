Concurso TRT BA: banca se pronuncia sobre suposta fraude; confira!

O concurso TRT BA ( Tribunal Regional da Bahia) foi alvo de polêmicas após supostas fraudes e irregularidades na aplicação das provas.

Candidatos que realizariam as provas na Faculdade Anhanguera – Iguatemi relataram que foram impossibilitados de realizar as questões por falta de energia. Sobre este assunto, a FCC, banca responsável pelo certame contou que o desabastecimento foi devido ao furto de cabeamento interno da instituição.

Contou ainda que toda as situação relatada está sendo investigada e, sobre as supostas fraudes, a banca afirmou: “Eventuais intercorrências pontuais no local serão devidamente apuradas, sendo desde já refutada qualquer alegação de fraude, posto que absolutamente inverídica”.

A FCC ainda fez questão de revelar a seriedade e comprometimento: “A Fundação Carlos Chagas atua há mais de cinquenta anos nas áreas de processos seletivos, zelando sempre pelo cumprimento dos princípios da

boa-fé, da impessoalidade, da isonomia e da moralidade na organização de concursos públicos. “

Entenda a situação

O concurso TRT BA ( Tribunal Regional do Trabalho da Bahia) aconteceu no domingo, 04 de dezembro com alguns problemas. Os relatos foram que houveram instabilidade e, inclusive, queda no fornecimento de energia elétrica.

Os candidatos que realizaram provas no campus do Iguatemi da Faculdade Anhanguera que sofreram com o incidente. Além disso, foram registradas reclamações sobre o atraso no início da realização da provas, marcadas para a manhã de domingo, 04.

Diversos vídeos circulam nas redes sociais em que os candidatos aparecem no escuro e com lanternas no dia do certame. Veja o vídeo aqui.

Decisão TRT BA

Em nota, o TRT BA disse: “O Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região (TRT-5) contratou a Fundação Carlos Chagas (FCC), empresa idônea e com expertise nacional, para a realização do concurso público para provimento dos cargos de servidores do Tribunal. Recebemos, através da imprensa, a informação de fatos preocupantes em um dos locais de prova após queda de energia. O TRT-5 está desde o domingo (4/12) mobilizado para se inteirar oficialmente dos fatos perante a FCC, o que possibilitará dar uma informação mais precisa da situação e seus desdobramentos“.

Os gabaritos devem ser divulgados nesta segunda, 05 de dezembro. A FCC, banca responsável, ainda não se pronunciou sobre o caso.

Vagas concurso TRT BA

São oportunidades para diversas áreas. Confira os cargos de acordo com a escolaridade:

técnico judiciário – área administrativa;

técnico judiciário – área administrativa – especialidade agente da polícia judicial;

técnico judiciário – área apoio especializado – especialidade enfermagem; e

técnico judiciário – área apoio especializado – especialidade tecnologia da informação.

Os cargos para nível superior são:

analista judiciário – área administrativa;

analista judiciário – área administrativa – especialidade contabilidade;

analista judiciário – área apoio especializado – especialidade arquivologia;

analista judiciário – área apoio especializado – especialidade arquitetura;

analista judiciário – área apoio especializado – especialidade engenharia;

analista judiciário – área apoio especializado – especialidade engenharia civil;

analista judiciário – área apoio especializado – especialidade engenharia da segurança do trabalho;

analista judiciário – área apoio especializado – especialidade engenharia elétrica;

analista judiciário – área apoio especializado – especialidade estatística;

analista judiciário – área apoio especializado – especialidade medicina;

analista judiciário – área apoio especializado – especialidade medicina psiquiatria;

analista judiciário – área apoio especializado – especialidade psicologia;

analista judiciário – área apoio especializado – especialidade serviço social;

analista judiciário – área apoio especializado – tecnologia da informação;

analista judiciário – área judiciária; e

analista judiciário – área judiciária – especialidade oficial de justiça avaliador federal.

É importante lembrar que as remunerações dos aprovados no concurso TRT BA são bem atrativas e variam de acordo com o cargo, sendo de 7.591,37 para técnico judiciário e R$ 12.455,30 para analista judiciário, inclusos vencimento básico e Gratificação Judiciária (GAJ) – sujeita ao acréscimo de parcelas variáveis (AQ, etc), além de benefícios.

Sobre as provas

As provas do concurso TRT BA aconteceram no dia 4 de dezembro de 2022 e além das provas objetivas, tiveram as etapas discursivas para todos os cargos, de caráter eliminatório e classificatório e etapa prática, apenas para o cargo de agente de polícia judicial.

Vale lembrar que os turnos das provas foram diferentes. De acordo com o edital, a etapa objetiva aconteceu no período da manhã para técnico judiciário e à tarde, para analista judiciário, em locais comunicados no edital de convocação e publicados em momento oportuno.