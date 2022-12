Conheça alguns cartões de crédito sem anuidade

Os cartões de crédito estão sendo cada vez mais utilizados entre os brasileiros. De acordo com a Associação Brasileira das Empresas de Cartões de Crédito e Serviços (Abecs), as compras feitas por meio do cartão de crédito, débito e pré-pago cresceram 20% no terceiro trimestre de 2022, somando R$ 827 bilhões.

“Um dos pontos que levam ao aumento no uso do cartão de crédito é que muitos consumidores estão em processo de bancarização, tendo acesso à crédito, com vantagens como o parcelado sem juros e os benefícios, como cashback, seguros, programas de fidelidade, o que faz com que as pessoas acabem priorizando o cartão de crédito”, afirma Rogério Panca, presidente da Abecs.

Além de facilitar o dia a dia dos consumidores na hora de realizar o pagamento, muitas instituições oferecem vantagens bastante atrativas. Pensando nisso, neste artigo buscamos trazer algumas possibilidades de cartão de crédito livre de anuidades.

“A anuidade é aquela famosa tarifa cobrada pela maior parte das instituições. Ela funciona como uma forma de manutenção do cartão para que o cliente continue aproveitando os benefícios. E, embora não seja sempre o caso, existem cartões com valores abusivos de anuidade e que não correspondem aos benefícios”, explica o Nubank em seu blog.

O roxinho do Nubank

O Nubank é um dos principais bancos independentes da América Latina e disponibiliza aos seus usuários um cartão de crédito internacional com a bandeira Mastercard sem anuidade, bem como uma conta digital com transferências ilimitadas e gratuitas. Vale pontuar que a liberação do crédito está sujeita a uma análise feita pela instituição.

Segundo o banco digital, o serviço de atendimento do Nubank está disponível aos seus clientes 24h, todos os dias na semana. Vale informar que além da conta para pessoas físicas, a fintech também oferece uma conta PJ sem tarifas, sendo possível solicitar um cartão de crédito sem anuidade nessa modalidade de conta.

O cartão de crédito do Banco Inter

Assim como o Nubank, o Banco Inter também oferece um cartão de crédito sem anuidade para seus clientes. Além dessa vantagem, a fintech garante um cashback de 0,25% sobre o valor da fatura. O cartão do Banco Inter também possui a bandeira Mastercard internacional.

C6 Bank livre de anuidade

Atualmente, o C6 Bank também ocupa uma posição de destaque no mercado por oferecer aos seus usuários um cartão de crédito livre de anuidades. Além disso, o banco digital também conta com um serviço de cashback por meio do seu programa de pontos que pode chegar a 1,30% ao mês.

Qual a melhor opção de cartão?

Com a grande adesão da população aos cartões de crédito, a quantidade de serviços disponibilizados por diversas empresas cresce a cada dia. Desse modo, é importante pontuar que cada cartão de crédito possui suas próprias especificidades e vantagens. Isso significa que não existe um cartão ideal para todos os usuários.

Por conta disso, antes de solicitar um novo cartão de crédito é essencial que os cidadãos compreendam suas necessidades e confiram as condições oferecidas por cada uma das instituições financeiras.