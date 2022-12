Concursos Tribunais 2023: veja as previsões

Mais um ano está se encerrando e as previsões em relação aos concursos de Tribunais para 2023 são muito boas.

Alguns editais já foram publicados e a possibilidade de ingressar em órgãos públicos já pode ser conferida pelos candidatos à vaga. Aliás, os cargos em destaque são para Juízes e para área de apoio, como Técnicos e Analista Judiciário.

A alta remuneração é o que mais atrai candidatos de várias regiões do País. Por isso, que há a expectativa de no início de 2023, aconteça a divulgação de mais de dez editais em várias áreas do TRE. Desse modo, aumentando assim as oportunidades entre os concurseiros.

Quer saber mais informações sobre tudo o que está previsto para o ano de 2023? Então, não deixe de nos acompanhar até o final, e confira todas as novidades sobre os Concursos de Tribunais.

Concursos Tribunais 2023: Confira as previsões para os processos seletivos do TJ SP e TJ RJ

O Estado de São Paulo já está com os preparativos para um novo concurso TJ SP de Juiz Substituto em andamento. Aliás, a banca organizadora já foi aprovada em sessão do Órgão Especial, mas ainda não ocorreu a divulgação.

Até o momento ainda não foram apresentadas muitas informações sobre o edital. Todavia, o que se sabe é que a remuneração iniciais para o cargo de Juiz é a partir de R$28.883,97. Além disso, o candidato deve ter até 65 anos.

No Estado do Rio de Janeiro também terá o concurso TJ RJ para Juiz Substituto. Em maio de 2022 foi divulgada a comissão organizadora, mas até agora não ocorreu a publicação do edital.

Vale ressaltar que para garantir uma vaga para o cargo de Juiz Substituto é preciso cumprir alguns requisitos como: ter Bacharelado em Direito há no mínimo 3 anos, além de comprovar atividade jurídica de 3 anos após o término da graduação.

Concurso TJ MG e TJ ES

Os concursos de Tribunais 2023 para esses Estados também já têm previsão de abrir.

Em primeiro lugar, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais oferecerá vagas para cargos de nível médio. Então, a expectativa é que a publicação do edital do TJ MG seja feita no primeiro semestre do próximo ano.

Aliás, outro ponto é que o termo de referência da seleção está em finalização desde setembro de 2022. Vale dizer que ele também é conhecido como projeto básico, que funciona como um espelho para o edital.

Já para o Estado do Espírito Santo, segundo o Presidente do Tribunal de Justiça e Desembargador Fabio Clem que realçou a necessidade de reforço no órgão. Com isso, o concurso TJ ES oferecerá vagas para os cargos de Juiz Substituto e servidores públicos.

Veja os concursos TJ DFT e concurso TJ MS

Foi autorizada durante a 18ª Sessão Extraordinária do Tribunal Pleno realizada no dia 25 de outubro a abertura de um novo concurso para o cargo de Juiz Substituto, a expectativa é que sejam liberadas cerca de 30 vagas para o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios.

A propósito, a previsão é que a publicação do edital seja feita ainda esse ano. Então, o que se sabe até o momento é que o Cebraspe foi confirmado como organizador da seleção. Por isso, é o responsável por receber as inscrições, viabilizar e aplicar as etapas.

No Mato Grosso do Sul, o concurso previsto é para Juiz Substituto, de acordo com o Portal da Transparência há cinco cargos vagos nessa área. No entanto, ainda não há dados sobre vagas, nem prazos definidos para as provas e inscrições.

Porém, o que se sabe até agora é que a Banca Organizadora FGV (Fundação Getúlio Vargas) foi a escolhida.

Concursos Tribunais 2023: Conheça outras regiões que estão previstas para o concurso TJ

Além dessas regiões citadas anteriormente há ainda vários outros estados que estão previstos para aplicar o concurso TJ, confira a seguir.

No Rio Grande do Sul, o Tribunal de Justiça realizará um novo concurso para a área de Tecnologia da Informação.

Enquanto, no Amapá a oferta de 30 vagas são para Técnico e Analista Judiciário de nível médio e superior.

O TJ BA oferecerá vagas para cargos permanentes das Serventias da Justiça e da Área Administrativa.

A ideia para o concurso TJ CE é oferecer vagas para a carreira de Técnico Judiciário de nível médio.

Por fim, outro Edital previsto é para o concurso TJ SE que ofertará vagas para o cargo de Técnico e Analista Judiciário.

Agora que você já conhece todas as regiões que vão ofertar concurso TJ é só se preparar com muita dedicação e garantir uma excelente carreira profissional. Boa sorte.