Conheça essas franquias para trabalhar de onde quiser

Inúmeros pensamentos inundam sua mente sempre que você pensa em abrir um negócio. Afinal de contas, qual é o tipo de negócio que você deve lançar, que nicho de mercado deve ser investigado e quanto capital deve ser aplicado inicialmente? Por isso que hoje, nós vamos indicar essas franquias para trabalhar de onde quiser.

Por que abrir uma franquia sozinho?

Devido à alta taxa de desemprego no Brasil (IBGE registra 8,7% no terceiro trimestre de 2022), muitas pessoas estão se voltando para o empreendedorismo como forma de geração de renda.

Dessa forma, assumir um empreendimento comercial com uma equipe maior pode ser uma tarefa assustadora. Por isso, ao avaliar essa opção, é importante considerar os prós e os contras de ter outra pessoa envolvida na administração do negócio.

Ter um parceiro aumenta suas chances de sucesso. Porque, ele ou ela pode possuir habilidades especializadas que você não possui. Além disso, ainda permite que você divida responsabilidades.

No entanto, ter mais de uma pessoa no comando pode gerar desentendimentos e um ambiente de trabalho tóxico. Por isso, 90% dos empresários brasileiros, segundo o Sebrae, cuidam sozinhos de todos os aspectos de seus negócios.

E se você está pronto para assumir o controle de seu futuro financeiro iniciando seu próprio negócio, confira essas quatro lucrativas franquias online que permitem que você trabalhe de qualquer lugar do mundo.

Franquias para trabalhar de onde quiser

São as franquias online que operam exclusivamente no meio digital, como por meio de um site de vendas. Aliás, essas empresas funcionam de maneira semelhante às franquias tradicionais, mas são totalmente online.

Se você está pensando em abrir seu próprio negócio, um bom lugar para começar é com uma franquia digital, onde você pode aproveitar o reconhecimento do nome estabelecido e o conhecimento do setor de marcas conhecidas. Além disso, você tem o respaldo e o apoio de que precisa e sabe que não está sozinho.

Muitas pessoas escolhem franquias online como uma segunda fonte de renda, ao lado de um emprego em tempo integral ou outras atividades. Pelo menos, até que sua loja online se torne estabelecida e lucrativa.

Conheça essas franquias para trabalhar de onde quiser

Apresentamos na sequência, algumas franquias para você trabalhar de onde quiser. Ou seja, todas elas possuem funcionamento online, e desta forma, você pode levar a empresa para onde quiser:

Mazze

Nos últimos dois anos, a franquia Mazze ganhou reconhecimento por ser a maior franquia de joias pela ABF (Associação Brasileira de Franchising). Possui funcionamento online e de baixo custo.

Teve início em 2013, na cidade de Curitiba (PR), com um modelo de negócios inovador. A empresa conseguiu superar a média do mercado em pouco tempo, tornando-se referência na comercialização de joias modernas na região sul do Brasil.

O sucesso nos negócios levou à criação da franquia Mazze em 2019. Então, confira como a empresa realmente funciona:

Uma franquia digital de baixo custo;

Cada franqueado recebe seu próprio site de marca exclusivo da empresa e o estoque é mantido em um depósito central;

O franqueado divulga e vende a marca para todo o Brasil com o auxílio da metodologia de vendas que a marca fornece e suporte contínuo da equipe de suporte da empresa;

Além disso, o produto é entregue na casa do cliente pela subsidiária da empresa, a Mazze;

E o franqueado mantém todos os lucros;

Além disso, o empreendedor recebe um kit inicial de joias em consignação que ele só paga após a venda.

Cane

A franquia oferece aos empreendedores, uma maneira de baixo risco de entrar na crescente indústria de animais de estimação. Para isso, usa um modelo de negócios inovador e acessível. Ademais, o investimento mínimo que a franquia exige é de apenas R$ 9.000,00.

A franqueadora iniciou suas atividades em 2017. Sendo assim, o seu modelo de franquia virtual permite que investidores ganhem dinheiro sem sair de casa. Para isso, é possível vender online, os produtos personalizáveis ??da marca.

A franquia criou um site abrangente para esse fim, abastecido com itens prontos para envio, como cobertores, cachecóis e toalhas. Assim, os franqueados não precisam se preocupar com um local de estoque para o negócio.

Os empresários trabalham em casa e definem seus próprios horários, mas ainda precisam reservar um tempo todos os dias para promover seus produtos e processar pedidos. Por fim, o franqueador envia as mercadorias após o recebimento do pedido e o empreendedor recebe o pagamento no final de cada mês.