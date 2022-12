confira horários das missas nas sextas-feiras

Foto: Divulgação / Basílica do Bonfim

Foi divulgado nesta terça-feira (27) o esquema de missas para a última sexta-feira deste ano e para a primeira de 2023 na Basílica Santuário Senhor Bom Jesus do Bonfim, em Salvador. Ao longo dos dois dias, serão mais de 20 celebrações em homenagem ao Senhor Bom Jesus do Bonfim.

O esquema foi montado para atender às centenas de devotos que costumam subir a Colina Sagrada e marcar presença no santuário nesses dois dias, em uma tradição de fé.

Na última sexta-feira deste ano, dia 30 de dezembro, serão 13 Celebrações Eucarísticas, para marcar o dia, que é conhecido como Sexta-feira da Gratidão. Os horários são:

5h

6h

7h

8h

9h

10h

11h

12h

14h

15h

16h

17h

18h

Já na primeira sexta de 2023, dia 6 de janeiro, serão realizadas 12 missas, celebrando a chamada Sexta-feira da Proteção. Os horários são:

5h

6h

7h

8h

9h

10h

11h

12h

14h

15h

16h

17h

As celebrações, tanto da Sexta-feira da Gratidão, quanto da Sexta-feira da Proteção, foram colocadas em evidência quando o reitor da Basílica Santuário, cônego Edson Menezes da Silva, sentiu a necessidade de valorizar este ato de fé e religiosidade.

“Sempre digo que as tradições, devoções e expressões da religiosidade popular nascem da espontaneidade das pessoas. O povo baiano criou essa devoção de subir a Colina Sagrada toda última e primeira sexta-feira de cada mês. A última para agradecer e a primeira para pedir proteção. No final e no início de cada ano, este ato ganha uma proporção maior”, destacou.

Serviço

O QUÊ: Missas na última e na primeira sextas-feiras de 2022 e de 2023

QUANDO: 30 de dezembro de 2022 (das 5h às 18h) e 6 de janeiro de 2023 (das 5h às 17h)

ONDE: Basílica Santuário Senhor Bom Jesus do Bonfim, no Bonfim

