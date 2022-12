Confira o passo a passo para emitir a CNH de forma totalmente GRATUITA

A emissão da CNH (Carteira Nacional de Habilitação) é um sonho para muitos brasileiros. No entanto, em muitos casos, a emissão do documento se torna inviável devido ao alto valor cobrado.

Pensando nisso, o Governo Federal lançou o programa “CNH Social”, que possibilita que os cidadãos realizem o procedimento de emissão totalmente gratuito.

Como tirar a CNH sem pagar nada?

A saber, a CNH Social se trata de um projeto do Governo Federal que é gerenciado pelos Departamentos Estaduais de Trânsito (Detrans). Dessa forma, os departamentos são os responsáveis por permitirem que os brasileiros consigam ter à emissão da CNH sem custos.

É importante destacar que o número de vagas para a CNH Social é limitado. Além disso, as oportunidades são descritas nos editais, no entanto, é necessário que interessado confira no site do Detran da sua região se há vagas abertas.

Estados que disponibilizam a CNH Social são:

Roraima

Pernambuco

Rio Grande do Norte

Pará

Sergipe

Goiás

Paraíba

Mato Grosso do Sul

Acre

Espírito Santo

Regras para participar da CNH Social

É importante salientar que cada Detran fica responsável pelo calendário e quais as regras do programa. Todavia, as regras que costumam ser estabelecidas nos editais são as seguintes:

Estar inscrito no Cadastro Único;

Residir no estado para o qual o candidato está se aplicando para a oportunidade, além de ter um determinado tempo morando no local;

Encontrar-se em condição de vulnerabilidade social e econômica;

Ter uma determinada renda, essa que pode ser variável. Por exemplo, ter renda per capita de até meio salário mínimo (em 2022, R$ 606) ou, então, renda total que não seja superior a 2 salários mínimos (em 2022, R$ 2.424).

Você pode perder a CNH por ESTE motivo

Muitos motoristas não sabem, mas mesmo sem atingir o limite de 40 pontos na Carteira Nacional de Habilitação (CNH), o seu documento pode ser suspenso. Na maioria das vezes, as infrações gravíssimas levam a suspensão da CNH e, em alguns casos, o motorista pode ser impedido de dirigir por até 1 ano.

Dessa forma, confira a lista com 17 infrações desconhecidas que causam a suspensão da CNH.

Multas que causam a suspensão da CNH

Condutor envolvido em acidente deixar de prestar socorros;

Condutor envolvido em acidente não adotar medidas de segurança no local;

Condutor envolvido em acidente não facilitar o trabalho da perícia;

Condutor envolvido em acidente não prestar informações para Boletim de Ocorrência;

Condutor envolvido em acidente se recusar a mover o veículo do local;

Conduzir veículo de categoria C, D e E sem realizar exame toxicológico obrigatório – Suspensão da CNH por 3 meses;

Dirigir ameaçando os pedestres ou demais veículos;

Dirigir sob influência de Álcool – Suspensão da CNH por 12 meses;

Disputar corrida;

Forçar passagem entre veículos;

Organizar interrupção da circulação da via sem autorização – Suspensão da CNH por 12 meses;

Promover “racha”;

Recusar o teste do bafômetro – Suspensão da CNH por 12 meses;

Transitar em velocidade superior a 50% da máxima permitida;

Transpor sem autorização, bloqueio viário policial;

Usar veículo para interromper circulação sem autorização – Suspensão da CNH por 12 meses;

Utilizar veículo para demonstrar ou exibir manobra perigosa.

CNH suspensa, o que fazer?

Inicialmente, o motorista que teve sua carteira de habilitação suspensa deve realizar um curso de reciclagem num Centro de Formação de Condutores (CFC), com prazo de 30 horas. No curso, é importante que sejam abordados temas como legislação de trânsito, direção defensiva e primeiros socorros.

Após o procedimento, o condutor precisa passar por uma avaliação com 30 questões, sendo necessário acertar ao menos 21 delas para recuperar o documento