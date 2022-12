Confira os jogadores que fazem sucesso

Não são só os gols, desarmes, dribles e belas jogadas que chamam atenção na Copa do Mundo. Em cada edição, a beleza de alguns jogadores ganha destaque. No Catar não é diferente. Pensando nisso, iBahia listou os 12 mais gatos do Mundial. Alguns já se despediram da competição, mas ainda dá tempo de admirá-los. Confira:

Bremer (zagueiro do Brasil)

Foto: Reprodução / Instagram

Bremer é baiano, natural de Itapitanga, no sul da Bahia, e é zagueiro do Juventus, da Itália. Na seleção, é reserva, mas esteve entre os 11 titulares na partida contra Camarões.

Antes de chegar ao Juventus, Bremer vestiu a camisa do Torino, também italiano. Atualmente com 25 anos, o baiano vive o melhor momento da carreira.

Lucas Paquetá (meio campista do Brasil)

Foto: Reprodução / Instagram

Estreante em Copas, Lucas Paquetá é titular no meio de campo do time de Tite. Até o momento, fez um gol na competição – o quarto gol do Brasil contra Camarões.

Ele é o 7 da seleção brasileira e joga no clube inglês West Ham. O jogador de 25 anos foi revelado pelo Flamengo e tem passagens por Milan, da Itália e Lyon, da França.

Cody Gakpo (atacante da Holanda)

Foto: Reprodução / Instagram

Jovem atacante de 23 anos, Gakpo foi o auto do primeiro gol holandês na vitória sobre Senegal por 2 a 0, na primeira rodada da Copa. Ele voltou a marcar as redes na partida contra o Equador, no segundo compromisso do time.

Gakpo joga pelo PSV, no campeonato holandês, e é artilheiro da competição, com nove gols.

Daley Blind (lateral da Holanda)

Foto: Reprodução / Instagram

O experiente holandês, de 32 anos, é versátil, podendo jogar na lateral-esquerda – como atua na seleção -, mas também na zaga e no meio de campo, como volante. Joga no futebol holandês, no Ajax.

Memphis Depay (atacante da Holanda)

Foto: Reprodução / Instagram

Memphis defende o Barcelona desde junho do ano passado. Foi no PSV, da Holanda, onde o atacante se destacou. O desempenho em 2013/14 lhe rendeu a convocação para a Copa do Mundo do Brasil, na seleção também comandada por Louis van Gaal.

Em 2015, foi contratado pelo Manchester United, pelo qual atuou por duas temporadas. Em seguida, mudou-se para o Lyon, da França. Entre 2017 e 2021, disputou 178 partidas, marcou 76 vezes e deu outras 56 assistências.

Kevin Trapp (goleiro da Alemanha)

Foto: Reprodução / Instagram

Kevin Trapp é casado com a modelo brasileira Izabel Goulart. Terceiro goleiro da seleção alemã, ele tem 32 anos e vive a melhor fase da carreira.

Iniciou a vida de jogador de futebol no Kaiserslautern, mas começou a se destacar no Eintracht Frankfurt. Foi negociado com o PSG, onde passou três anos antes de voltar a Frankfurt, em 2018.

Olivier Giroud (atacante da França)

Foto: Reprodução / Instagram

Giroud se tornou o maior goleador da história da seleção francesa ao marcar o 52º gol nas oitavas de final contra a Polônia.

Veterano, o jogador de 36 anos estreou pela seleção em 2011 e foi campeão da Copa do Mundo, em 2018, e da Liga das Nações em 2020/2021. Atualmente, joga no Milan, da Itália.

Rodrigo De Paul (meio-campista da Argentina)

Foto: Reprodução / Instagram

Rodrigo De Paul foi convocado pela primeira vez para a Argentina em outubro de 2018. Ele teve toda a sua formação como jogador no Racing, clube que defendeu desde os cinco anos. O sucesso repentino despertou o interesse de clubes europeus e, em 2014, o Valencia, da Espanha, pagou 4 milhões de euros para contratá-lo.

De Paul ainda voltou para o Racing, defendeu o Udinese, da Itália e atualmente joga no Atlético de Madrid.

Cho Gue (atacante da Coreia do Sul)

Foto: Reprodução / Instagram

Cho, de 24 anos, começou a Copa do Mundo como reserva. No segundo jogo contra Gana, apesar da derrota, ele marcou dois gols de cabeça e se destacou. Ele foi titular na partida decisiva contra Portugal, mas não balançou as redes.

Theo Hernández (lateral da França)

Foto: Reprodução / Instagram

O jogador de 26 anos atua pelo Milan. Nascido em Marselha, Theo entrou para as categorias de base do Atlético de Madrid em 2008, aos onze anos de idade. Tem passagens também pelo Real Madrid e Real Sociedad.

Marco Asensio (meio campista da Espanha)

Foto: Reprodução / Instagram

Asensio é meia do Real Madrid e tem diversas convocações pela seleção espanhola. Filho de mãe holandesa e pai espanhol, o atacante espanhol ficou por um triz de defender as cores da Laranja Mecânica.

Pelo Real Madrid, ele tem três títulos da Champions League, três do Mundial de Clubes, três da Supercopa da Uefa e três do Campeonato Espanhol.

Matty Cash (lateral direito da Polônia)

O lateral Matty Cash, destaque nas temporadas recentes do Aston Villa é descendente de poloneses através de sua família materna e iniciou o processo para receber a cidadania polonesa em 2021.

Devis Epassy (goleiro de Camarões)

Foto: Reprodução / Instagram

O goleiro de 29 anos ganhou a titularidade após André Onana ser afastado da seleção camaronesa por indisciplina. Foi titular na vitória dos africanos contra o Brasil, por 1 a 0, e ganhou o prêmio de melhor do jogo.

