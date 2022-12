conheça são os ministros anunciados para a nova gestão

Foto: Reprodução

O presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), já anunciou 21 nomes para o futuro governo, que começa em 1° de janeiro de 2023.

Entre os nomes anunciados, Margareth Menezes, Rui Costa, Flávio Dino, Fernando Haddad, Anielle Franco Nisia Trindade e mais.

Conheça os ministros anunciados até agora:

Fernando Haddad (PT) – Ministério da Fazenda

Ex-ministro da Educação e ex-prefeito de São Paulo, Haddad vai comandar o Ministério da Fazenda, fruto do desmembramento do atual Ministério da Economia. A pasta vai origem aos ministérios de Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior (MDIC) e de Planejamento, Orçamento e Gestão.

Rui Costa (PT) – Casa Civil

Atual governador da Bahia, Rui Costa assume a Casa Civil. A pasta é responsável por auxiliar o presidente em suas atribuições e coordena a intergração entre os ministérios.

Flávio Dino (PSB) – Justiça e Segurança Pública

Ex-governador Maranhão e senador eleito pelo estado, Flávio Dino assumirá o novo Ministério da Justiça e Segurança Pública.

José Múcio Monteiro – Defesa

Ex-presidente do Tribuna de Contas de União e ex-ministro chefe da Secretaria de Relações Institucionais, José Múcio Monteiro vai chefiar a pasta da Defesa. O ministério ao qual estão vinculado o Exército, a Marinha e a Aeronáutica.

Mauro Vieira – Relações Exteriores

Ex-ministro das Relações Exteriores, atual embaixador do Brasil na Croácia e ex-embaixado na Argentina e nos Estados Unidos, Mauro Vieira vai comandar a pasta no Itamaraty.

Margareth Menezes – Cultura

Baiana, com mais de 10 álbuns lançados e indicações ao Grammy e turnês internacionais, Margareth fundou a Associação Fábrica Cultural, de combate ao trabalho infantil, exploração sexual e outras violações de direitos, além de outros projetos voltados para o desenvolvimento de empreendedores negros.

Alexandre Padilha – Relações Institucionais

Alexandre Padilha é médico infectologista formado pela Unicamp. Já foi ministro das Relações Institucionais e da Saúde. Foi responsável pela implantação do Mais Médicos.

Anielle Franco – Igualdade Racial

Irmã de Marielle Franco, Anielle Franco é professora, palestrante, escritora e a atual diretora do Instituto Marielle Franco, que promove atividades culturais e educacionais para crianças como cineclubes rodas de conversa, oficinas com contação de histórias e lançamentos de livros — e da Escola Marielles.

Camilo Santana – Educação

Camilo Santana foi servidor público federal concursado e ocupou o cargo de superintendente do Ibama no Ceará de 2003 a 2004. Em 2006, assumiu a Secretaria do Desenvolvimento Agrário do governo cearense.

Cida Gonçalves – Mulheres

Especialista em gênero e violência contra mulher. Foi secretária nacional de enfrentamento à violência contra as mulheres nos governos de Lula e Dilma É É consultora em políticas públicas para o enfrentamento da violência doméstica. Também coordenou o processo de articulação e fundação da Central dos Movimentos Populares no Brasil.

Esther Dweck – Gestão

Já foi assessora econômica e secretária de Orçamento Federal nos governos de Dilma. É doutora em Economia da Indústria e da Tecnologia também pela UFRJ. Desde 2009, é Professora Adjunta do Instituto de Economia da UFRJ. Entre 2007 e 2009, foi professora substituta na Faculdade de Economia da Universidade Federal Fluminense (UFF).

Geraldo Alckmin – Indústria e Comércio

Um dos fundadores do PSDB, Geraldo Alckmin, de 70 anos de idade, deixou o partido no final de dezembro de 2021. Formado em medicina, ingressou na política há 50 anos e, neste período, atuou em diversas funções: foi vereador, prefeito de Pindamonhangaba, deputado estadual, deputado federal, vice-governador e governador de São Paulo. Rambém já disputou a Presidência da República duas vezes.

Jorge Messias – AGU

Procurador da Fazenda Nacional, já atuou nas áreas jurídicas dos ministérios da Educação, Casa Civil e Ciência e Tecnologia. Ele foi subchefe para Assuntos Jurídicos (SAJ) da Presidência no governo de Dilma Rousseff.

Luciana Santos – Ciência e Tecnologia

Ex-deputada estadual e federal, Luciana é presidente nacional do PC do B. É engenheira e começou a trajetória política no movimento estudantil. Foi a primeira mulher a ocupar o cargo de vice-governadora de Pernambuco, eleita em 2018 junto com Paulo Câmara (PSB).Também foi secretária estadual de Ciência e Tecnologia.

Luiz Marinho – Trabalho

Marinho comandou o Ministério do Trabalho no governo PT, de 2003 a 2007. Também foi ministro da Previdência Social no segundo mandato de Lula. Foi prefeito de São Bernardo do Campo entre 2009 e 2016.

Nisia Trindade – Saúde

Primeira mulher a assumir o Ministério da Saúde, é doutora em Sociologia, mestre em Ciência Política e graduada em Ciências Sociais pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ). É presidente da Fiocruz desde 2017 e foi diretora da Casa de Oswaldo Cruz, unidade da Fiocruz voltada para pesquisa e memória em ciências sociais, história e saúde, entre 1998 e 2005.

Márcio França – Portos e Aeroportos

França é formado em Direito e é filiado ao Partido Socialista Brasileiro (PSB) há 34 anos. Começou como vereador em 1989, em São Vicente, no litoral paulista.Também foi deputado federal por dois mandatos consecutivos em 2006 e 2010 e secretário de Esporte, Lazer e Turismo de São Paulo, no governo Alckmin, em 2011.

Márcio Macêdo – Secretaria Geral

Márcio Costa Macêdo é biólogo pela Universidade Federal do Sergipe e foi eleito deputado federal nas eleições de 2010. Também ocupou o cargo de presidente dos Diretórios Municipal de Aracaju e Estadual de Sergipe do PT. Também foi secretário municipal de Participação popular de Aracaju e superintendente do Ibama em Sergipe.

Silvio Almeida – Direitos Humanos

Silvio Almeida é professor, filósofo e advogado. É considerado um dos maiores especialistas em questões raciais no país. Almeida é doutor pela Universidade de São Paulo (USP), onde concluiu o pós-doutoramento e graduado em Filosofia pela USP. É pesquisador do programa de pós-doutorado da Faculdade de Economia da USP, professor de graduação e professor do Programa de Pós-Graduação em Direito Político e Econômico do Mackenzie.

Também é professor na Escola de Administração de Empresas de São Paulo (FGV-EAESP) e na Escola de Direito de São Paulo da FGV. Também já foi professor visitante da Universidade de Columbia (EUA) e da Universidade de Duke (EUA). Almeida é autor de uma série de livros e publicações, como “Racismo estrutural” (2019).

Vinícius Marques – CGU

Vinícius Marques é doutor em Direito pela USP e em Direito Comparado pela Université Paris 1 Pantheon-Sorbonne. Especialista em políticas públicas e gestão governamental do Governo Federal de 2006 a 2016, Secretário de Direito Econômico entre 2011 e 2012, Presidente do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) de 2012 a 2016 e Yale Greenberg World Fellow em 2016.

