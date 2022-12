Concurso TRT GO tem edital retificado; confira mudanças

O concurso TRT GO (Tribunal Regional do Trabalho de Goiás – 18ª região) afirma que o edital sofreu retificação. As informações forma publicadas no Diário Oficial da União, nesta quarta-feira, 07 de dezembro.

São 24 vagas para nível médio e superior. No que se refere à mudança no edital, o item 14.8 sobre provimento de cargos foi alterado. Portanto, passará a valer a seguinte redação:

“O Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região poderá ceder candidatos aprovados no Concurso de que trata o presente Edital a outros órgãos do Poder Judiciário da União, com sede em Goiás, para fins de nomeação, obedecida a respectiva classificação e conveniência administrativa, com observância da identidade do cargo e do expresso interesse do candidato”.

Vale lembrar que as inscrições poderão ser realizadas até dia 04 de janeiro de 2023, pelo site FCC, banca organizadora da seleção. A taxa varia a depender da escolaridade, sendo de R$ 70 para Técnico e R$ 90 para Analista.

Confira as demais informações e esclarecimentos do edital.

Quem pode se inscrever no concurso TRT GO?

Os cargos tem requisitos próprios. Para a vaga de Técnico Judiciário é preciso comprovar diploma de nível médio, já Analista precisa apresentar nível superior. Confira a escolaridade de acordo com o cargo:

Analista Judiciário – Área Judiciária

Diploma ou certificado de curso de Graduação em Direito.

Analista Judiciário – Área Judiciária – Especialidade Oficial de Justiça Avaliador Federal

Diploma ou certificado de curso de Graduação em Direito.

Analista Judiciário – Área Administrativa

Diploma de curso de Graduação de nível Superior em qualquer área de formação.

Analista Judiciário – Área Administrativa – Especialidade Contabilidade

Diploma ou Certificado de curso de Graduação em Contabilidade, reconhecido e registro no Conselho Regional da categoria.

Analista Judiciário – Área Apoio Especializado – Especialidade Tecnologia da Informação

Diploma de Graduação de nível Superior na área de Tecnologia da Informação ou de qualquer outra Graduação de nível Superior com Pós-Graduação na área de Tecnologia da Informação, com carga horária mínima de 360 horas-aula.

Analista Judiciário – Área Apoio Especializado – Especialidade Serviço Social

Diploma de Graduação em Serviço Social, devidamente registrado, reconhecido pelo Ministério da Educação, e registro no respectivo Órgão de Classe.

Analista Judiciário – Área Apoio Especializado – Especialidade Odontologia

Diploma de Graduação em Odontologia, devidamente registrado, reconhecido pelo Ministério da Educação, e registro no respectivo Órgão de Classe.

Analista Judiciário – Área Apoio Especializado – Especialidade Estatística

Diploma de Graduação em Estatística, devidamente registrado, reconhecido pelo Ministério da Educação, e registro no respectivo Órgão de Classe.

Analista Judiciário – Área Apoio Especializado – Especialidade Medicina do Trabalho

Diploma de Graduação em Medicina e pós-graduação em Medicina do Trabalho, devidamente registrados, reconhecidos pelo Ministério da Educação, e registro no respectivo Órgão de Classe.

Técnico Judiciário – Área Administrativa

Certificado de conclusão de curso de ensino médio ou de curso técnico equivalente.

Técnico Judiciário – Área Administrativa – Especialidade Agente da Polícia Judicial

Certificado de conclusão de curso de Ensino Médio, devidamente registrado, expedido por Instituição de Ensino reconhecida pelo Ministério da Educação e carteira nacional de habilitação categoria “B” ou superior.

Técnico Judiciário – Área Apoio Especializado – Especialidade Tecnologia da Informação

Certificado de curso de nível médio ou de curso técnico equivalente, com habilitação específica em cursos de Tecnologia da Informação que, somados, apresentem carga horária mínima de 120 horas-aula.

Técnico Judiciário – Área Apoio Especializado – Especialidade Tecnologia da Informação

Certificado de conclusão de curso de Ensino Médio e Curso Técnico de Enfermagem do Trabalho, devidamente registrados, expedidos por Instituição de Ensino reconhecida pelo Ministério da Educação e registro no respectivo Órgão de Classe.

Técnico Judiciário – Área Apoio Especializado – Especialidade Especialidade Saúde Bucal

Certificado de conclusão de curso de Ensino Médio e Curso Técnico de em Saúde Bucal, devidamente registrados, expedidos por Instituição de Ensino reconhecida pelo Ministério da Educação e registro no respectivo Órgão de Classe.

Clique aqui para acessar o edital completo.

Remuneração concurso TRT GO

Os ganhos para os cargos de nível médio são acima de R$ 7 mil e nível superior acima de R$ 12 mil, de acordo o edital do concurso TRT GO. Veja em detalhes de acordo com a tabela abaixo:

Nível médio/ técnico

CARGOS VAGAS SALÁRIO Técnico Judiciário – Área Administrativa 02 + CR R$ 7.591,37 Técnico Judiciário – Área Apoio Especializado, Especialidade: Tecnologia da Informação 05 + CR R$ 7.591,37 Técnico Judiciário – Área

Administrativa – Especialidade

Agente da Polícia Judicial 01 + CR R$ 7.591,37 Técnico Judiciário – Área Apoio

Especializado – Especialidade

Enfermagem do Trabalho CR R$ 7.591,37 Técnico Judiciário – Área Apoio

Especializado – Especialidade

Saúde Bucal 01 + CR R$ 7.591,37

Nível superior

CARGOS VAGAS SALÁRIO Analista Judiciário – Área

Judiciária – Especialidade

Oficial de Justiça Avaliador

Federal CR R$ 14.271,70 Analista Judiciário – Área Judiciária 01 + CR R$ 12.455,30 Analista Judiciário – Área Administrativa 01 + CR R$ 12.455,30 Analista Judiciário – Área Apoio Especializado, Especialidade: Serviço Social 01 + CR R$ 12.455,30 Analista Judiciário – Área Apoio Especializado, Especialidade: Estatística 01 + CR R$ 12.455,30 Analista Judiciário – Área Apoio Especializado, Especialidade: Medicina do Trabalho 01 + CR R$ 12.455,30 Analista Judiciário – Área Apoio Especializado, Especialidade: Odontologia 01 + CR R$ 12.455,30 Analista Judiciário – Área

Administrativa – Especialidade

Contabilidade 02 +CR R$ 12.455,30 Analista Judiciário – Área Apoio Especializado, Especialidade: Tecnologia da Informação 04 + CR R$ 12.455,30

Além disso, os servidores ainda recebem benefícios como: Auxílio-alimentação: R$ 910,08; Assistência pré-escolar: R$ 719,62; Auxílio-transporte: R$ 198,93; Assistência médica e odontológica: R$ 215,00; Exames periódicos.

As provas objetivas e discursivas do concurso TRT GO estão marcadas para 12 de fevereiro de 2023. Acesse o edital completo clicando aqui.