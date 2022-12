Concurso TRT8 anuncia que provas para técnico serão reaplicadas; veja mais

O concurso TRT8 (Tribunal Regional do Trabalho da 8ª região) que engloba os estados do Amapá e Pará terão provas para técnico reaplicadas após serem anuladas.

Depois de reuniões com a banca organizadora, Cebraspe, a decisão foi anunciada. A medida foi tomada apenas para o cargo de técnico judiciário administrativo. Sobre o assunto, a comissão decidiu que foi: “em razão de inconsistências na aplicação de critério de correção entre as provas objetiva e discursiva”.

O cargo contou com maior número de inscritos. Apesar de que a nova data ainda não foi anunciada e nem informações sobre o novo cronograma, as provas devem acontecer já em 2023, tudo indica que seja no primeiro semestre.

Sobre o assunto, o Tribunal disse: “O Tribunal lamenta pelo ocorrido, porém, esclarece que a decisão foi tomada com o intuito de garantir a proteção dos participantes, a manutenção da isonomia, a lisura e a segurança jurídica do concurso. As tratativas com o Cebraspe já estão avançadas“.

Apesar das mudanças, o cronograma para outros cargos da seleção não vão sofrer alterações.

Vagas concurso TRT 8

Ao todo são ofertadas 5 vagas com provimento imediato mais cadastro reserva nos seguintes cargos e especialidades:

– Técnico Judiciário (nível médio)

Técnico Judiciário – Área Administrativa: 4 vagas;

Técnico Judiciário – Apoio Especializado em Enfermagem: CR; e

Técnico Judiciário – Apoio Especializado em Tecnologia da Informação: CR.

-Analista Judiciário (nível superior)

Analista Judiciário – Área Administrativa: 1 vaga;

Analista Judiciário – Contabilidade: CR

Analista Judiciário – Arquitetura: CR;

Analista Judiciário – Arquivologia: CR;

Analista Judiciário – Biblioteconomia: CR;

Analista Judiciário – Enfermagem: CR;

Analista Judiciário – Engenharia Civil: CR;

Analista Judiciário – Engenharia Elétrica: CR;

Analista Judiciário – Estatística: CR;

Analista Judiciário – Medicina: CR;

Analista Judiciário – Medicina do Trabalho: CR;

Analista Judiciário – Odontologia: CR;

Analista Judiciário – Psicologia: CR;

Analista Judiciário – Serviço Social: CR;

Analista Judiciário – Tecnologia da Informação: CR;

Analista Judiciário – Área Judiciária: CR; e

Analista Judiciário – Oficial de Justiça Avaliador Federal: CR.

Os ganhos iniciais dependem do cargo, sendo R$ 7.591,37 para técnico judiciário, R$ 12.455,30 para analista judiciário e R$ 14.271,70 para analista judiciário com especialidade em Oficial de Justiça Avaliador Federal.

Provas concurso TRT 8

As provas do concurso TRT 8 aconteceu no dia 06 de novembro, nos dois turnos, sendo no turno matutino para nível superior e vespertino para nível médio. Ambos terão 4h30min de duração. A seleção será aplicada nos seguintes municípios

Belém/PA,

Marabá/PA,

Santarém/PA e

Macapá/AP

Vale lembrar que o concurso TRT 8 vai contar com as etapas objetivas e discursivas, a primeira terá 60 questões que serão divididas entre conhecimentos básicos, total de 20 questões e conhecimentos específicos, 40 questões.

A etapa discursiva vai contar com uma redação de no máximo 30 linhas sobre conhecimentos específicos, de acordo com o cargo. Clique aqui e confira o edital completo e as demais retificações