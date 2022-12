Confira as melhores músicas natalinas para estudar inglês no Natal

Foto: Montagem/IBahia

Aprender um novo idioma é uma promessa típica do Ano Novo, mas o Natal é um ótimo momento para mergulhar na língua inglesa. Para fazer isso de um jeito divertido, nada melhor do que usar a cultura pop no processo, já que esta época do ano é cheia dos melhores hits natalinos. Quer passar o Natal cantando? Então confira abaixo uma lista de músicas para você adicionar na sua playlist, afinar seu inglês e soltar a voz!

Last Christmas – WHAM!

All I Want For Christmas – Mariah Carey

Mistletoe – Justin Bieber

Blue Christmas – Elvis Presley

I’ll be home for Christmas – versão Camila Cabello

Santa Tell Me – Ariana Grande

Santa Baby – Eartha Kitt

The Little Drummer Boy – Jhon Cash

Let It Snow – Frank Sinatra

White Christimas – Frank Sinatra