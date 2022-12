Concursos em 2023 têm salários iniciais acima de R$ 20 mil; confira lista completa

O concursos em 2023 são totalmente promissores, principalmente, para aquelas pessoas que buscam estabilidade e desejam uma vaga no serviço público.

Entre os certames mais esperados para o próximo ano estão:

Receita Federal;

Polícia Rodoviária Federal;

Polícia Penal;

Sefaz (Secretaria da Fazenda);

TJBA (Tribunal de Justiça da Bahia);

TRE (Tribunal Regional Eleitoral);

TST (Tribunal Superior do Trabalho);

TSE (Tribunal Superior Eleitoral).

Vale lembrar que a Receita Federal liberou edital que oferece um total de 699 vagas, sendo 230 para o cargo de Auditor-Fiscal, com remuneração inicial de R$ 21.029,09 e 469 para Analista-Tributário, que será remunerado com R$ 11.684,39 por mês. Para ambas carreiras é preciso comprovar diploma de nível superior.

Se você busca carreira policial, saiba que a PRF – Polícia Rodoviária Federal- tem previsão de salários de R$ 9.899,88 e a PF R$12.522,50.

Concurso Receita Federal

A prova da Receita Federal está marcada para 19 de março de 2023 e as inscrições estarão abertas até o dia 19 de janeiro de 2023.

A FGV é a banca responsável e os candidatos serão submetidos às fases: objetiva; discursiva; pesquisa de vida pregressa e curso de formação profissional.

Se você deseja se preparar para a prova, é importante lembrar que a Fundação Getulio Vargas, banca organizadora, é conhecida pelas provas extensa, conteudistas e muito bem elaboradas.

É bom destacar que o Curso de Formação Profissional será de caráter eliminatório, com a modalidade de Ensino à Distância (EaD) e provas presenciais. Neste caso, os candidatos serão avaliados nas unidades de Brasília – DF; Manaus – AM; Recife – PE; São Paulo – SP; Curitiba – PR.

Segundo especialistas, as provas da Receita são especificas, por isso, a necessidade do candidato dar uma atenção toda especial às matérias voltadas para o cargo desejado. O certame oferta o total de 699 vagas, 469 vagas de analista tributário e 230 para auditor-fiscal, segundo o edital Receita Federal.

Alta remuneração dos concursos em 2023

Os certames previstos para 2023 ofertam grandes remunerações. Além do conhecimento da banca e da prova como um todo, muitos candidatos perdem questões ou são desclassificados devido ao desequilíbrio emocional.

Por isso, a necessidade de buscar auxílio profissional com terapeutas e psicólogos a fim de conciliar a rotina de estudos e, posteriormente, lidar bem com a realização das provas.

Dicas fundamentais

Quem está na busca por oportunidade e vagas nos concursos em 2023 devem se atentar a essas dicas:

O planejamento é a dica inicial. O estudo precisa ser direcionado à sua necessidade e levando em conta o seu dia a dia. A criação de rotina de estudos também é essencial. Contudo, todo o esforço precisa ser adaptado também às suas dificuldades e às matérias cobradas na vaga que deseja almejar.

A constância é fundamental para quem deseja ser aprovado. Isso porque, estudos feitos de forma alternada podem atrapalhar a fixação do conteúdo. Muitos alunos utilizam da chamada “Técnica Pomodoro”. Quem escolhe essa forma de estudo intercala a rotina intensa com pequenas pausas ao longo do dia.

O uso de fichamento, gravações em áudio e realização de questões também são métodos eficazes e que contribuem consideravelmente para aprovação.

Os concurseiros que buscam vaga em carreiras policiais ou de segurança precisam se atentar neste quesito. Além dos conteúdos e estudos direcionados é preciso treinar o corpo para os testes. O acompanhamento profissional e nutricional são dois pontos essenciais.

Veja o que cair na prova da Receita Federal

Conhecer a prova, ajuda no sucesso das questões. Confira o que vai cair nas objetivas do concurso da Receita Federal:

Auditor

Prova – Conhecimentos Básicos (Manhã)

Língua Portuguesa – 10 questões;

Língua Inglesa – oito questões;

Raciocínio Lógico Matemático – oito questões;

Estatística – 10 questões;

Economia e Finanças públicas – 10 questões;

Administração Geral – 10 questões;

Administração Pública – oito questões;

Auditoria – oito questões;

Contabilidade Geral e Pública – oito questões;

Fluência em Dados – 10 questões;

Prova – Conhecimentos Específicos (tarde)

Direito Administrativo – oito questões;

Direito Constitucional – oito questões;

Direito Previdenciário – oito questões;

Direito Tributário – 10 questões;

Legislação Tributária – oito questões;

Comércio Internacional – oito questões (NOVIDADE) ;

; Legislação Aduaneira – – 10 questões;

Analista

Prova – Conhecimentos Básicos (Manhã)

Língua Portuguesa – 15 questões;

Língua Inglesa – 10 questões;

Raciocínio Lógico Matemático e Estatística – 10 questões;

Contabilidade Geral – 10 questões (NOVA);

Administração Geral e Política – 10 questões; e;

Influência em Dados – 15 questões.

Prova – Conhecimentos Específicos (Tarde)

Direito Constitucional – 14 questões;

Direito Administrativo – 12 questões;

Direito Tributário e Previdenciário – 16 questões (NOVA);

Legislação Tributária – 14 questões; e

Legislação Aduaneira – 14 questões.