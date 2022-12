Confira esquema montado para o Festival Virada Salvador

Foto: Reprodução / Redes sociais

A prefeitura divulgou nesta segunda-feira (26) o esquema de segurança, saúde e trânsito, entre outras coisas, que foi montado para o Festival Virada Salvador, que será realizado nesta semana na Arena Daniela Mercury, na Boca do Rio.

Ao longo dos cinco dias de evento, que começa na quarta (28) e segue até o domingo (1º), 550 agentes estarão de plantão na área, incluindo guardas civis, com apoio de outros órgãos do município.

Segundo a prefeitura, os guardas deverão manter a segurança do evento, protegendo os esquipamentos no cenário da festa e monitorando as áreas cobertas por câmeras, dentro e fora do cicuito.

Já os demais agentes irão atuar com ações de prevenção, com dicas de segurança e distribuição de pulseiras de identificação para crianças.

Na área da saúde, serão 284 profissionais envolvidos, em 2 módulos de atendimento, com 30 leitos e 4 ambulâncias. Além disso, o público também poderá ser recebido no Pronto Atendimento Alfredo Bureau, que fica na Boca do Rio.

Além disso, 16 agentes da Coordenadoria de Salvamento Marítimo (Salvamar) também estarão de plantão para evitar afogamentos na região. Eles irão atuar em 3 pontos da arena, com 15 pranchas.

Trânsito

A Superintendência de Trânsito (Transalvador) montou uma operação especial de trânsito na região onde o evento será realizado. Assim como em anos anteriores, não será realizada interdição do tráfego de veículos na região, e os esforços estarão concentrados na segurança dos pedestres e fluxo de tráfego na Avenida Octávio Mangabeira, tanto sentido Itapuã quanto no sentido Pituba.

Para garantir uma melhor fluidez no trânsito e adequada orientação para pedestres e condutores, serão instalados painéis de mensagem, faixas e banners nos dois sentidos da via principal, para orientação do público sobre a travessia de pedestres, embarque e desembarque, pontos de ônibus, táxi e mototáxi, e sobre locais onde é proibido parar e estacionar. Agentes estarão posicionados em locais estratégicos para iniciar o acompanhamento e ordenamento do trânsito na região.

Limpeza

Conforme a prefeitura, serão disponibilizados 620 sanitários químicos ao longo da festa, com aponho de 21 contêineres climatizados.

Durante o evento, 429 colaboradores da Empresa de Limpeza Urbana (Limpurb) farão coleta de resíduos gerados no festival. Os agentes terão suporte de 46 equipamentos, entre compactadores, caçambas, tratores e caminhões pipa.

Ordenamento

O efetivo operacional da Secretaria de Ordem Pública (Semop) será composto por 230 colaboradores, com o objetivo de manter a organização da festa. Agentes de fiscalização atuarão junto aos vendedores ambulantes.

Não será permitida a comercialização de produtos em carros de mão, carros-prancha, fogareiros, caixotes, churrasqueiras, nem bebidas pré-preparadas artesanalmente. Também é proibido o uso de embalagens reaproveitadas de vidro, alumínio ou louças, que devem ser substituídas por descartáveis.

