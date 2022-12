conheça o secretariado do governador eleito

Foto: Divulgação

O futuro governador da Bahia Jerônimo Rodrigues (PT), já anunciou parte do seu secretariado que vai compor o próximo governo, a partir de 1º de janeiro. Outros dez secretários restantes serão anunciados na próxima semana. As pastas mais esperadas são a Segurança Pública, Cultura, Administração, Trabalho e Comunicação.

Veja abaixo todos os nomes já anunciados:

Secretária de Agricultura: Wallison Torres – TUM (atual deputado estadual pelo AVANTE)

Deputado estadual pelo Avante da Bahia, empresário e incentivador do empreendedorismo, Tum é presidente da Comissão Parlamentar Especial de Assuntos Territoriais e Emancipação e membro titular da Comissão Especial do Complexo Intermodal da Ferrovia de Integração Oeste-Leste (FIOL), Porto Sul e Complexo Viário do Oeste (Ponte Salvador-Itaparica) na Assembleia Legislativa da Bahia.

Como parlamentar, atuou no desenvolvimento e captação de projetos nas culturas de soja, milho e cana de açúcar junto à Secretaria de Desenvolvimento Econômico da Bahia. Trabalhou pela implantação e ampliação das ações da Secretaria de Desenvolvimento Rural na região norte do Estado e foi responsável pela implantação de cursos de capacitação para o povo do campo em diferentes regiões da Bahia, assim como pelo fortalecimento do Projeto Pró-Semiárido, entre outras iniciativas voltadas à agricultura, fruticultura, caprinocultura e geração de emprego e renda.

Graduada em Administração, com foco nas dinâmicas do terceiro setor, Fabya Reis iniciou sua vida pública aos 17 anos no Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) e atuou durante 13 anos na organização de projetos de formação de lideranças, desenvolvimento social, organização de cooperativas e associações rurais.

Possui mestrado em Sociologia e Doutorado e Pós-doutorado em Ciências Sociais pela Universidade Federal de Campina Grande (UFCG).

Após atuar em cargos de gestão na Secretaria Estadual de Desenvolvimento Social e Combate à Pobreza (Sedes), na gestão do ex-governador Jaques Wagner, e na Secretaria de Políticas para Mulheres (SPM), Fabya assumiu, em 2016, a titularidade da Secretaria de Promoção da Igualdade Racial (Sepromi) e tem trabalhado para consolidar direitos da população negra, dos povos e comunidades tradicionais, além de fortalecer as políticas de enfrentamento ao racismo e à intolerância religiosa.

Casa Civil: Afonso Florence (reeleito deputado federal pelo PT)

Afonso Florence é Deputado Federal pelo Partido dos Trabalhadores e ex-ministro de Desenvolvimento Agrário na gestão da ex-presidenta Dilma Rousseff.

Coordenador do Programa de Governo na campanha de Jaques Wagner ao Governo do Estado, em 2006, Florence assumiu a Secretaria Estadual de Desenvolvimento Urbano (Sedur) no primeiro mandato do ex-governador. Será o secretário da Casa Civil!.

Chefe de Gabinete: Adolpho Loyola

Membro do Grupo de Transição Governamental, Adolpho Loyola foi um dos coordenadores da campanha do governador Jerônimo Rodrigues e é dirigente do Partido dos Trabalhadores (PT), onde atualmente exerce o cargo de secretário de Comunicação.

Adolpho foi Assessor Especial da Casa Civil da Presidência da República; Diretor de Fiscalização e Outorga do Ministério das Comunicações; Coordenador Executivo da Secretaria de Justiça, Direitos Humanos e Desenvolvimento Social do Estado da Bahia (SJDHDS); e Assessor Parlamentar na Câmara dos Deputados e na Assembleia Legislativa da Bahia. Agora assumirá a Chefia de Gabinete do Governo da Bahia.

Secretária de Educação: Adélia Pinheiro (atual secretaria da Saúde)

Adélia Pinheiro foi Reitora por duas gestões consecutivas na Universidade Estadual de Santa Cruz (UESC). É professora concursada da instituição, localizada em Ilhéus, desde 1990. Secretária estadual da Saúde (Sesab) do Governo do Estado desde fevereiro de 2022, ela também foi titular da Secretaria Estadual de Ciência, Tecnologia e Inovação do Estado (Secti).

Graduada em Medicina pela UFBa, Adélia é mestre em Saúde Coletiva pela mesma instituição e doutora em Saúde Pública pela Universidade de São Paulo (USP).

Secretária da Fazenda: Manoel Vitório (segue no cargo)

Deputado federal reeleito pelo PSD com mais de 118 mil votos, Sérgio Brito é administrador e bacharel em Direito. Já ocupou cargos de gestão na administração pública estadual e municipal.

Em 2019, ele licenciou-se do Congresso para assumir a Secretaria de Desenvolvimento Urbano (Sedur) a convite do governador Rui Costa. Nos anos de 2009 e 2010, Brito foi Secretário Municipal de Planejamento, Tecnologia e Gestão da Prefeitura de Salvador.

Secretária de Infraestrutura: Sérgio Brito (eleito deputado federal pelo PSD)

Deputado federal reeleito pelo PSD com mais de 118 mil votos, Sérgio Brito é administrador e bacharel em Direito. Já ocupou cargos de gestão na administração pública estadual e municipal.

Em 2019, ele licenciou-se do Congresso para assumir a Secretaria de Desenvolvimento Urbano (Sedur) a convite do governador Rui Costa. Nos anos de 2009 e 2010, Brito foi Secretário Municipal de Planejamento, Tecnologia e Gestão da Prefeitura de Salvador.

Secretária de Justiça e Direitos Humanos: Felipe Freitas

Felipe Freitas é Doutor e mestre em Direito pela Universidade de Brasília e pesquisador na área de direito, violência e política. É professor colaborador do mestrado profissional em segurança pública da Universidade Federal da Bahia e professor do corpo permanente do Programa de Pós-Graduação em Direito Constitucional do Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa (IDP).

No Governo do Estado, Felipe Freitas atuou como assessor técnico na área de igualdade racial e políticas públicas de juventude. Formado em direito pela Universidade Estadual de Feira de Santana (UEFS), ele também acumula experiências na esfera federal, onde foi coordenador nacional do Plano de Prevenção à Violência contra Juventude Negra do Governo Federal (2012 – 2014), Secretário Executivo do Conselho Nacional de Promoção da Igualdade Racial da Presidência da República e assessor parlamentar na Câmara dos Deputados no mandato do deputado federal Luiz Alberto (PT/BA).

Como consultor, acumula muitas atuações na Organização das Nações Unidas. Também foi o responsável pela elaboração da Matriz Nacional de Formação dos Servidores(as) Penais. Trabalhou junto ao Centro de Formação Jurídica e Judiciária do Governo de Moçambique e desde 2010, atua na área de pesquisa do Observatório Direitos Humanos, Crise e Covid-19 que reúne dezenas de organizações da sociedade civil brasileira.

Secretária de Relações Institucionais: Luiz Caetano (segue no cargo)

Assumiu em maio de 2021. Formado em Farmácia Bioquímica pela UFBA, foi vereador e três vezes prefeito da cidade de Camaçari, na Região Metropolitana de Salvador (RMS). Também foi presidente da União dos Prefeitos da Bahia (UPB), deputado estadual e deputado federal.

Secretária da Saúde (Sesab): Roberta Santana

Roberta Santana ocupa funções estratégicas de gestão no Governo do Estado desde 2007. Nos últimos 16 anos, foi assessora de planejamento e gestão da Embasa e da CERB); diretora-geral da Sedur; coordenadora da presidência da Conder; diretora-geral da Secretaria Estadual da Educação (SEC) e, por fim, diretora-geral da Sesab, cargo que exerceu antes de assumir a Chefia de Gabinete da pasta.

Graduada em Administração pela UEFS e mestre em Administração Estratégica (UNIFACS), Roberta Santana é especializada na área de Administração Pública, com ênfase em Planejamento e Gestão Estratégica.

Secretária de Turismo: Maurício Bacellar (segue no cargo)

Atual secretário do Turismo da Bahia, Maurício Bacelar é engenheiro civil de formação e iniciou a experiência com gestão pública nos anos 1980.

Foi diretor técnico do Complexo Petroquímico de Camaçari; secretário de Obras no município de Dias d’Ávila; secretário de Habitação e Infraestrutura de Camaçari e diretor-geral do Detran-BA.

Antes de assumir a Secretaria de Turismo do Estado da Bahia, em maio de 2021, Bacelar estava na direção geral da Agência Estadual de Defesa Agropecuária da Bahia.

Foto: Max Haack/Ag Haack

Atual Coordenadora de Fomento ao Artesanato da Secretaria Estadual do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte (Setre), Ângela é cientista social formada pela Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas da Universidade Federal da Bahia (UFBA) e aluna especial de Mestrado em Educação no Programa de Pós-Graduação em Ensino e Relações Raciais da Universidade Federal do Sul da Bahia (UFSB).

Professora licenciada da rede estadual de ensino, Ângela tem uma série de experiências como gestora pública e docente. Antes da Setre, a próxima titular da Sepromi foi secretária-adjunta Nacional de Juventude, cargo que ocupou na Secretaria Geral da Presidência da República durante a gestão da ex-presidente Dilma Rousseff, entre 2011 e 2016.

Também foi presidenta do Conselho Nacional de Juventude, na Presidência da República, e diretora do Departamento de Ações para a Reparação Social na Prefeitura de São Sebastião do Passé (BA).

Como docente, atuou na formação para empoderamento de jovens e mulheres negras, no Fórum de Quilombos Educacionais da Bahia (FOQUIBA); e participou da formação de jovens no Projeto Didá Alamojú, da ONG Omí Dudù, trabalhando temas como diversidade, cidadania, gênero e raça, direitos humanos e políticas públicas. É presidente nacional licenciada da União de Negras e Negros pela Igualdade (UNEGRO).

Coordenação geral do programa Bahia Sem Fome – Tiago Pereira da Costa

Assessor do Institucional do Instituto Regional da Pequena Agropecuária Apropriada (IRPAA), Diretor-Presidente da Rede das Escolas Famílias Agrícolas Integradas do Semiárido (REFAISA) e pesquisador da Universidade Federal do Vale do São Francisco (UNIVASF), Tiago Pereira da Costa é mestre em Extensão Rural e doutorando pelo Programa de Pós-Graduação em Agroecologia e Desenvolvimento Territorial (PPGADT).

Também é especialista em Desenvolvimento Sustentável no Semiárido pelo Instituto Federal Baiano; especialista em Metodologias Participativas Aplicadas a ATER e a Pesquisa (UNIVASF); e especialista em Educação Ambiental Interdisciplinar (UNIVASF). Graduado em Gestão Ambiental e Pedagogia, Tiago também é técnico em agropecuária.

Ao longo de sua carreira, exerceu cargos ligados à Convivência com o Semiárido e à Educação Contextualizada no/do Campo e desenvolveu pesquisas relacionadas à Agroecologia, Educação, Assistência Técnica e Extensão Rural e Desenvolvimento Sustentável.

Entre as experiências na área profissional também estão a atuação como professor convidado na UNIVASF, UFRB, UFV e a direção da Associação Comunitária Mantenedora da Escola Família Agrícola de Sobradinho (AMEFAS). É conselheiro titular do Conselho Estadual de Educação da Bahia (CEE).

Coordenação geral de Políticas para a Juventude (Serin) – Nivaldo Millet

Graduando em Ciências Sociais pela UFBA, Nivaldo Millet é, desde 2019, assessor de Juventude da Liderança do Governo na Assembleia Legislativa da Bahia (Alba). Sensível às causas sociais, sobretudo às de combate ao racismo e à lgbtfobia, Nivaldo iniciou a trajetória na política na presidência do Grêmio Estudantil do Colégio Estadual Presidente Costa e Silva, na Ribeira, em Salvador, entre 2014 e 2016. No Coletivo ParaTodos, ele protagonizou diversas agendas na capital baiana em defesa da educação pública.

Foi diretor de representações estudantis da Associação de Grêmios e Estudantes de Salvador (AGES) e, mais tarde, assumiu na União Estadual dos Estudantes Bahia (UEES) a diretoria representações estudantis universitárias, chegando a presidir a entidade em 2018. Em 2021 foi eleito Secretário Estadual da Juventude do Partido dos Trabalhadores (PT). Para além das atividades institucionais e partidárias, coordena o Núcleo de Organização Social (NOS), que executa projetos focados na emancipação infanto-juvenil nos bairros periféricos de Salvador.

Secretaria de Administração Penitenciária e Ressocialização (Seap) – José Antônio Maia Gonçalves

Secretário da Administração Penitenciária e Ressocialização do Estado da Bahia desde abril deste ano, José Antônio Maia Gonçalves é advogado e possui vasta experiência na área jurídica, atuando como profissional liberal nos tribunais estaduais, nos tribunais regionais federais, nos tribunais superiores (STJ, STJ e TST) e no Conselho Nacional de Justiça.

Membro da Comissão Executiva Estadual do Partido Verde (PV) na Bahia e no município de Salvador, o gestor permanecerá à frente da SEAP no novo governo de Jerônimo Rodrigues.

José Antônio já atuou como professor do Instituto dos Advogados da Bahia e da Escola Livre de Direito Josaphat Marinho; foi conselheiro da Associação Baiana de Advogados Trabalhistas (ABAT); e membro suplente do Tribunal de Ética e Disciplina da OAB/BA.

Secretaria de Infraestrutura Hídrica e Saneamento – Larissa Gomes Moraes

Atual diretora de Meio Ambiente e Recursos Hídricos da Companhia de Engenharia Hídrica e de Saneamento da Bahia (Cerb), órgão vinculado à Secretaria de Infraestrutura Hídrica e Saneamento (SIHS), Larissa Gomes Moraes é formada em engenharia civil e tem uma série de experiências como gestora na administração pública, nas esferas estadual e municipal.

Foi subsecretária na Secretaria Municipal de Ordem Pública de Salvador, entre 2021 e 2022, e diretora de Habitação e Regularização Fundiária na Secretaria Municipal de Infraesturura e Obras Públicas de Salvador, entre 2017 e 2020.

Também atuou no setor privado, ocupando cargos de gestão de obras, e exerceu funções na área da comunicação social, colocando em prática o conhecimento adquirido na graduação de Jornalismo, sua segunda formação profissional.

Secretaria de Desenvolvimento Rural – Osni Cardoso

Deputado estadual reeleito pelo PT com 77.624 votos, Osni Cardoso é formado em pedagogia pela Universidade do Estado da Bahia (UNEB), foi dirigente político no movimento estudantil e lutou pelo direito ao acesso democrático nas universidades públicas.

O próximo titular da SDR foi prefeito de Serrinha por dois mandatos, além de presidente do Consórcio Público de Desenvolvimento Sustentável do Território do Sisal (Consisal) e primeiro presidente da Federação dos Consórcios Públicos da Bahia (FecBahia).

Dentre os projetos tocados enquanto esteve à frente do Consisal e FecBahia, destacam-se a patrulha mecanizada, com aquisição de máquinas para construção, revitalização e limpeza de aguadas; e a implantação do Serviço de Inspeção Municipal (SIM), para que pequenas agroindústrias comercializem seus produtos dentro dos territórios.

Também atuou, em 2017, como chefe da Assessoria Especial do Governador Rui Costa, onde ajudou na construção e articulação de importantes políticas públicas do Estado. No ano posterior, foi eleito pela primeira vez deputado estadual pelo PT.

Secretaria do Meio Ambiente – Eduardo Sodré Martins

Advogado especializado em direito e legislação ambiental com mais de 10 anos de experiencia, Eduardo Sodré Martins é graduado em Direito pela Universidade Católica do Salvador, e pós-graduado em Direito e Legislação Ambiental pela Universidade Federal da Bahia (UFBA).

Ele foi membro da Comissão de Meio Ambiente da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), entre 2011 e 2018, e atualmente é professor universitário da Universidade Católica do Salvador, onde lecionou a disciplina Direito Ambiental e Urbanístico e Direitos Humanos e Ambientais.

Possui experiência em soluções estratégicas em questões ligadas ao Direito Ambiental, buscando o alinhamento jurídico entre as melhores práticas do desenvolvimento sustentável e segurança jurídica.

Também já atuou na elaboração de legislações e regulamentos ambientais para os Municípios.

Leia mais sobre Bahia no iBahia.com e siga o portal no Google Notícias.