Concurso UNIFEI liberado! Saiu edital para nível médio

O concurso UNIFEI (Universidade Federal de Itajubá) teve o edital liberado com oportunidades para nível médio. Os aprovados exercerão o cargo de técnico administrativo.

Os interessados poderão se inscrever até o dia 16 de janeiro de 2023 através do próprio site da instituição. A taxa é de R$ 100 e deve ser paga até 17 de janeiro de 2023.

Vagas concurso UNIFEI

Ao todo são 03 vagas para técnico administrativo em educação. Confira a seguir a tabela com o quantitativo e o salário da categoria:

CARGOS VAGAS SALÁRIO Técnico em Contabilidade 01 R$ 2.446,96 Técnico de Laboratório/área: Química 02 R$ 2.446,96

Além da remuneração, os aprovados farão jus aos seguintes benefícios:

Alimentação;

Pré-Escolar;

Transporte; e

Ressarcimento do Plano de Saúde.

Para se inscrever nos cargos ofertados neste concurso UNIFEI é preciso seguir os requisitos estabelecidos no edital. Os interessados em técnico em contabilidade precisam comprovar nível médio completo mais Técnico em Contabilidade e Registro no Conselho Competente ou o nível médio profissionalizante.

Por sua vez, o técnico em laboratório deve comprovar médio Profissionalizante ou Médio completo + curso Técnico em Química e Registro no Conselho Competente.

Como serão as provas?

A etapa objetiva está marcada para 26 de março de 2023 com início às 14 horas e com duração de 4h. Serão cobradas 50 questões. Das disciplinas do certame estão: língua portuguesa e conhecimento específico.

As questões serão de múltipla escolha com quatro alternativas. Vale lembrar que haverá ainda a prova prática que deverá ser aplicada aos candidatos ao cargo de Técnico de Laboratório/área: Química.

Clique aqui e acesse o edital completo.

Quando aconteceu o último concurso UNIFEI?

O último edital foi liberado em 2021. Na ocasião foram ofertadas 05 vagas para nível médio e superior. Os cargos divulgados foram:

Cargos Concurso UNIFEI: requisitos Vagas Remuneração Assistente Social Nível superior em serviço social 1 R$ 4.180,66 Assistente em Administração Nível médio 1 R$ 2.446,96 Administrador Nível superior em administração 1 R$ 4.180,66 Técnico de Laboratório – informática Nível técnico na área 1 R$ 2.446,96 Técnico de Laboratório – mecânica Nível técnico na área 1 R$ 2.446,96

Além de prova objetiva, os candidatos foram submetidos à prova prática específica.