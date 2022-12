Confira os horários da prefeitura de Lauro no jogo do Brasil

Foto: Divulgação / Prefeitura de Lauro de Freitas

Alguns serviços da prefeitura de Lauro de Freitas, na região metropolitana de Salvador, terão o funcionamento alterado na sexta-feira (9), por causa do jogo do Brasil contra a Croácia na Copa do Catar.

Isso acontece porque, de acordo com decreto publicado em Diário Oficial, o expediente nos órgãos públicos da cidade terão ponto facultativo, com exceção dos serviços essenciais. Confira abaixo o que abre e fecha

Saúde

As Unidades de Saúde da Família têm atendimento ambulatorial suspenso. Os atendimentos de saúde são assegurados pelos equipamentos de urgência e emergência como o Pronto Atendimento Nelson Barros localizado na Faculdade Unime, UPA e Upinha pediátrica na Itinga e o Pronto Atendimento de Areia Branca, além do Hospital Geral Menandro de Faria e SAMU.

Restaurante Popular e Cozinha Comunitária

Os equipamentos de segurança alimentar Restaurante Popular no Centro e Cozinha Comunitária na Itinga estarão fechados no horário do almoço. A Cozinha Comunitária só funcionará pela manhã, com o café da manhã.

Central CadÚnico

O atendimento na Central do Cadastro Único de Lauro de Freitas terá seu horário alterado nesta sexta-feira (09). Os beneficiários serão atendidos até as 10 horas da manhã.

Parque Ecológico

O Parque Ecológico, localizado no bairro de Vilas do Atlântico, também terá seu horário de funcionamento alterado. Estará aberto ao público das 09h às 11h. O espaço retornará às atividades normais no sábado (10), com funcionamento das 09h às 17h.

Trânsito

Os serviços do Centro Integrado de Mobilidade Urbana (CIMU) funcionarão 24h. Ocorrências de trânsito, poluição sonora e outros podem ser encaminhadas para o órgão através dos telefones 156 e 3369-3710 ou 3379-4843.

Limpeza e Defesa Civil

A coleta de lixo acontecerá sem alterações. A Defesa Civil funciona 24h e pode ser acionada pelos números 199, 9983-6670 ou pelo e-mail (defesacivil@laurodefreitas.ba.gov.br).

Telefones úteis

-PA de Areia Branca Tel: (71) 32918958

– UPA (Itinga) Tel: (71)3251-8110

– UPA Infantil (Upinha) (Itinga)

-Hospital Menandro de Faria Tel: (71) 3369-6800

– Bombeiros 193

– Polícia Militar 190

– SAMU 192

Leia mais sobre Bahia no iBahia.com e siga o portal no Google Notícias.