Conheça a história de Murilo Silva, voz do arrocha descoberta na marcenaria

A voz e violão de Murilo Silva, ou melhor, Murilo do Arrocha, é o som do gueto deste domingo (11) do programa Atitude, da Bahia FM. O jovem, de 24 anos, do bairro da Boca do Rio, em Salvador, é o que pode-se considerar uma revelação do arrocha ainda em começo de carreira.

O talento para o gênero dos apaixonados foi notado por terceiros, que decidiram que Murilo deveria ter uma chance na música. Em entrevista ao iBahia, o rapaz contou como começou a história dele na música.

“Eu trabalhava com marcenaria, e sempre cantei no banheiro, mas lá foi onde eu me descobri. O pessoal me ouvia e falava ‘Rapaz, você canta bem, por que não faz um curso de canto para aprimorar?’ e foi assim que eles me inscreveram em um concurso de uma igreja adventista que teve no Imbuí, o ‘The Voice de bairro’. Eu fiquei em terceiro lugar sem nunca nem ter me apresentado profissonalmente”, relembrou.

Desde então, Murilo decidiu que era na música que deveria seguir, e há dois anos vive exclusivamente da música. “Não é fácil, se não fosse algo que eu gostasse muito, eu não estaria ainda nessa área. Eu costumo dizer que tudo para mim é ‘natoralmente’, eu acredito que Deus preparou algo para mim, mas está deixando bem claro que se eu não correr atrás eu não vou conseguir”.

O rapaz, que se apresenta em bares da capital baiana no estilo voz e violão, já se aventurou por outros ritmos, como por exemplo, o pagode, mas o maior sonho de Murilo é se consolidar como um artista do arrocha na cidade e rodar a Bahia acompanhado de uma banda.

“Além de melhorar o meu trabalho, porque agora eu faço tudo com o violão e um sample, eu vou poder dar oportunidade para outras pessoas. Tem muita gente que acredita no meu trabalho, não quero decepcioná-los. Eu toco em tudo quanto é lugar, casamento, festa de empresa, barzinho, mas em 2023 eu já quero estar com uma banda, uma produção, porque até aqui sou eu quem faço tudo sozinho”, afirma o rapaz.

