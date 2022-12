Concurso UNILA liberado! 41 vagas e salários de R$ 4,1 mil!

O concurso UNILA ( Universidade Federal da Integração Latino-Americana ) anuncia que o edital com 41 vagas foi liberado! As oportunidades são para nível médio e superior.

Os interessados poderão se inscrever entre os dias 05 de janeiro a 09 de fevereiro de 2023, no site da banca organizadora, UNIOESTE/COGEPS. A taxa varia a depender do cargo, sendo de R$ 90 para nível médio e R$ 120 para superior.

Vagas concurso UNILA

As oportunidades são ao todo 41 vagas. Veja a seguir os cargos:

CARGOS VAGAS SALÁRIO Assistente em Administração 21 R$ 2.446,96 Técnico de Laboratório/ Física 01 R$ 2.446,96 Técnico de Laboratório/ Edificações 02 R$ 2.446,96 Técnico de Tecnologia da Informação 06 R$ 2.446,96 Técnico em Contabilidade 01 R$ 2.446,96 Administrador 02 R$ 4.180,66 Analista de Tecnologia da Informação 03 R$ 4.180,66 Assistente Social 01 R$ 4.180,66 Médico 01 R$ 4.180,66 Técnico em Assuntos Educacionais 03 R$ 4.180,66

O cargo de assistente em administração exige diploma nível médio, as carreiras para técnico, nível médio profissionalizante, exceto técnico em assuntos educacionais, já as demais, certificado de ensino superior.

Atribuições

As funções e atribuições dependem de cada cargo. Confira:

Assistente em Administração

Executar serviços de apoio nas áreas de recursos humanos, administração, finanças e logística; atender usuários, fornecendo e recebendo informações; tratar de documentos variados, cumprindo todo o procedimento necessário referente aos mesmos; preparar relatórios e planilhas; executar serviços gerais de escritórios. Assessorar nas atividades de ensino, pesquisa e extensão.

Técnico de Laboratório/ Física

Executar trabalhos técnicos de laboratório relacionados com a área de atuação, realizando ou orientando coleta, análise e registros de material e substâncias através de métodos específicos. Assessorar nas atividades de ensino, pesquisa e extensão.

Técnico de Laboratório/ Edificações

Executar trabalhos técnicos de laboratório relacionados com a área de atuação, realizando ou orientando coleta, análise e registros de material e substâncias através de métodos específicos. Assessorar nas atividades de ensino, pesquisa e extensão.

Técnico de Tecnologia da Informação

Desenvolver sistemas e aplicações, determinando interface gráfica, critérios ergonômicos de navegação, montagem da estrutura de banco de dados e codificação de programas; projetar, implantar e realizar manutenção de sistemas e aplicações; selecionar recursos de trabalho, tais como metodologias de desenvolvimento de sistemas, linguagem de programação e ferramentas de desenvolvimento. Assessorar nas atividades de ensino, pesquisa e extensão.

Técnico em Contabilidade

Identificar documentos e informações, atender à fiscalização e proceder à consultoria Executar a contabilidade geral, operacionalizar a contabilidade de custos e efetuar contabilidade gerencial. Realizar controle patrimonial. Assessorar nas atividades de ensino, pesquisa e extensão.

Administrador

Planejar, organizar, controlar e assessorar as organizações nas áreas de recursos humanos, patrimônio, materiais, informações, financeira, tecnológica, entre outras; implementar programas e projetos; elaborar planejamento organizacional; promover estudos de racionalização e controlar o desempenho organizacional. Prestar consultoria administrativa a organizações e pessoas. Assessorar nas atividades de ensino, pesquisa e extensão.

Analista de Tecnologia da Informação

Desenvolver e implantar sistemas informatizados dimensionando requisitos e funcionalidade do sistema, especificando sua arquitetura, escolhendo ferramentas de desenvolvimento, especificando programas, codificando aplicativos. Administrar ambientes informatizados, prestar suporte técnico ao usuário e o treinamento, elaborar documentação técnica. Estabelecer padrões, coordenar projetos e oferecer soluções para ambientes informatizados e pesquisar tecnologias em informática. Assessorar nas atividades de ensino, pesquisa e extensão.

Assistente Social

Prestar serviços sociais orientando indivíduos, famílias, comunidade e instituições sobre direitos e deveres (normas, códigos e legislação), serviços e recursos sociais e programas de educação; planejar, coordenar e avaliar planos, programas e projetos sociais em diferentes áreas de atuação profissional (seguridade, educação, trabalho, jurídica, habitação e outras); desempenhar tarefas administrativas e articular recursos financeiros disponíveis. Assessorar nas atividades de ensino, pesquisa e extensão.

Médico

Realizar consultas e atendimentos médicos; tratar pacientes; implementar ações para promoção da saúde; coordenar programas e serviços em saúde, efetuar perícias, auditorias e sindicâncias médicas; elaborar documentos e difundir conhecimentos da área médica. Assessorar nas atividades de ensino, pesquisa e extensão.

Técnico em Assuntos Educacionais

Coordenar as atividades de ensino, planejamento, orientação, supervisionando e avaliando estas atividades, para assegurar a regularidade do desenvolvimento do processo educativo. Assessorar nas atividades de ensino, pesquisa e extensão.

Como serão as provas UNILA?

As provas objetivas estão marcadas para 28 de fevereiro de 2023 e será composta de 40 questões de múltipla escolha (valor total da prova: 100). Cada questão contará com 5 alternativas (A, B, C, D e E) e apenas uma única resposta correta. Os candidatos terão 03 horas para efetuar a prova.

As disciplinas cobradas serão:

Língua Portuguesa;

Raciocínio Lógico;

Espanhol;

Legislação; e

Conhecimentos específicos do cargo desejado.

Clique aqui e acesse o edital completo.