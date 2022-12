Confira a melhor maneira de deixar a sua fruteira organizada

Foto: Divulgação Le Biscuit

Quando se compra frutas e verduras, é preciso aprender a guardá-los de forma correta pra aumentar o tempo de validade, sem perder a qualidade. Confira algumas dicas abaixo:

Alguns vegetais e frutas emitem etileno e, por conta disso, é necessário ficar longe dos produtos que são considerados sensíveis a esse tipo de gás. Entre os alimentos que produzem etileno estão: abacate, abacaxi, banana, figo, maçã, mamão, manga, melão, pera, pimentão, tomate e uva.

O ideal neste caso é deixar esses alimentos guardados em um lugar bem distante de produtos como batatas, folhas, cenouras, aspargos, brócolis, pepino e outros que podem estragar com facilidade. Já na geladeira, guarde os alimentos mais frescos, que são abacates maduros, abacaxis maduros, aspargos em sacos plásticos, cenouras e abobrinhas em recipientes fechados, folhas frescas (em recipientes fechados e cobertos com papel toalha para não queimar), mangas maduras, melancias maduras, melão cortado, morangos, pêssegos maduros.

A fruteira é uma boa aquisição para quem pretende ter mais espaço para guardar frutas e verduras em casa. A grande maioria desses alimentos precisa de um local arejado e fresco para aguardar seu consumo. Para ficar ainda mais organizado, você fazer da seguinte forma:

As maçãs junto com as peras;

As bananas em uma área separada;

Tomates, pimentões e pepinos;

Frutas cítricas com casca na parte mais arejada;

Cebolas e alhos na parte com menor incidência de luz;

Batatas também em uma parte com menor incidência de luz (separadas das cebolas).

