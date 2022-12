Confira Agenda Cultural de Salvador de 5 a 11 de dezembro

A primeira semana completa do mês de dezembro traz para a capital baiana uma agenda diversificada de eventos, com atrações para todos os gostos e bolsos. Para iniciar com o pé direito, tem jogo da seleção brasileira na Copa do Mundo, além de feriado no meio da semana, show de Maria Bethânia e um gostinho de Carnaval com Carlinhos Brown em um ensaio inédito do Bloco da Timbalada. Confira Agenda Cultural da semana:

Exposição Imersiva Frida Kahlo – A Vida de um Ícone

Foto: Victoria Dowling/iBahia

Para conhecer ainda mais a história da artista, uma visita à exposição imersiva sobre Frida Kahlo, em cartaz no Salvador Shopping, em Salvador, é uma parada obrigatória. Pela primeira vez no Brasil, a mostra internacional “Frida Kahlo- A Vida de Um ícone” é a maior exposição imersiva criada em torno da vida e obra da mexicana.

A biografia mostra a trajetória da artista distribuída em uma jornada interativa por 10 ambientes. O local explora a história da da artista por meio de coleções de fotografias históricas, filmes, ambientes digitais, instalações artísticas e itens de colecionador.

Quando? Até 14 de dezembro – segunda a sábado, das 10h às 21h; domingo, das 10h às 20h

Onde? Salvador Shopping

Quanto? Segunda a quinta (10h às 17h40): R$ 60 / R$ 30; segunda a quinta (18h às 21h): R$ 75 / R$ 37,50; sexta a domingo: R$ 100 / R$ 50; VIP Experience: R$150

Segunda-feira, 28 de novembro

Arena Brasil com Thiaguinho, DJ Cereja, Tico

A festa na Arena Brasil para acompanhar o confronto do Brasil conta a Coreia do Sul pelas oitavas de final ficará a cargo da banda Thiaguinho, DJ Cereja, Tico. O evento é mais uma das opções de acompanhar a seleção brasileira na Copa do Mundo do Catar estando na capital baiana.

Quando? Segunda-feira (5), das 15h30

Onde? Bahia Marina, Av. Lafayete Coutinho

Quanto? R$ 200; Ingressos no Ticket Maker

Foto: Divulgação

Tradição na Copa do Mundo, a banda Olodum leva a torcida baiana para o Pelourinho em mais uma edição da ‘Torcida Brasil Olodum’ em parceria com a Brahma. A expectativa para este ano é de que cerca de 10 mil pessoas passem, em todos os dias do evento, pelo Largo do Pelourinho.

Quando? Segunda-feira (5), das 15h30

Onde? Largo do Pelourinho

Quanto? Entrada Gratuita

Ginga Salvador com Dilsinho, Psirico e Pedro Chamusca

Em clima de Copa do Mundo, o Ginga Salvador recebe mais uma programação musical para embalar a seleção brasileira em um novo confronto. A segunda edição da festa conta com shows de Dilsinho, Psirico e Pedro Chamusca.

Quando? Segunda-feira (5), das 15h30

Onde? Clube Espanhol, Av. Oceânica, 1404 – Ondina

Quanto? R$ 80; Ingressos no Guichê Web

O Aleatórios Bar apresenta o projeto, o Copa Aleatórios, com um combo de música, feijoada e futebol. Nesta segunda, quem for curtir o jogo no espaço poderá aproveitar os shows da banda Água Fresca e DJ Kakitto.

Quando? Segunda-feira (5), das 15h30

Onde? Aleatórios Bar, Pituba

Quanto? R$ 60

Terça-feira, 7 de dezembro

Show Repercussivas: Oficina de Sons

Neste show, fruto de um projeto que tem como ponto de partida as matrizes do samba da Bahia, com destaque ao samba chula, samba corrido, coco e o lata, a Orquestra de Pandeiros irá apresentar o resultado de um trabalho que teve como desafio a construção de um repertório composto especialmente para o público da Sala do Coro do TCA.

Quando? Terça (6), às 20h

Onde? Sala do Coro TCA, Campo Grande

Ingressos? A partir de R$ 20; Vendas no Sympla

Ballet Arte apresenta – CINDERELA

O Projeto Ballet Arte Arte está completando 15 anos de caminhada e para celebrar este momento, trás aos palcos um belíssimo espetáculo “Cinderella” com efeitos, magias e encantos por meio do ballet clássico com coreografias e figurinos incríveis.

Quando? Terça-feira (6), às 19h

Onde? Teatro Castro Alves, Campo Grande

Ingressos? R$ 15 e R$ 30; Vendas no Sympla

Quarta-feira, 7 de dezembro

Maria Bethânia – Sucessos

Foto: Laécio Lacerda

O show traz sucessos de sua carreira, músicas dos trabalhos mais recentes e canções inéditas em sua voz. O fio condutor utilizado pela cantora, que também responde pela direção artística e roteiro, dialoga com os repertórios apresentados nas duas elogiadas lives que ela realizou em 2022 (Globoplay e Educadora FM da Bahia).

Quando? Quarta (7) e quinta (8), às 19h

Onde? Concha Acústica do Teatro Castro Alves, Campo Grande

Ingressos? Esgotados

Quinta-feira, 8 de dezembro

Foto: Jessy Bueno

A cantora, compositora e instrumentista Ana Gabriela, expoente da nova MPB, traz a turnê ANA pela primeira vez a Salvador. No repertório sucessos como “X”, “Não Te Largo, Não Te Troco”, feat com Melim, e “Acho que Te Amo”. Além das músicas do álbum Ana, nesse show, a artista também apresenta sucessos do seu novo disco “Degradê, como “No Escuro”, feat com Anavitória.

Quando? Quinta (8), às 20h

Onde? Colaboraê, Rio Vermelho

Ingressos? R$ 60; Vendas no Sympla

Ebateca Vilas apresenta: Além das Estrelas

O espetáculo de dança “Além das Estrelas” é um evento artístico de conclusão anual apresentado pelos alunos da Ebateca Lauro de Freitas (Ebateca Vilas). Com Argumento, Roteiro e direção de Maria Thereza Gordilho, Além das Estrelas é um espetáculo incidental a partir da obra de Antoine de Saint-Exuperi “O Pequeno Príncipe”, onde a personagem Ana ao se perder nos seus questionamentos e aflições da vida adulta se reconecta com o seu livro de cabeceira na infância.

Quando? Quinta (8), às 18h30

Onde? Sala Principal do Teatro Castro Alves, Campo Grande

Ingressos? R$ 40; Vendas no Sympla

7 Anos grupo Samba e Suor

A banda Samba e Suor celebra sete anos de história com um show para o público reunindo outros grandes nomes do gênero na Bahia. O evento contará com apresentações de CAJU PRA BAIXO, Noelson do Cavaco, D’Resenha, Pagode do Nanny e mais convidados especiais.

Quando? Quinta (8), às 13h

Onde? Joanna’s Boteco, Castelo Branco

Ingressos? A partir de R$ 40; Vendas no Sympla

Sexta-feira, 9 de dezembro

Última Roda de 2022 – Roda de Samba do Botequim

O evento irá fechar com energia positiva, samba de qualidade e muita felicidade, o ciclo com a última roda de samba de 2022, no Pátio da Igreja do Santo Antônio Além do Carmo.

Quando? Sexta-feira (9), às 21h

Onde? Pátio da Igreja do Santo Antônio Além do Carmo

Ingressos? R$ 25; Vendas no Sympla

Sábado, 10 de dezembro

O Mundo das Minhas Palavras

Vencedor do Prêmio Braskem de Teatro 2018, na categoria Melhor Espetáculo Infantojuvenil, o espetáculo é sucesso de crítica e de público o projeto estabelece um bate-papo e os atores se alternam entre papéis de adultos, crianças, palavras e outros personagens do mundo infantojuvenil, construindo a reflexão lúdica sobre como as crianças constroem o seu vocabulário em suas relações com o mundo e com as outras pessoas.

Quando? Sábado (10), às 16h

Onde? Casa Rosa Salvador, Rio Vermelho

Ingressos? R$ 25 (meia e R$ 50 (inteira); Vendas no Sympla

1ª Festa de Arrecadação do Bloco De Hoje A 8

Quando? Sábado (10), às 23h

Onde? Área Verde do Restaurante Uauá, Pelourinho

Ingressos? R$ 40; Vendas no Sympla

Quando? Sábado (10), às 19h30

Onde? Sala Principal do Teatro Castro Alves, Campo Grande

Ingressos? A partir de R$ 20; Vendas no Sympla

Foto: Divulgação

Buscando retornar às origens e estar mais perto da natureza, a nova edição da Sollares acontecerá no Parque Tecnológico de Salvador, na Paralela. A festa promete uma grande edição com expectativa de 15 horas de duração e muita música. Entre os nomes Ashibah, Attractive Noise, Cat Dealers, Vegas, Viot, Kanio, Louie Cut e muitos outros.

Quando? Sábado (10), das 19h

Onde? Parque Tecnológico, Paralela

Ingressos? A partir de R$ 100; Vendas no Ticket Maker

O Unha Prime chega à Salvador, com a primeira edição do evento. Trazendo como anfitrião, o cantor Unha Pintada, a festa contará com mais de 6 horas de muita música. Além de Unha, o evento trará ainda os cantores Tierry, Kevi Jonny, Pablo, Dorgival Dantas e a banda Toque Dez e promete embalar o público até o dia amanhecer.

Quando? Sábado (10), a partir das 19h

Onde? Arena Fonte Nova

Ingressos? A partir de R$ 55; Vendas no Bora Tickets

Domingo, 11 de dezembro

Quando? Domingo (11), a partir das 14h30

Onde? Largo Quincas Berro D’água, Pelourinho

Ingressos? R$ 17,50; Vendas no Sympla

Ensaio do Bloco Timbalada

Foto: Divulgação

O Cacique Carlinhos Brown sobe ao palco do Candyall Guetho Square para um momento especial. Reunindo nomes como Patrícia Gomes, Amanda Santiago, Paula Sanffer, Ninha e Xexéu – cantores que por muitos anos, embalaram os grandes sucessos da Timbalada com suas vozes, o artista fará o 1º ensaio do bloco que irá desfilar no Carnaval de 2023.

Quando? Domingo (11), a partir das 16h

Onde? Candyall Guetho Square, Candeal

Ingressos? Esgotados

Ballet Helena de Palma apresenta: O Quebra Nozes

O Ballet Helena Palma leva ao público a encantadora história de natal “O Quebra Nozes”, ballet de repertório, com músicas de Tchaikovsky e elenco de 150 alunas da escola. Encenado em dois atos, conta a fantasia de Clara, uma menina que na noite de Natal ganha muitos presentes, mas se encanta de uma maneira especial por um deles, um boneco quebra-nozes.

Quando? Domingo (11), às 20h

Onde? Sala Principal do Teatro Castro Alves, Campo Grande

Ingressos? A partir de R$ 20; Vendas no Sympla

Último Biergarten do ano

A última edição do Biergarten em 2022 contará com uma programação especial. O evento, que em 2022 completou 7 anos de história, acontece no dia 11 de dezembro com shows de Batifun, Faustão e Suka, e promete juntar o combo música boa, cerveja e bons encontros em um só lugar.

Quando? Domingo (11), às 15h

Onde? Trapiche Barnabé,

Ingressos? R$ 70; Vendas no Sympla

