Conheça as principais influências de Frida Kahlo no mundo

Foto: Google Arts and Culture

Frida Kahlo é uma inspiração em várias partes do mundo e motivos não falta para isso. Seja pelo amor à vida, às artes ou simplesmente por ser uma mulher ativista (não se intitulando como tal), a artista mexicana é um verdadeiro ícone.

Ao longo da vida, ela experenciou momentos marcantes que mudou a visão que ela tinha do mundo, dos amores, dos amigos e dos parentes. E essa é a parte mágica que se desdobra ao longo da história. Confira o por quê?!

ARTES PLÁSTICAS

Frida não sonhava em ser artista plástica. As artes faziam parte da vida dela por conta do pai e avô, que eram fotógrafos. Mas, nada além disso. Foi com o acidente envolvendo um bonde, que ela se viu sem saída, em uma cama, com 35 fraturas e deu um start na pintura.

Não é a toa que ela trouxe consigo a habilidade do autorretrato. Ela pintava com base na visão que tinha a partir de um espelho em sua cama, pois dizia que queria pintar o que via com os próprios olhos.

O primeiro quadro só foi finalizado em 1926 e ele se chamava o ‘Autorretrato em vestido de veludo’. A obra que fez para presentear o então namorado, Alejandro Gómez Arias, foi agraciada tempos depois.

A primeira exposição individual de Frida Kahlo só aconteceu no México em 1953, um ano antes de sua morte. Entretanto, quatorze anos antes, ela já tinha exposto coletivamente em Nova York e Paris, onde foi a primeira artista mexicana a expor no Museu de Louvre.

Hoje, ela é fonte de inspiração para artistas autobiográficos e surrealistas. A artista não se denominava em uma determinada corrente. Foi por isso, que em um dia, ela disse: “Pensavam que eu era uma surrealista, mas eu não era. Nunca pintei sonhos. Pintava a minha própria realidade.“

Ou seja, para Frida, a realidade sempre se fez presença na vida dela e ela a transformou em belas obras de arte. O mágico é que ela é o retrato de uma mulher que viveu a sua infelicidade e os seus tormentos de uma maneira muito própria e única. E tudo isso pode ser visto e contemplado. Ser inspiração nas artes é muito sobre assumir o que se é e os talentos que se tem. E isso reverba…

Fotos: Google Arts E Culture

ARQUITETURA

Por ser sempre à frente de seu tempo, Frida imprime uma potência nas artes, mas também no designer e na arquitetura. Ao redor do mundo, o uso das cores, de tradições mexicanas e principalmente da quebra da simetria se tornaram tendência desde sua morte, em 1954.

Aqui no Brasil, muitos arquitetos já utilizam objetos e elementos artesanais, estampas diversas e cores fortes para trazer um pouco do que seria o’Frida style’. Muitos especialistas até acreditam que ter um espaço que remeta a artista é sinal de elegância e modernidade.

Na CasaCor 2022, por exemplo – realizada aqui em Salvador – um dos ambientes trouxe Frida como ponto de destaque. Mergulhada no tema do evento chamado ‘Infinito Particular’, a designer e arquiteta Dinah Lins juntamente com o artista plástico Arhtur Fraga fizeram uma releitura de Frida Kahlo no teto de um quarto (foto e vídeo abaixo). Para fugir dos padrões, os profissionais remeteram as rosas e cores, normalmente utilizadas pela artista mexicana, para trazer uma reflexão.

Foto: Mayra Lopes / iBahia

“O que me fez trazer mais ela, era essa questão da beleza. As pessoas, hoje, estão muito preocupadas com um padrão de beleza, muito igual para todo mundo, copiado. E Frida, com todo o estereótipo que ela tinha, ela era uma mulher linda, bela sexy, porque ela tinha uma sexualidade muito maravilhosa e eu quis trazer ela assim com o intuito de mostrar mesmo que a gente precisa ser a gente mesmo e não se importar muito com essa questão de ter todo mundo da mesma boca, por exemplo, e trazer a arte”, disse Dinah.

A obra é bela, provocante e levou 7 dias para ficar pronta. Quando questionado porque a pintura no teto, Dinah revela: “Tem um momento que ela pinta no deitada na cama. Então, o fato de ser um quarto e a gente jogar a pintura no teto, eu faço uma releitura do que foi a arte dela de uma forma bem diferente.” Bem Frida, não?!

MODA

Assumir a própria identidade e vivência, através do próprio corpo é uma revolução. E como falar de moda sem falar de Frida Kahlo?! A artista foi uma mulher que expressou muito bem a arte de se reinventar e autoamar, independente de qualquer desafio.

A começar pela deficiência na perna causada pela poliomielite, seguida de coletes de gesso e por fim, no uso de peças que conduzissem o olhar para o rosto e a fala. Utilizando flores, cores e extravagância dos pêlos na monocelha, queixo e buço, ela trazia a própria autenticidade e beleza.

E ter os holofotes sobre si, não era ruim. Em 1937, por exemplo, Frida apareceu na Vogue. Ela vestia roupas mais tradicionais na revista, mas na vida abusava das calças pretas, saias mexicanas tradicionais e muitos penteados.

Fotos: Google Arts and Culture

Ao longo do tempo, muitos estilistas adotaram a pintora como fonte de inspiração. Alberta Ferretti, primavera de 2014, usou o bordado floral e os brincos em forma de gotas em sua coleção.

Três anos depois, na primavera de 2017, Creatures of Comfort utilizou arreios nos looks, fazendo referência à pintura de Kahlo de 1944, “A coluna partida”. E não para por aí: Naeem Khan, primavera de 2016, escolheu o guarda-roupa de Frida como inspiração base para todo desfile e nesta lista ainda tem o famoso Jean Paul Gaultier (1998).

Destaques não faltam e todos muito bem posicionados, mostram o quanto Frida Kahlo ainda é inspiração pelo mundo. Independentemente do estilo pessoal dela e de sua arte, a moda empresta imagens de Kahlo para expressar uma arte irreverente e de revolução. Na arquitetura, o uso das cores e nas artes a essência do surrealismo que potencializa os desejos íntimos da artista. E assim seguirá…Salve Frida!

