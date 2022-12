Concurso UFPB tem prazo para liberação de novo edital

Um novo concurso UFPB (Universidade Federal da Paraíba ) está chegando. Vale lembrar que o edital para Técnico-Administrativo em Educação (TAE) está em andamento. Contudo, o reitor da Universidade Federal da Paraíba, professor Valdiney Gouveia, falou sobre a chegada de um novo certame.

O novo edital será para magistério superior e oportunidade com o total de 45 vagas. A previsão é de que o edital seja liberado ainda este ano, contudo, o nome da banca ainda não foi confirmado.

Apesar da falta de informações sobre a empresa, sabe-se que a IBFC é a banca sempre requisitada para seleção de TAE’s.

As áreas também não foram esclarecidas. Entretanto, levando em conta o edital antigo, os cargos ofertados foram:

Matemática;

Mídias Digitais;

Serviço Social;

Medicina Interna;

Metodologia da Educação;

Arquitetura e Urbanismo;

Ciências Farmacêuticas;

Enfermagem Clínica;

Engenharia Elétrica;

Engenharia de Energias Renováveis;

Química e Física;

Ciências Fundamentais e Sociais;

Ciências Biológicas; e

Letras.

A carga horária pode variar entre 20 e 40 horas semanais. Já os ganhos iniciais podem chegar a R$4.472,64.

Concurso UFPB em andamento

Serão ofertados um total de 92 vagas para o cargo de técnico administrativo em educação. Confira a seguir as oportunidades de acordo com a escolaridade:

Nível Intermediário

Nível médio

Assistente em Administração: 74

Técnico em Tecnologia da Informação: 04

Técnico em Tecnologia da Informação: 04 Técnico de Laboratório/Análises Clínicas: 01

Nível superior

Administrador: 04

Contador: 01 Engenheiro Agrônomo: 01 Engenheiro Civil: 01 Geógrafo: 01 Nutricionista: 01 Odontólogo: 01 Técnico em Assuntos Educacionais: 01 Terapeuta Ocupacional: 01



As remunerações variam a depender do cargo. De acordo com o edital, os salários são R$ 1.945,07, para nível intermediário, R$ 2.446,96, para nível médio e R$ 4.180,66, para nível superior.

s provas do concurso UFPB estão marcadas para 05 de fevereiro de 2023 e apresenta duas etapas. Inicialmente, todos os cargos vão realizar a etapa objetiva de caráter eliminatório e classificatório e a prova prática.

Entretanto, essa última fase será somente para Técnico de Laboratório/Análises Clinicas, sendo de caráter eliminatório e classificatório.

As etapa objetiva composta de 50 questões será aplicada nos seguintes municípios:

Areia,

Bananeiras,

João Pessoa,

Mamanguape e

Rio Tinto.

As questões estarão divididas entre conhecimentos específicos e gerais com: Português, Raciocínio Lógico, Informática e Legislação.

O último certame para técnico-administrativo aconteceu nos anos de 2018 e 2019. Na ocasião, houve a oferta de 131 vagas para nível médio, técnico e superior.

Vale lembrar que em torno de 75 mil pessoas realizaram inscrição para disputar as vagas. A maior procura foi nas carreiras de nível médio, sendo o destaque do concurso para o cargo de assistente administrativo, com oferta de 68 vagas. O resultado final está previsto para 11 de abril de 2023.

Clique aqui para acessar o edital completo.