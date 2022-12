Conheça as profissões com melhores salários para 2023

Hoje vamos conferir hoje as profissões com melhores salários para 2023. Afinal, 2022 está acabando e com ele fica também um ano que ofereceu muitas oportunidades para quem esperava alcançar uma carreira profissional. Foram vários concursos públicos oferecidos, disponibilizando milhares de vagas para os aprovados.

Além disso, o mercado de trabalho em várias áreas também ofereceu para os cidadãos, a abertura de muitos empregos com carteira assinada e com salários acima da média.

Sendo assim, o ano teve uma boa aceitação e garantiu a profissionalização de milhares de pessoas no mercado. Assim, para o ano que vem, a expectativa é que alguns setores recebam mais atenção.

Por isso, não deixe de conferir até o final, nossas dicas e informações para você ficar por dentro das novidades do mercado de trabalho para 2023.

Veja alguns setores que devem estar em alta em 2023

As profissões promissoras não são consideradas apenas aquelas que oferecem melhores salários. Isso porque, junto com elas, aparecem várias outras características como, por exemplo, uma maior demanda.

Alguns setores vêm se destacando e ganhando mais força para entrar em 2023 com tudo, e para quem deseja uma boa oportunidade no novo ano com profissões que oferecem melhores salários deve ficar atento a essas ocupações.

A área da Tecnologia é um dos setores que mais cresceram nesses últimos anos, pois, diante da pandemia do Covid-19 em 2020, esse ramo cresceu de um jeito acelerado. Dessa forma, ofereceu mais oportunidades e um crescimento financeiro bem positivo.

Além do mais, as profissões exercidas nesse setor tiveram boa aceitação entre as pessoas e oferecem oportunidade tanto para quem está começando quanto para profissionais mais experientes.

Conheça exemplos de profissões com melhores salários para 2023

Algumas profissões devem ganhar mais atenção em 2023, pois, com a troca de Governo prevista para o dia primeiro de janeiro, a expectativa é de que o ano comece com novas oportunidades para os brasileiros.

Os concursos públicos, por exemplo, garantem vagas para muitas pessoas e remunerações que atraem candidatos de várias regiões do país. Porém, os estudos para ingressar nessa área são essenciais para garantir uma boa colocação entre os aprovados.

Outra importante profissão que vai se destacar no próximo ano é a da área de engenharia. Isso é possível por causa da recuperação do ritmo das indústrias e construções.

Esse setor vem crescendo cada vez mais e, com isso, as remunerações também aumentam, deixando essa profissão em alta para o ano que vem e proporcionando mais oportunidades para quem deseja ingressar no mercado de trabalho.

Vendas e Telemarketing são profissões com melhores salários previstos para 2023

A área de Vendas e Telemarketing também são grandes candidatas para entrarem no ranking de profissões com melhores salários para 2023. Isso porque, a expectativa é que com um avanço nas vendas, devido a normalização no mercado após 2 anos do início da pandemia do Covid-19, essa área dê um salto considerável no ano que vem.

Alguns segmentos lideram as contratações e pretendem avançar ainda mais em 2023, algumas delas são: bens de consumo, varejo, tecnologia, startups, healthcare, agronegócio e logística.

Porém, para garantir um bom desempenho e uma remuneração mais agradável é necessário investir em algumas habilidades técnicas para ter uma carreira mais promissora.

Comece por um bom curso de idiomas. O Inglês e o Espanhol são os coringas da vez, marketing digital, visão de negócios, gestão financeira/rentabilidade, tech skills, controle de indicadores e funil de vendas e etc. Essas são algumas opções para você garantir uma profissão com melhor salário.

Veja o que é preciso para obter melhores salários para 2023

Fazer cursos profissionalizantes para garantir uma remuneração mais atrativa é essencial, porém as empresas estão exigindo cada vez mais características que vão além das habilidades técnicas.

A visão estratégica está entre uma dessas habilidades exigidas. Isso porque, essa forma curiosa e detalhada de obter informações, analisando o cenário antes de qualquer tomada de decisão, vem conquistando cada vez mais fãs pelo mundo todo.

Outra habilidade muito exigida nesses últimos anos é a adaptabilidade e resiliência, essa interessante maneira de superar e se reinventar diante de qualquer adversidade. Se tornou algo fundamental para manter atividades em funcionamento, mesmo em momentos de crise. Além disso, acaba sendo muito utilizada no período da pandemia e se tornou essencial para as empresas.

Sendo assim, vale a pena investir em estudos e se preparar para uma profissão que garanta melhores salários para 2023.

Esperamos que o post de hoje tenha servido para abrir seus horizontes e que, assim, você possa escolher uma boa área para atuar no futuro! Avalie o cenário, veja do que você gosta e vá em frente!