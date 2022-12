Conheça os principais desafios do home office e dicas para superá-los

O trabalho home office vem ganhando espaço e crescendo de forma exponencial, seja nas empresas ou em trabalhos realizados a partir de casa. Por isso que hoje, nós vamos indicar, os principais desafios do home office e as dicas para superar.

Percebe-se que muitas empresas ainda estão se adaptando a essa nova modalidade de trabalho, mas, acredita-se que o trabalho home office continuará sendo uma modalidade em amplo crescimento.

Quais são as vantagens de se trabalhar em home office?

As principais vantagens de se trabalhar em home office são muito visíveis, além de estar sendo reconhecida pelas pessoas como uma excelente forma de trabalho. Assim, entre as os maiores pontos positivos de se trabalhar com esta modalidade tem-se:

Flexibilidade de horários;

Significativo aumento na produtividade;

Redução de custos na estrutura;

Redução do estresse no trânsito;

Melhora significativa na qualidade de vida do colaborador.

Trabalhar dessa forma é um grande investimento para a empresa, bem como para pessoas que desejam realizar a terceirização de trabalhos.

Quais são os principais desafios do home office?

Elencamos neste artigo os 3 principais desafios que envolvem o trabalho home office, que são fáceis de serem solucionados, desde que as pessoas tenham vontade para superar.

1º Desafio: o trabalho é realizado de forma isolada

Aqui o desafio é conseguir produzir de forma efetiva, sem que haja troca de experiências entre outras pessoas. Sabemos que a maioria das atividades exige que isso ocorra e, por isso, manter um relacionamento saudável com as pessoas que estão ao seu redor é fundamental para o sucesso do trabalho.

2º Desafio: manter a segurança dos dados

Quando o trabalho é realizado na casa dos colaboradores, é preciso muitas vezes acessar dados das empresas, que normalmente estão disponíveis na nuvem. Por isso, é de extrema importância que haja a preocupação de que essas informações sejam mantidas em segurança.

Vale lembrar aqui que a LGPD (Lei Geral de Proteção aos Dados), afirma que a responsabilidade dos dados de terceiros é da empresa.

3º Desafio: separar a vida pessoal da profissional

Esta separação é fundamental para que exista um trabalho de qualidade. Para tanto, é preciso que os colaboradores, organizem uma rotina de trabalho, e durante a realização dele, mantenha o foco. Assim, não será possível que haja interferência da vida pessoal na vida profissional.

Por outro lado, existem pessoas que não conseguem separar a vida pessoal da profissional, e tentam não parar de produzir para as empresas. Desta forma, também fará com que a sua vida pessoal tenha danos.

Dessa forma, é de extrema importância que se tenha equilíbrio entre os horários de trabalho e o período de descanso para manter uma boa saúde mental, mesmo que a atividade seja realizada em casa

O que fazer para superar os desafios encontrados no serviço home office?

Se você é uma pessoa contratada por uma empresa, ela deve investir em treinamento comportamental, bem como realizar ajustes na realização das atividades.

No que se refere a falta de comunicação e a segurança dos dados, é possível que a empresa invista em 2 atitudes possíveis:

1ª. manter uma plataforma online para que a equipe de trabalho realize a comunicação

Realizar a disponibilização de uma plataforma online, onde seja possível a troca de informações, é de extrema importância, quando o assunto é ter feedbacks e experiências. Desta forma, é recomenda-se manter uma boa qualidade no acesso de informações, bem como representar um recurso de comunicação.

2ª. Realize investimentos em cibersegurança

Atualmente, existem muitas alternativas de investimento em cibersegurança, que procuram dificultar as invasões, além de registrar todos os processos realizados pelos colaboradores, nos dados da empresa. Neste caso, o controle possibilita que se façam auditorias, o que, muitas vezes, implica que pessoas desistam de realizar uma ação criminosa.

Conhecer as vantagens e os desafios do trabalho home office faz com que mais pessoas optem por esse tipo de trabalho. Principalmente aquelas que vivem em cidades grandes, onde a forma de locomoção de um local a outro é dificultada.

Por outro lado, existem pessoas que preferem realizar serviços terceirizados em casa, abrir franquias neste modelo e trabalhar com marketing digital, que está crescendo muito nos últimos tempos. Neste caso, você vende o seu trabalho a partir de casa e sempre com maior qualidade e competência possível!

Por fim, agora que você conheceu os principais desafios do home office e aprendeu algumas dicas importantes para superar cada um, fique atento! É fundamental saber onde você está e para onde pretende seguir em sua carreira!

Assim, avance ainda que aos poucos, mas não deixe de seguir em frente!