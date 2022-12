Confira programação do Palco Brisa do Festival Virada Salvador

Foto: Divulgação

A grade de atrações este ano também traz uma novidade: além de seis shows por noite no palco principal – uma atração a mais por dia em comparação às edições anteriores -, um novo palco, intitulado Brisa, trará os novos nomes da música baiana. Os intervalos das apresentações no palco principal serão animados pelo grupo FitDance.

Nomes como ÀTTØØXXÁ, Filhos da Bahia, O Kanalha e A Dama estão na grade do Palco Brisa. Confira programação:

Programação – Palco Brisa:

DJ Peuz

DJ Xirita

Dja Luz + Nara Couto

OQuadro + Eloah

Não Pode Ser Nada + Guedez

ÀTTØØXXÁ

Filhos da Bahia

DJ Peuz

DJ Alvaro Réu

Fora da Mídia + Maíra Lins

Felipe Barros + Márcia Castro

Laiô e Pedro Pondé

Gibi e Sistema Paggotrap + Daí

Oh Polêmico

DJ Peuz

DJ Pivoman

Mavi

Roça Sound

Afrocidade + Shook

O Kanalha

Diggo

Gabi da Oxe + Maya e Bel4triz

Sambaiana e Ju Moraes

Nêssa

Melly

A Dama

Dj Belle + Nininha Problemática

Bruxa Braba

Hiran

Makonnen Tafari

Mr. Armeng

Duquesa

Ravi Lobo

Vandal + Áurea Semiseria

Festival Virada Salvador

O evento acontecerá de 28 de dezembro a 1º de janeiro na Arena Daniela Mercury, tendo a orla da Boca do Rio como cenário. Ao todo são 36 atrações e mais de 70 horas de música.

Entre os dias 28 e 31 de dezembro, os portões abrem a partir das 16h. Os shows começam às 19h no dia 28, e 18h nos dias 29, 30 e 31. No dia 1°, os “portões” abrem às 15h e os shows começam às 16h.

A nova edição do evento também trará novidades como palcos simultâneos, transmissão no Youtube, duas rodas gigantes, tirolesa, carrossel, discovery, uma feira de artesanato e também uma vila gastronômica.

Os ingressos para o camarote do evento já estão à venda. Eles podem ser comprados on-line. A pista tem entrada gratuita. Veja como será o esquema de segurança do Festival clicando aqui. Confira também todas as atrações do palco Brisa acessando aqui.

Confira abaixo as atrações que estarão no Festival da Virada:

28 de dezembro

Bloco afro Ilê Aiyê

Bell Marques

Nattan

Gusttavo Lima

Igor Kannário

Ivete Sangalo

Tarcísio do Acordeon

29 de dezembro

DJ Alok

Dilsinho

Rafa e Pippo

Xand Avião

Parangolé

Filhos de Gandhy

Simone Mendes

Durval Lelys

30 de dezembro

Cortejo Afro

Jorge & Mateus

Xanddy Harmonia

Psirico

Mari Fernandez

Vítor Fernandes

Thiago Brava

É O Tchan

31 de dezembro

Malê Debalê

Cláudia Leitte (faz a contagem regressiva)

Lincoln

Léo Santana

Wesley Safadão

João Gomes

Zé Vaqueiro

Thiago Aquino

1º de janeiro

Daniela Mercury

Saulo

Olodum

Timbalada

Danniel Vieira

La Fúria

