Concursos RN 2023: veja a lista de editais previstos

Os concursos RN 2023 tem muitas oportunidades para diversos cargos e níveis de escolaridade. São muitos os editais previstos para o próximo ano.

Vale lembrar que após a reeleição da governadora Fátima Bezerra muitos certames devem acontecer, já que houveram muitas promessas de contratação de servidores em vários setores.

Entre os concursos mais esperados estão o do Polícia Militar do Rio Grande do Norte. É bom destacar que ultimamente o concurso teve avanço e contratou a banca organizadora do certame que oferece 1.158 vagas. No campo judiciário a promessa é de edital com 900 vagas. Veja mais detalhes a seguir.

Concursos RN 2023: Lista

Se você está em busca de oportunidades e estabilidade, confira a lista com cargos, assim como remuneração e andamento do certame.

PM RN

O concurso PM RN vai liberar o total de 1.158 vagas. Desse quantitativo, 1.128 será para o ingresso de praças (soldados) e 30 para o posto de praças músicos.

A IBFC será a banca responsável pelo certame. Mediante o avanço, o edital pode ser publicado a qualquer momento. A carreira de praça é a expectativa da seleção que tem como requisito o nível superior.

Levando em conta o último edital, as remunerações eram de R$2.904. Contudo, de acordo com a Lei de 2019, os valores atuais são de R$3.571,82.

IDIA RN

O Instituto de Defesa e Inspeção Agropecuária do Rio Grande do Norte está em preparação para liberar novo edital que já conta com comissão organizadora. O grupo será responsável por escolher a banca que vai comandar a seleção.

Para isso, será preciso antes fazer um levantamento sobre o número de vagas e cargos aprovados. Somente após a banca contratada, um novo edital poderá ser publicado. A expectativa é para que isso ocorra já no ano seguinte estando o IDIA RN como estando na lista dos concursos RN 2023.

TJ RN

O Poder Judiciário também vai realização a contratação de novos servidores por meio de novo edital. O certame foi autorizado. De acordo com o aval, o edital vai contar com 917 vagas, sendo 229 imediatas e 688 para a formação de um cadastro de reserva.

Mediante os preparativos e a necessidade de novos servidores, tudo indica que o edital possa ocorrer neste fim de ano ou no início de 2023. As oportunidades serão voltadas para os níveis médio e superior. Veja a seguir os cargos, de acordo com a escolaridade:

nível médio : técnico judiciário (160 imediatas e 288 no cadastro reserva); e

: técnico judiciário (160 imediatas e 288 no cadastro reserva); e nível superior: analista judiciário na área de Tecnologia da Informação (35 imediatas mais 144 no CR) e analista judiciário das áreas de Psicologia (12 + 68 no CR), Serviço Social (seis + 51 no CR), Contabilidade, Ciências Atuariais ou Economia (nove + 17 no CR), História ou Museologia (uma + seis no CR), Arquivologia (uma + seis no CR), Biblioteconomia (uma + seis no CR), Pedagogia (duas + seis no CR) e Direito (duas + 96 no CR).

Os candidatos do nível médio serão avaliados por meio de prova objetiva e discursiva. Já os de nível superior ainda contarão com análise de títulos.

Idema RN e Detran RN

Um concurso prometido é o do Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte (Idema RN).

A governadora eleita prometeu um novo edital. Na ocasião disse:

“Faremos concurso, sim, no Idema para o Estado ser ainda mais eficiente e proativo […] Hoje, a maioria dos servidores do Idema é de terceirizados. Há um esforço para um atendimento qualificado e que vem sendo feito, mas é preciso fazer o concurso público“, disse Fatima.

Assim como o Idema RN, o Governo do Rio Grande do Norte também tem o concurso Detran RN como uma promessa de gestão. Apesar de ainda não ter nada de publicação, tudo indica que o certame aconteça ainda no primeiro semestre de 2023.