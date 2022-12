conheça o novo SUV Jaguar F-Pace 3.0 6 cilindros

Foto: Divulgação

Com elegância, linhas robustas no design, tecnologia embarcada e motor de 6 cilindros com 340 cavalos, o F-Pace tem o que os fãs do Jaguar admiram: ambiente harmonioso sofisticado com excelente material no acabamento.

O SUV Premium traz, ainda, painel digital configurável em uma tela de 11,4 polegadas, sistema de som Android Auto, Apple Car Play, amplo espaço interno para os ocupantes e porta-malas com capacidade de 508 litros.

No quesito segurança, ele oferece Frenagem de Emergência Autônoma, Assistente de Manutenção, Detecção de Tráfego em Ré, Assistente de Manutenção na Faixa, Direção de Assistência Elétrica e Monitor de Pontos cegos.

Foto: Divulgação

O condutor pode programar 3 opções de memorização de posições do banco do motorista, além, de aquecimento de temperatura. Dispões, também, de seletor onde pode escolher entre os 3 modos de condução, inclusive com utilização de “Paddle Shifts”.

Na parte exterior, o SUV vem equipado com teto panorâmico, faróis em LED com acendimento automático e DRL, luzes de aproximação e vidro traseiro térmico.

Foto: Divulgação

Ao dirigir essa versão, tive ótima impressão em relação ao conforto, desempenho e ao baixo ruído do motor. A não ser quando acelerei para sentir a potência despejada pelo motor de 340 cv, que provoca uma certa empolgação com “jeito de esportivo”.

Algumas especificações:

Motor de 6 cilindros com 350 cv.

Torque de 48,9 kgfm.

Câmbio automático de 8 velocidades.

Consumo urbano – 7,3 km/l

Consumo Rodoviário – 9,2 km/l.

O Jaguar F-Pace R-Dynamic SE 3.0 está disponível para test drive na Concessionária Jaguar Land Rover Way, que pertence ao Grupo Parvi. O estabelecimento está situado na Avenida Tancredo Neves, 2461, Caminho da Árvores, em Salvador. E também em mais capitais do Nordeste, como Recife (PE), João Pessoa (PB), e São Luís (MA).

Preço sugerido nas concessionárias, a partir de R$ 620.000,0

Foto: Divulgação

Leia mais sobre iBahia sobre Rodas com Fábio Cota no iBahia.com