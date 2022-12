Confira três receitas simples de fazer

Foto: Canva Fotos

O Natal está se aproximando e esse é o momento perfeito para começar a pensar no que apresentar para a tradicional Ceia. Para te ajudar a se preparar, o IBahia separou três receitas de pratos tradicionais dessa época do ano. Confira abaixo:

Salpicão tradicional

Foto: Canva Fotos

Ingredientes

1 peito de frango

2 cenouras cruas e raladas

1 lata de milho verde

1 lata de ervilha

1 vidro de palmito

2 maçãs sem casca cortadas em cubinho

Meio abacaxi

100g de uva-passa sem semente

100g de azeitonas

5 talos de salsão

1 cebola

1 vidro (500g) de maionese

1 pacote (200g) de batata-palha

Modo de preparo

Primeiramente, cozinhe o frango e desfie. Depois, coloque em um recipiente e adicione a cenoura ralada, milho, ervilha, palmito picadinho, maçã em cubinhos, abacaxi em cubinhos, uva-passa, azeitona picadinha, os talos de salsão picado e a cebola picada.

Em seguida, mexa bem e depois coloque a batata-palha. Agora, acrescente a maionese e mexa novamente. Para finalizar, decore com frutas ou só com batata-palha por cima.

Arroz com nozes, castanhas e frutas secas

Foto: Canva Fotos

Ingredientes

1 dente de alho picado

Meia cebola pequena ralada

1 e meia xícara de chá de arroz cru

Sal a gosto

3 xícaras de chá de água fervente

150 gramas de castanhas picadas. Nozes, amêndoas, avelã e castanha-do-pará

150 gramas de frutas secas picadas. Damasco, tâmara e pera

1 colher de sopa de manteiga sem sal

Salsa e cebolinha picadas a gosto

Modo de preparo

Para começar, em uma panela, doure as frutas na manteiga, com exceção das tâmaras e damascos. Depois, misture com as amêndoas e continue mexendo bem. Agora, acrescente o arroz cozido, as tâmaras e o damasco, e mexa mais um pouco. Por último, enfeite com algumas frutas inteiras, salsa a cebolinha.

Rabanada

Foto: Canva Fotos

Ingredientes

1 baguete de pão francês

2 xícaras de leite

1 lata de leite condensado

3 ovos batidos

1 pitada de canela

canela a gosto

açúcar a gosto

óleo de girassol para fritar

Modo de preparo

Em um pote, misture o leite de vaca com o leite condensado e mergulhe as fatias de pão até que elas estejam bem molhadinhas. Agora, em outro pote, bata os ovos e adicione a canela.

Depois disso, passe as fatias de pão molhadas de leite nos ovos batidos. Frite as fatias em óleo quente e escorra as rabanadas em papel-toalha.

Em seguida, passe as rabanadas em canela e açúcar a gosto. As rabanadas podem ser servidas quentes, mas também podem ser frias. Para isso, coloque-as na geladeira, depois é só servir.

