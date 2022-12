Conheça Margareth, escolhida por Lula como ministra da Cultura

Margareth Menezes será ministra da Cultura do governo Lula. Apesar de o anúncio oficial não ter sido feito, a cantora confirmou nesta terça-feira (13) que aceitou o convite. Margareth Menezes da Purificação é de Boa Viagem, mais precisamente da região da Península de Itapagipe, em Salvador. A cantora, que completou 60 anos em 2022, é fundadora da ONG Fábrica Cultura e criadora do Mercado Iaô.

Maga, como é conhecida, começou na cultura através da atuação. Dos 15 aos 18 anos, ela teve aulas com o ator e diretor teatral Reinaldo Nunes, que fundou a Companhia Baiana de Comédias.

Em 1982, Margareth dá início aos trabalhos na cena do teatro amador baiano e ao lado de Paulo Conde e João Elias, a artista funda o Troca de Segredos em Geral. A primeira peça ao lado da dupla carioca é uma montagem de ‘Inspetor Geral’, do teatrólogo russo Nikolai Gogol, que ficou dois anos em cartaz. No espetáculo, a artista viveu o carteiro Osípe.

Antes de revolucionar a música, Margareth revolucionou a cena cultural da capital baiana no teatro. Em 1983, a artista participou da criação do ‘Gran Circo Troca de Segredos’, montado com uma lona na Praia de Ondina.

Por lá, diversos nomes do teatro, nacional e internacional se apresentaram para o público soteropolitano. O espaço, localizado onde hoje é um campo de futebol na região de Ondina, abrigou espetáculos infantis e adultos.

O espaço foi inaugurado com show acústico de Caetano Veloso e além da diversidade na programação, atraia o público pelo valor acessível. Uma reportagem da Revista Fraude, da UFBA, lançada em 2016, fala sobre a importância do espaço para a cena cultural da época. O espaço recebeu shows de bandas como Ira!, Titãs, Barão Vermelho, além de abrir espaço para os artistas locais.

Após três anos no Troca de Segredos, a artista foi convidada para participar de um outro grupo teatral, o primeiro a levar a baiana para se apresentar em São Paulo. Com o ‘Amoras Lá Em Casa’, a artista participou da peça ‘Colagens e Bobagens’ em 1985, uma ópera rock que fazia críticas das propagandas da época.

Margareth também estrelou na montagem de ‘Um Tiro no Coração’, de Berthold Brecht. Além de estar nos palcos como atriz, a baiana trabalhou em outras áreas do teatro, como produção e direção. A baiana é creditada como responsável pela elaboração e idealização da peça ‘O Menino Maluquinho’, de Ziraldo, ainda nos anos 80. A artista ficou responsável pela trilha sonora, operação de som e gerenciamento da técnica vocal.

Mudança para música

A carreira como atriz foi o ponto que ajudou Margareth a criar coragem e deixar a timidez de lado para embarcar na carreira musical. Em 1986, a artista dá início a trajetória na música, ainda intercalando com trabalhos no teatro. A artista afirma que só passou a ter a música como sua única prioridade a partir de 1995.

O primeiro álbum, lançado em 1988, levou o nome da cantora. Lançado pela PolyGram do Brasil, atual Universal Music, o CD conta com 11 músicas e rendeu a artista um Troféu Imprensa de ‘Melhor Cantora de Disco’. O álbum foi o responsável por levar a artista como representante da Bahia em uma turnê por Buenos Aires.

Em 1990, lançou o terceiro álbum e um dos mais importantes da carreira. Nele, Maga revisita os sucessos do primeiro e do segundo discos em um projeto para o mercado internacional. O CD foi lançado pela PolyGram e Island Records nos formatos de fita cassete e disco de vinil e chegou a entrar para a lista Billboard World Albums, nos Estados Unidos, ocupando o 1º lugar por 16 semanas.

O primeiro CD ao vivo foi gravado em 2003 na Concha Acústica do Teatro Castro Alves, em Salvador. O trabalho traz os maiores sucessos da história de Maga, incluindo ‘Faraó (Divindade do Egito)’, de Luciano Gomes, que foi a canção que fez a voz da artista reverberar no país. Entre as inéditas estão ‘Tote de Maianga’, composta por Saul Barbosa, Gerônimo e Tony Osanah, e ‘Vitalunda’, de Brown.

AfroPop

Precursora do movimento AfroPop, Margareth foi a primeira voz do samba-reggae gravado no Brasil, com a icônica música ‘Faraó – Divindade do Egito’. Gravada em 1987, a canção de Luciano Gomes vendeu mais de 100 mil cópias, e abriu portas para a cantora, que assinou um contrato com uma gravadora, e lançou o seu primeiro álbum no ano seguinte.

O sexto álbum da carreira de Margareth Menezes, intitulado Afropopbrasileiro é também o que marca a força da palavra ‘AFROPOP’ tendo a artista como referência do gênero que mistura elementos africanos, brasileiros e pop, na música.

É do CD, lançado em 2001, que vem um dos singles mais marcantes da artista nos anos 2000, ‘Dandalunda’, composição de Carlinhos Brown.

Em Afropopbrasileiro, Margareth canta com Ivete Sangalo e Daniela Mercury na música ‘Cai Dentro’, composta por Baden Powell e Paulo César Pinheiro. A artista aparece como compositora de cinco faixas, uma delas em parceria com Brown, ‘Nego Doce’.

Margareth já fez 23 turnês internacionais 15 álbuns e quatro indicações ao Grammy. Sua carreira é marcada por diversas parcerias, como Gilberto Gil – outro baiano que também foi escolhido por Lula para o Ministério da Cultura, mas no primeiro mandato.

Projetos sociais

No ano de 2008, Margareth criou uma Fábrica Cultural, na Ribeira. O projeto social oferece cursos profissionalizantes para jovens e oficinas de arte e educação para crianças do bairro.

A Fábrica Cultural passou a abrigar em o Mercado Iaô, que desde 2014, leva música, artes visuais, gastronomia, além de mais de 100 artesãos e empreendedores criativos, contando sempre com shows de Margareth, para sempre menina da Ribeira.

