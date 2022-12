Concursos públicos para 2023 podem oferecer salários de até R$20 mil

Foto: Google Street View

O ano de 2023 será cheio de oportunidades para aqueles que estão à procura de uma oportunidade de começar uma carreira pública. Instituições como a Receita Federal, a Polícia Rodoviária Federal, Polícia Penal e o Tribunal de Justiça da Bahia têm concursos públicos previstos para o próximo ano.

Além da estabilidade e dos benefícios, os salários podem chegar até R$21.029,09, como é o caso das vagas para auditor-fiscal da Receita Federal. É importante lembrar que esse concurso disponibilizará 699 vagas com início imediato, sendo 230 delas para o cargo auditor-fiscal e 469 para Analista-tributário, com salários de R$ 11.684,39.

Os interessados podem fazer começar suas inscrições para este concurso esta segunda-feira (12), através do site da Fundação Getúlio Vargas. A avaliação objetiva está prevista para o dia 19 de março de 2023. As vagas são direcionadas para as cidades de Brasília (DF), Manaus (AM), Recife (PE), São Paulo (SP) e Curitiba (PR).

PRF

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) também está com um concurso previsto pra o ano que vem. Os salários iniciais serão de R$10.000, com carga horária de 40 horas semanais. Para participar, os candidatos precisar estar com a quitação eleitoral em dia, possuir CNH da categoria B, bem como ser maior de idade. Mais detalhes podem ser encontrados no site oficial da PRF.

TJBA

O Tribunal de Justiça da Bahia disponibilizara 200 vagas de emprego para os cargos de analista judiciário e técnicos judiciários. Mais detalhes sobre o concurso serão divulgados em março de 2023.

O salário inicial para o cargo de analista judiciário é de R$ 6.111,82 podendo chegar a R$ 10.291,59 no fim do contrato. No caso das vagas para técnicos judiciários, o salário inicial será de R$ 3.725,10 podendo chegar a R$ 6.272,61. As provas do concurso serão aplicadas em Salvador, Barreiras, Ilhéus Juazeiro, Porto Seguro, Vitória da Conquista e Feira de Santana.

Outras oportunidades

Instituições como Polícia Militar da Bahia, o Tribunal Regional Eleitoral e o Tribunal Superior Eleitoral também têm previsão para a abertura de concursos públicos. Porém, até o momento detalhes como edital, cronograma e datas ainda não foram divulgados.

Apesar disso, é importante para quem está planejando fazer um concurso começar a se preparar para as provas objetivas e discursivas. Além de assunto de conhecimento geral, como matemática, português, química, física e biologia, alguns certames exigem conhecimentos específicos.

Nesse sentido, especialista orientam que os interessados comecem a listar os assuntos historicamente abordados. Para fazer isso, a pessoa pode buscar nos bancos de dados dos órgãos que realizaram os concursos antigas versões das provas. Essa é uma boa forma de se preparar para os exames.

