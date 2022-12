Conheça os cargos do concurso IFPR

O ano de 2022 está se encerrando. Assim, ainda aparecem oportunidades para quem deseja ingressar na carreira pública. Um deles é o concurso IFPR, por exemplo. O edital foi publicado no dia 28 de dezembro e vai abrir 2023 com muitas vagas disponíveis.

De acordo com o documento publicado no Diário Oficial, as inscrições começam em janeiro. Desse modo, o processo seletivo ofertará 183 vagas para nível médio, superior e técnico.

Portanto, se você tem interesse em dar um salto na carreira e garantir uma boa estabilidade financeira, esse é o momento. Pois, o edital já foi divulgado, então fique atento para não perder a data.

Se você quer saber mais informações sobre o concurso IFPR é só continuar com a gente até o final para conferir todos os detalhes.

Confira os requisitos necessários para fazer o concurso IFPR

Fazer o concurso IFPR é o sonho de muitas pessoas que estão atrás de um emprego estável e seguro. Afinal, entrar para a carreira pública é um grande objetivo entre os concurseiros.

Porém, para garantir uma vaga a um dos cargos disponíveis, o candidato deve estar atento aos requisitos básicos exigidos, sendo eles:

Ser brasileiro, ter idade mínima de 18 anos completos. Além disso, estar em dia com as obrigações militares e também inclui a Justiça Eleitoral.

Além das regras citadas acima, é importante lembrar também que são vários cargos oferecidos. Por isso, é muito importante conferir os níveis de escolaridade para cada área no momento de realizar a inscrição.

A seguir, você confere alguns cargos que estão disponíveis no processo seletivo para o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Paraná.

Conheça os cargos disponíveis para o concurso IFPR

Como já dissemos anteriormente, o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Paraná ofertará 183 vagas para diversos cargos e níveis.

Para nível médio, o concurso IFPR oferece vagas para Assistente de Aluno e Assistente de Administração. Enquanto para o nível técnico as vagas disponíveis são mais extensas, sendo elas:

Tecnologia da informação, Técnico de Laboratório nas áreas de Física, Biologia, Edificações, Química, Elétrica e Eletromecânica.

Além dessas opções os candidatos ainda contam com: Técnico de Laboratório nas áreas de Informática, Mecânica, Saúde Bucal, Alimentos, Técnico em Contabilidade e Técnico em Enfermagem.

Veja os cargos disponíveis para o Nível Superior

Agora que você já conferiu todos os cargos para nível médio e técnico, conheça também as vagas disponíveis para o nível superior realizado pelo concurso IFPR:

Técnico em assuntos educacionais, Administrador, Bibliotecário, Contador, Analista em Tecnologia da Informação, Enfermeiro, Engenheiro Agrônomo, Médico e Pedagogo.

Enquanto, para o cargo de professor do ensino básico, técnico e tecnológico algumas especialidades também estão disponíveis, sendo elas:

Informática, Administração, Matemática, Agronomia, Química, Pedagogia, Física, Engenharia Ambiental, Engenharia Elétrica, Letras/Português e Inglês e Engenharia de Alimentos/Tecnologia de Alimentos.

Ainda também incluem as especialidades de Letras Português/Libras/Espanhol, Biologia, Rede de Computadores, Zootecnia, Odontologia, Automação Industrial, Ciências Contábeis, Comércio Exterior, Economia, Educação Física e Engenharia de Materiais.

Por fim, estão inclusas: Engenharia Eletrônica, Geografia, Médico Veterinário/Aquicultura, Português, Produção de Áudio e Vídeo e Prótese Dentária.

Saiba mais detalhes sobre o concurso IFPR

Para os candidatos interessados em fazer o concurso IFPR vale ressaltar que as inscrição serão feitas somente pelo site www.nc.ufpr.br, do dia 16 de janeiro até o dia 16 de março de 2023.

O valor da taxa é de R$200,00 para nível superior, R$120,00 para nível médio e técnico e R$220,00 para professor. Aliás, o prazo para o pagamento da taxa de inscrição vai até o dia 19 de março.

Para os candidatos inscritos no CadÚnico e doadores de medula óssea poderão fazer o pedido da isenção da taxa até o dia 23 de janeiro de 2023. Além disso, a data da prova objetiva está prevista para o dia 21 de maio.

A banca organizadora escolhida é a Universidade Federal do Paraná e a remuneração varia entre R$1.945,07 e R$8.361,33.

Portanto, se você tem interesse em fazer parte do grupo de servidores públicos é muito importante que o candidato se prepare bem antes de realizar as provas para garantir uma boa colocação entre os aprovados.

Agora que você já conhece todos os cargos disponíveis do concurso IFPR é só focar nos estudos. Tenha uma rotina para se preparar a essa importante prova e, assim, garantir uma vaga para a área escolhida. Boa sorte.