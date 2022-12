Confira 5 dicas para estudar leis para concurso

Hoje vamos te mostrar 5 dicas para estudar leis para concurso e arrasar nas provas, afinal, esse tipo de conteúdo está presente na maioria dos concursos públicos.

Seja para vagas municipais, ou vagas federais, entender as leis é sempre um pré-requisito para quem deseja ocupar um cargo no setor público. No entanto, as leis mudam constantemente, o que pode deixar a rotina de estudos dos concurseiros bastante trabalhosa.

Pensando nisso, trouxemos algumas dicas importantes, que irão ajudar você na hora de se preparar.

Quer saber mais? Então não deixe de ler até o final, e fique por dentro de todos os detalhes!

Leis mais cobradas nos concursos

As leis estão constantemente presentes nos concursos, sejam eles públicos ou não. Por isso, estudar esse tipo de conteúdo é tão importante para quem deseja preencher uma dessas vagas.

De maneira geral, as leis que caem com maior frequência nas provas de concursos, são aquelas ligadas à área de Direito Constitucional e Administrativo.

Noções da Constituição Federal de 1988 e o Estatuto dos Servidores Públicos Federais, por exemplo, são leis que precisam de uma maior atenção na hora de estudar.

Para quem deseja atuar na esfera municipal, em concursos de prefeituras, por exemplo, é importante se atentar às Leis de Licitações e Contratos, além de Improbidade Administrativa e Atos Administrativos.

Dessa forma, para quem deseja se tornar um servidor público, através de um concurso, principalmente nas esferas federais e administrativas, precisa conhecer dispositivos dessas leis em algum momento durante sua preparação.

Confira quais são as 5 dicas para estudar leis para concurso

Já sabemos quais as leis que mais caem nos concursos atualmente, especialmente para quem deseja se tornar servidor público.

Contudo, as leis são um terreno muito volátil, e estudar e acompanhar esse tema pode ser complicado em um primeiro momento.

Porém, existem algumas maneiras que facilitam o processo de estudos, fazendo com que você consiga administrar melhor seu tempo, concentrando seus esforços no que realmente importa.

Veja a seguir 5 dicas infalíveis para te ajudar nesse processo tão importante para sua vida profissional.

1.Preste atenção no edital do concurso

Antes mesmo de começar sua preparação, dê uma boa olhada no edital do concurso, pois é nele onde estarão todas as informações disponíveis a respeito do certame.

Observe não só as leis que cairão nas provas, mas também os parâmetros de seleção.

Ademais, caso o edital do concurso que você pretende fazer ainda não tenha saído, é possível se basear na última edição, e utilizar este edital para se preparar.

2.Procure materiais atualizados

Como já mencionamos anteriormente, as leis costumam mudar bastante de um ano para outro, e por isso, buscar artigos atualizados é imprescindível para acertar as questões.

Além disso, as bancas organizadoras costumam usar essas mudanças para formular questões e testar os conhecimentos do candidato.

Apesar de fazer pesquisas na internet ser uma ótima forma de se preparar, é preciso ficar atento se essas publicações são resistentes e condizem com as últimas mudanças das leis.

3.Estude a Lei Seca

Essa é uma dica de ouro para quem vai prestar concursos públicos, pois a maioria dessas provas contém questões a respeito do texto da Lei Seca.

Apesar de algumas das leis possuírem muitos artigos, é importante ler o texto de forma integral, pelo menos uma vez.

Para evitar que o processo se torne maçante, você pode mesclar outros conteúdos durante o estudo dessa lei em específico.

Além disso, utilizar cursos e aulas a respeito da lei, pode fazer com que você entenda melhor a questão.

4.Resolva exercícios para o concurso

Uma das melhores formas para gravar o conteúdo na mente, e se preparar na prática para o concurso, é resolver exercícios a respeito da matéria.

Afinal, não basta conhecer as leis, também é preciso saber como elas serão cobradas na prova.

Por isso, pesquise por simulados na área em que você pretende atuar, e treine as respostas e as possíveis cobranças de leis em geral.

5.Procure por cursos de preparação

Atenção se você está enfrentando dificuldades para estudar as leis para concurso por conta própria. Talvez a solução seja buscar ajuda de um profissional.

Hoje em dia é possível encontrar cursos voltados para todas as áreas de atuação, e as leis também são ensinadas nesse tipo de aula.

Pesquise opções presenciais ou online, e tenha mais apoio na hora de se preparar!

Por fim, com essas 5 dicas para estudar leis para concurso, você poderá se preparar, e arrasar em qualquer concurso que participar!

Boa sorte e bons estudos!