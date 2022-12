Conheça a história e as particularidades do bairro de Pernambués

Situado em uma região central de Salvador, o bairro de Pernambués possui uma história que talvez seja desconhecida por muitos. O lugar foi povoado, ainda no século XVIII, por negros, principalmente de origem do Congo e da Angola, que formaram as primeiras comunidades da região.

Já o nome tem origem indígena, que significa “mar feito à parte” ou “tanque de água”. Inclusive, havia um rio na região chamado Pernambués, que acabou nomeando toda a comunidade. Até hoje, ainda é possível encontrar resquícios desse rio preservado no interior do 19º Batalhão de Caçado do Exército Brasileiro, também conhecido como 19BC.

Atualmente, a região ainda segue as questões históricas quando o assunto é negritude. Os dados mais recentes do IBGE, de 2010, apontam que a localidade está no topo do ranking do bairro mais negro da capital baiana. Na época, a região contava com cerca de 65 mil habitantes. Desse total, aproximadamente 53 mil se declararam de pele negra ou parda.

A proximidade de grandes centros comerciais, da Rodoviária de Salvador e das principais vias da capital faz com que os moradores da comunidade sejam apaixonados pelo bairro. Como é o caso de Rosimeire Ferreira, que mora em Pernambués há mais de 30 anos e afirma que o bairro é completo.

“Uma coisa boa de Pernambués é que ele é um bairro próximo da rodoviária. Então, as pessoas que vinham para Salvador em busca de condições melhores de vida, como eu, já ficava nas regiões próximas e se não desse certo já sabia o caminho para voltar para o seu destino”, destacou.

Para ela, uma característica importante do povo da região é o acolhimento: “Aqui é um bairro muito populoso, de pessoas guerreiras, batalhadoras. Aqui não tem só violência. Possuímos projetos educativos e culturais, que incentivam os jovens a entrarem no mundo da arte e terem um futuro melhor. Uma das particularidades do povo dessa região é o acolhimento, e é isso que me faz viver aqui”.

A rua Thomaz Gonzaga é a principal via de acesso do bairro, que conecta a localidade com diversas regiões, como as avenidas Luiz Viana Filho – Paralela, ACM, Luiz Eduardo Magalhães, Mário Leal Ferreira – Bonocô e a Via Expressa. Apesar da aparente facilidade, Pernambués também reserva alguns problemas que afetam o dia a dia dos moradores quando o assunto é mobilidade.

Lai Castro, de 24 anos, mora na região há muitos anos e afirma que a ausência de ônibus para outras localidades é um dos principais transtornos na rotina de quem vive em Pernambués.

“Depois da chegada do Metrô Salvador – Lauro de Freitas, a gente só tem ônibus para o Acesso Norte, Pituba e Barra. Ou seja, a gente fica refém do serviço do metrô se desejar ir para outras regiões de Salvador. Além disso, a mobilidade aqui é péssima. São muitos carros estacionados nas vias, que acaba gerando um congestionamento a qualquer hora do dia. Um trajeto que a gente demoraria 5 minutos, às vezes a gente demora 20 / 25 minutos para fazer. E o pior é que nada é feito para resolver esses problemas”, enfatizou.

Em reposta às denúncias feitas pela jovem, a Secretaria de Mobilidade Urbana de Salvador informou que, com a chegada do modal, o atendimento em algumas regiões foi modificado, priorizando a integração para dar mais eficiência ao deslocamento do usuário. Segundo a pasta, nenhuma destas regiões perdeu atendimento, uma vez que este foi ampliado com a integração.

Além disso, o órgão destacou, ainda, que algumas linhas de ônibus do bairro de Pernambués tinham um intervalo longo, que chegava a 60 minutos e, com a integração, o usuário tem atendimento para o terminal Acesso Norte a cada 05 minutos, e, de lá, pode utilizar outras linhas ou o metrô para seguir para seu destino, dando mais agilidade ao deslocamento.

Já sobre a desordem no trânsito, a Superintendência de Trânsito (Transalvador) esclareceu que agentes realizam fiscalizações nas vias do bairro, visando ordenar o tráfego e coibir infrações no trânsito. A autarquia ainda informou que o grande fator de congestionamento nas ruas é o desrespeito às regras de trânsito, como, por exemplo, o estacionamento em locais irregulares.

