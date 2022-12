Conheça iate de R$10 milhões que Thiago Silva presentou esposa

Foto: Divulgação/Azimut Yachts

O jogador Thiago Silva, capitão da seleção brasileira, presenteou a esposa, Belle Silva, com um iate de luxo avaliado em R$10 milhões.

A surpresa de Natal também foi em nome dos filhos do casal, Isago, de 13 anos, e Iago, de 10. O modelo, que foi escolhido pelo próprio jogador, é um Azimut 56, da marca italiana Azimut Yachts, com 17 metros de comprimento.

“Este é o nosso primeiro iate, um verdadeiro sonho, e, com certeza, iremos aprender muito mais sobre este universo agora”, comentou o jogador durante o momento de entrega do iate.

Foto: Divulgação

“Apesar da experiência zero com navegação, conheci a marca conversando com colegas da seleção brasileira que indicaram a Azimut Yachts por ser uma marca sólida, famosa e referência mundial no mercado náutico. Além disso, traz segurança para aproveitar o lazer com minha família”, completou Thiago Silva.

O modelo é dividido em três pavimentos com suítes, áreas de jantar, estar e ambientes projetados por designers italianos. Na parte externa do iate existe um espaço gourmet com churrasqueira para socialização com convidados.

Veja as fotos:

Foto: Divulgação/Azimut Yachts Foto: Divulgação/Azimut Yachts Foto: Divulgação/Azimut Yachts Foto: Divulgação/Azimut Yachts

