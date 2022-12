Confira Agenda Cultural de Salvador desta semana e programe-se

Foto: Divulgação

A chegada do fim de ano e consequentemente do verão já deixa Salvador na atmosfera certa para festa todos os dias da semana. A capital baiana recebe eventos desde a segunda até o domingo, que vão do teatro, as exposições e shows. Tudo isso, atendendo os mais diversos gostos e bolsos. Confira Agenda Cultural da semana:

Exposição Imersiva Frida Kahlo – A Vida de um Ícone

Foto: Victoria Dowling/iBahia

Em sua última semana na capital baiana, exposição imersiva sobre Frida Kahlo, que desembarcou no Brasil por Salvador pela primeira vez na história, é a maior exposição imersiva criada em torno da vida e obra da mexicana.

A biografia mostra a trajetória da artista distribuída em uma jornada interativa por 10 ambientes. O local explora a história da da artista por meio de coleções de fotografias históricas, filmes, ambientes digitais, instalações artísticas e itens de colecionador.

Quando? Até 14 de dezembro – segunda a sábado, das 10h às 21h; domingo, das 10h às 20h

Onde? Salvador Shopping

Quanto? Segunda a quinta (10h às 17h40): R$ 60 / R$ 30; segunda a quinta (18h às 21h): R$ 75 / R$ 37,50; sexta a domingo: R$ 100 / R$ 50; VIP Experience: R$150

Segunda-feira, 12 de dezembro

Ouça Salvador com Lukas Agustinho, Camila Barros e Eduardo Gonçalves

Quando? Segunda-feira (12), a partir das 18h

Onde? Primeira Igreja Batista do Brasil

Ingressos? A partir de R$ 66; Vendas no Sympla

Foto: Henrique Feitosa

Cia de Artes Ôcotô, de Caetité, Bahia, apresenta o mundo caótico que assiste às feridas alheias onde ser o centro das tensões se tornou amargo. Com mentes presas em névoas e corpos paralisados em lembranças, quem sobrou para ter empatia? É assim que Dopamina x mergulha na mente de cada um de seus personagens.

Quando? Segunda (12) e terça-feira (13), a partir das 19h

Onde? Teatro Gregório de Mattos

Ingressos? A partir de R$ 10; Vendas no Sympla

Gym Clube apresenta No mundo da imaginação: um espetáculo ginástico

“Entre o real e o imaginário, vou me desenvolvendo como pessoa. Vejo super-heróis, bruxinhas, amigos imaginários, bicho-papão. Minha rotina tem obrigações e tem muita diversão. Vem comigo nessa estrada, conhecer o mundo da imaginação”. O espetáculo convida crianças a conhecer um verdadeiro mundo mágico da imaginação.

Quando? Segunda (12), a partir das 19h30

Onde? Teatro Jorge Amado, Pituba

Ingressos? A partir de R$ 22,50; Vendas no Sympla

Terça-feira, 13 de dezembro

O que representa A Comida? Sustento, cultura, ancestralidade, afeto, prazer ou medo? Depende do seu lugar. Depende de quem come e como come. Sintam-se convidados a refletir com uma irreverente, contraditória e fantástica personagem que está no topo da cadeia alimentar e preocupada com a possível extinção do seu alimento.

Quando? Terça-feira (13), a partir das 19h

Onde? Teatro Gregório de Mattos

Ingressos? A partir de R$ 10; Vendas no Sympla

Quarta-feira, 14 de dezembro

Espetáculo Carranca da Proa do Barco para o Palco

Cia Mistura de Teatro, de Ibotirama, Bahia, apresenta um trabalho que surge nas praças, ruas e feiras das cidades que povoam as margens do Rio São Francisco. Um vendedor, Zé das Carrancas, figura pitoresca, animado, ser engraçado, cantando e declamando seus versos e rimas, traz em seu corpo e alma a magia da escultura da carranca, com todos os seus significados e história.

Quando? Quarta-feira (14), a partir das 19h

Onde? Teatro Gregório de Mattos

Ingressos? A partir de R$ 10; Vendas no Sympla

Quinta-feira, 15 de dezembro

Quinta Massa apresenta: OUTROEU

Foto: Divulgação

Para encerrar a temporada 2022 do projeto Quinta MaSSA, desenvolvido exclusivamente para ocupar noites de quinta-feira no Teatro Jorge Amado com expoentes da MPB, a Mídia Massa Produções traz Outroeu a Salvador. Mike Tulio e Guto Oliveira se apresentam pela segunda vez em Salvador, em formato intimista, carregando na bagagem muitos sucessos, incluindo feats com Sandy, Anavitória, Clarissa e Lulu Santos, entre outros.

Quando? Quinta-feira (15), a partir das 20h

Onde? Teatro Jorge Amado, Pituba

Ingressos? A partir de R$ 40; Vendas no Sympla

Ritmos & Melodias – Surama Albuquerque

A cantora e compositora Surama Albuquerque apresenta o show “Ritmos & Melodias” na Varanda do Sesi, no boêmio bairro Rio Vermelho. Com um repertório eclético e dançante a artista passeia por ritmos brasileiros do pop ao samba, e aproveita para apresentar ao público os singles “Sobreviventes” e “Estado de Meditação”.

Quando? Quinta-feira (15), a partir das 21h

Onde? Varanda do Sesi, Rio Vermelho

Ingressos? R$ 20; Vendas no Sympla

Sexta-feira, 16 de dezembro

Melly convida Lazzo Matumbi

Melly Convida Lazzo Matumbi para uma seu show intitulado R&Bahia. Esse grande encontro vai reunir a nova revelação do R&B no Brasil e um dos maiores expoentes da música negra brasileira. Nesse show Melly expõe para o seu público repertório diferenciado, músicas autorais, a fim de proporcionar experiências, nas quais para além do espetáculo musical, sejam consumidas vivências, com o lema de bom som.

Quando? Sexta-feira (16), a partir das 19h

Onde? Arena SESC Pelourinho

Ingressos? R$ 30; Vendas no Sympla

Após dois anos o show ‘Piores do Ano’ está de volta. A retrospectiva mais engraçada que você vai ouvir esse fim de ano na voz de alguns dos nomes da cena baiana de comédia. O projeto entra na quarta edição e contará com a apresentação dos humoristas Tiago Banha, Daniel Ferreira, Juninho Brandão, Samuel Belmonte, Renata Laurentino e Matheus Buente.

Quando? Sexta-feira (16), a partir das 20h

Onde? BomBar, Rio Vermelho

Ingressos? Esgotados

O Baile de MOVIIMENTO comemora 1 ano do lançamento do EP MOVIMENTO, de Jalmy, e vai invadir seu juízo e envolver seu corpo. Para o Baile de MOVIIMENTO, Jalmy convida Julinha, Tiri de Castro e Cuper para participar do seu show. A noite terá o show de abertura de Marí Alves. No repertório, estão músicas autorais para dançar e se envolver, como “Rede Quente”, “Aquela Hora do Ano” e o single recém-lançado “Dendê e Dengo”.

Quando? Sexta-feira (16), a partir das 21h

Onde? Área Verde do Restaurante Uauá, Pelourinho

Ingressos? R$ 20; Vendas no Sympla

Foto: Divulgação

3h de Balanço: Sistema Paggotrap e convidados

Quando? Sexta-feira (16), a partir das 20h

Onde? BomBar, Rio Vermelho

Ingressos? R$ 20; Vendas no Sympla

O grupo Samba de Mistura irá agitar o Largo Pedro Arcanjo, no Pelourinho. Comandado por Noelia Marcell, a banda ainda recebe como convidados DJ Preta, Miguel Maya, Vall Santos, Matilde Charles, Mariana Silva e Revela.

Quando? Sexta (16), a partir das 19h

Onde? Largo Pedro Arcanjo, Pelourinho

Ingressos? Gratuito

Foto: Margareth Menezes Site Oficial

Com o verão já batendo na porta, o primeiro pensamento é o Carnaval que finalmente voltará a acontecer em 2023 após dois anos de pandemia, e com isso, o bloco Os Mascarados se prepara para anunciar as novidades para a festa. No próximo ano, a ideia é celebrar os 21 anos de existência com um baile ainda mais democrático, e para isso, a festa contará com uma apresentação de Margareth Menezes e convidados especiais.

Quando? Sexta (16), a partir das 19h

Onde? Hidden Salvador, Ordem Terceira de São Francisco, Pelourinho

Ingressos? R$ 80

Sábado, 17 de dezembro

A última edição do JAM no MAM promete uma profusão de sons e estilos, todos mixados através do jazz, a partir das provocações sonoras criadas pela banda Geleia Solar.

Quando? Sábado (17), a partir das 21h

Onde? Museu de Arte Moderna, Comércio

Ingressos? R$ 20; Vendas no Sympla

Domingo, 18 de dezembro

Foto: Divulgação

Ensaio da Timbalada no Guetho Square

A Timbalada se encontra novamente com o público para mais uma edição do ensaio de verão, no Candyall Guetho Square de casa cheia. Sete horas após anunciar a abertura das vendas, o grupo conseguiu esgotar os ingressos para o primeiro encontro que acontece no domingo (18).

Quando? 18 de dezembro, a partir das 17h

Onde? Candyall Guetho Square, Candeal

Quanto? A partir de R$ 150; Vendas no Bora Tickets

Foto: Divulgação/Nelcivan

O músico, compositor e produtor gaúcho, Esteban Tavares, traz para a capital baiana o show com o qual ele roda o país. O artista fz parte da banda Fresno e mesmo com a saída do grupo de rock, não deixou de fazer música. Tavares integrou a banda do cantor Humberto Gessinger e também fez o próprio nome com suas músicas, como o sucesso ‘Pianinho’.

Quando? 18 de dezembro, a partir das 18h

Onde? Bar 30 Segundos

Quanto? A partir de R$ 35; Vendas no Sympla

A capital baiana recebe alguns dos principais nomes do funk na atualidade, com hits bombados nas redes sociais como MC Daniel, da música ‘Tubarão Te Amo’ e MC Paiva. O evento contará também com a apresentação do rapper Djonga, e shows de Hiago Danadinho e La Fúria.

Quando? Domingo (18), a partir das 14h

Onde? WET Salvador, Paralela

Ingressos? A partir de R$ 60; Ingressos no Ticket Maker

Foto: Fábio Marconi

Ginga Salvador com Saulo, Parangolé, Mumuzinho, Dan Valente e Pedro Chamusca

A grande final da Copa do Mundo terá transmissão ao vivo na festa Ginga Salvador, com direito a shows de Parangolé, Mumuzinho, Dan Valente e Pedro Chamusca. O evento, que agitou a capital durante a participação da seleção brasileira na Copa, manteve o evento programado para celebrar a possível conquista do hexa no domingo.

Quando? Domingo (18), a partir das 14h

Onde? Clube Espanhol, Av. Oceânica

Ingressos? A partir de R$ 90; Ingressos no Guichê Web

