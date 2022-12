Confira os cargos do concurso TRT GO

O concurso TRT GO está oferecendo a oportunidade para quem deseja ingressar na carreira pública. Então, se você quer saber quais são os cargos disponíveis, é só continuar com a gente que te atualizaremos sobre tudo.

Esse concurso vem sendo muito aguardado pelos concurseiros. Aliás, um dos maiores atrativos se trata, justamente, do salário generoso. Afinal, este é um fator que sempre atrai pessoas de várias regiões do País para tentar uma vaga e garantir mais estabilidade financeira.

Mas para conseguir esse feito é necessário muito desempenho e dedicação nos estudos. Pois, somente dessa forma, é possível conquistar seus objetivos e realizar o sonho de crescer na profissão.

Sendo assim, se você ficou interessado em saber mais sobre o concurso TRT GO não deixe de nos acompanhar até o final para conferir todas as informações. Além disso, confira as dicas para você não errar na hora de realizar as provas e fazer a escolha do cargo corretamente.

Conheça os cargos disponíveis do concurso TRT GO

O Tribunal Regional do Trabalho de Goiânia vai realizar o concurso TRT GO em 2023. Desse modo, oferecerá mais oportunidades para quem deseja dar um salto na carreira pública e conquistar um emprego estável e seguro dentro do Órgão Público.

O edital do concurso publicou a abertura de 24 vagas imediatas, mais cadastro reserva para o cargo de Analista Judiciário e Técnico Judiciário em várias áreas e especialidades.

Vamos conferir agora algumas delas:

Analista Judiciário – Área Administrativa e apoio especializado, as especialidades são: Contabilidade, Medicina do Trabalho, Odontologia, Serviço Social, Tecnologia da Informação e Estatística.

Enquanto, para área judiciária a especialidade é Avaliador Federal. Agora, confira também a área e especialidade dos Técnicos Judiciários:

Área administrativa e apoio especializado – especialidade Agente da Polícia Judicial, Tecnologia da Informação, Enfermagem do Trabalho e Saúde Bucal.

Confira como fazer sua inscrição

O Edital do concurso TRT GO publicou a oportunidade para Analista Judiciário e Técnico Judiciário de nível médio e superior. Portanto, saiba que as inscrições vão do dia 05/12/2022 até 04/01/2023. Além do mais, a aplicação das provas tem previsão para acontecer no dia 12 de fevereiro de 2023.

A taxa para inscrição é de R$70,00 para Técnico e R$90,00 para Analista e a banca organizadora é a FCC (Fundação Carlos Chagas).

Conforme levantamento feito em agosto de 2022, o Tribunal Regional do Trabalho de Goiás possui 45 cargos vagos em seu quadro de servidores. Sendo que 20 cargos vagos se destinam para Analista e 25 para Técnico.

Porém, os candidatos inscritos vão contar com a disponibilidade de apenas 24 vagas + CR. Todavia, a expectativa é que esse número possa aumentar. Assim como aconteceu em 2013. Na ocasião, foram aprovados 390 candidatos para o cargo de Analista e 518, para Técnico.

Conheça um pouco mais dos cargos oferecidos no concurso TRT GO

Os cargos disponíveis para o concurso TRT GO exigem muita capacidade e disposição do concursado. Afinal, são várias especialidades disponíveis para você ter mais chances de ingressar no órgão público.

No entanto os estudos devem fazer parte da vida de quem deseja alcançar esse propósito. Por isso, é muito importante se especializar na área escolhida para garantir um bom desempenho na área.

Um Técnico Judiciário, por exemplo, em que a especialidade é Tecnologia da Informação se dedicará a:

Executar atividades relacionadas ao desenvolvimento, teste, codificação, manutenção de documentos de programa e sistema de informática, prestar suporte técnico e treinamentos a usuário, elaborar páginas para internet e intranet.

Além disso, deve identificar as necessidades de produção, alteração e otimização de sistemas. Também precisa efetuar os procedimentos de cópia, transferência, armazenamento e recuperação de arquivos de dados. Por fim, outras funções incluem: elaborar pareceres técnicos, redigir, digitar e conferir expedientes diversos e executar outras atividades de mesma natureza e grau de complexidade.

Confira a remuneração para os cargos disponíveis do concurso TRT GO

Um dos cargos mais disputados entre os concurseiros é o Analista Judiciário. Pois, essa é a oportunidade de garantir um excelente emprego com uma remuneração bem atrativa.

Para o cargo de Técnico Judiciário o salário inicial é de R$7.591,37. Enquanto, para Analista Judiciário, os valores iniciais são de R$12.455,30, além do salário os servidores contam ainda com benefícios, sendo:

R$910,08 de auxílio-alimentação;

R$719,68 de assistência pré-escolar;

R$198,93 de auxílio-transporte;

R$215,00 de assistência médica e odontológica;

Agora que você já conhece todas as vantagens e benefícios do concurso TRT GO é só fazer a inscrição. Em seguida, estudar bastante para garantir uma boa colocação entre os aprovados.