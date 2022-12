Conheça essas dicas para limpar Airfryer com eficiência

Hoje nós daremos algumas dicas para limpar Airfryer com eficiência. Afinal de contas, muitas pessoas não sabem como limpar a fritadeira elétrica de forma correta. Então, por medo de estragar ou fazer com que ela perca alguma função, deixam de fazer essa higienização.

Isso faz com que a sujeira e a gordura dos alimentos se acumulem. Consequentemente, isso pode acarretar muitos problemas para o aparelho e até para a saúde das pessoas que ingerem os alimentos preparados nela.

Por isso, separamos algumas dicas e truques simples para te passar. Dessa forma, você poderá limpar sua Airfryer com segurança e eficiência.

Ficou interessado e quer saber mais sobre esse assunto? Então, é só continuar lendo.

Como limpar a airfryer com segurança e eficiência?

A fritadeira sem óleo está ganhando cada vez mais espaço entre as pessoas que buscam por uma vida saudável e uma alimentação natural. Visto que ela frita os alimentos sem a necessidade de colocar óleo. Logo, isso faz com que os ingredientes mantenham os nutrientes e o sabor, ao mesmo tempo.

Além disso, a Airfryer é prática e versátil, pois ela prepara muitos tipos de alimentos e você tem necessidade de ficar com a barriga encostada no fogão o tempo todo.

No entanto, algumas dúvidas podem surgir na hora da higienização e limpeza. Visto que, algumas de suas funções podem ser danificadas se o procedimento não for feito do jeito certo.

Por isso, nós separamos algumas dicas para você limpar sua airfryer e mantê-la sempre higienizada e pronta para o uso. Confira:

Não utilize produtos abrasivos

O primeiro passo para fazer a limpeza da airfryer é saber que não se deve utilizar produtos abrasivos para isso. Na verdade, os materiais indicados são: sabão ou detergente neutro e água.

Além disso, se sua frigideira estiver com muito acúmulo de gordura, você pode remover essa sujeira com uma mistura caseira de água morna, bicarbonato de sódio e vinagre de álcool.

Passe sobre a superfície que deseja limpar, espere alguns minutinhos e remova a solução com um pano úmido. Seque em seguida e pronto. Você notará que sua airfryer ficará limpinha como nova.

Atente-se ao uso de água nas partes elétricas

Como todos sabem, a eletricidade e a água são velhas inimigas. Por isso, se você quiser manter o bom funcionamento de sua fritadeira elétrica, é bom tomar muito cuidado ao remover as sujeiras das partes que têm contato direto com a energia elétrica.

Para fazer a higienização dessas partes, é recomendável que se use um pano seco. No entanto, se a sujeira for difícil de remover, você pode até umedecer o pano e passar para tirar a sujeira acumulada.

Porém, não encharque o pano com água. O ideal é que ele esteja levemente úmido. Além disso, é essencial que você não se esqueça de passar um pano seco em seguida para remover todo resquício de umidade.

Limpe sua airfryer imediatamente, todas as vezes que utilizar

Essa é uma dica crucial, pois se você limpar todas as vezes que utilizar sua airfryer, a sujeira nunca acumulará. Sendo assim, você nunca precisará fazer uma higienização mais pesada nela, o que ajuda muito na prolongação da vida útil do aparelho.

Além disso, se você remover a sujeira imediatamente após a utilização, não ocorrerá o acúmulo. Ademais, a rotina de limpeza será bem menos frequente, pois poucos produtos serão usados.

Mas é muito importante que você se certifique de que seu airfryer esteja fora da tomada e totalmente fria, para garantir a sua segurança e assegurar que o aparelho continue funcionando normalmente após a limpeza.

Remova a cesta para realizar a limpeza

Para higienizar sua airfryer é necessário remover a cesta. Pois, ao fazer isso, garantirá a realização da limpeza. Além do mais, será ainda mais eficiente e eficaz, visto que dá para remover muito mais sujeira com ela desmontada do que o contrário.

Além disso, é na cesta que a sujeira mais se acumula, pois é ela que tem mais contato com os alimentos. Portanto, você pode lavá-la na pia e deixar secar totalmente antes de colocá-la de volta na airfryer.

Agora que você já conferiu nossas dicas para limpar a airfryer com eficiência, é só colocá-las em prática. Ao ter uma rotina de limpeza fará que sua fritadeira elétrica esteja sempre limpa e pronta para que você prepare alimentos deliciosos e saudáveis.