Conmebol propõe mudança na camisa do Brasil para homenagear Pelé

O presidente da Conmebol, Alejandro Domínguez, propôs a Confederação Brasileira de Futebol uma homenagem ao ex-jogador Pelé na camisa da seleção brasileira.

Durante a inauguração de uma exposição temporária dedicada ao Rei em Doha, no Catar, Domínguez anunciou a ideia de substituir três estrelas do escudo do Brasil na camisa, por três corações, uma referência a cidade que o craque nasceu, e também aos três títulos conquistados por Pelé.

“Pelé foi motivo de inspiração. Com ele, nasceu o número 10. A partir daí veio a ambição de outros jogadores. E as comparações. Mas jogadores como Pelé não são comparáveis”, afirmou durante a cerimônia.

A proposta foi ouvida pelo vice-presidente da CBF, Fernando Sarney, que esteve presente no evento, e afirmou que confederação iria “analisar com carinho” a proposta da Conmebol.

Estado de saúde de Pelé

A última atualização do estado de saúde do ídolo da seleção brasileira foi que ele seguia em tratamento contra infecção pulmonar e já apresentava um quadro estável.

Internado desde a terça-feira (29), Pelé, de 82 anos, está em tratamento e não está em risco, segundo as filhas do ex-jogador. Em entrevista ao Fantástico, Flavia Arantes e Kelly Nascimento, tranquilizaram os fãs. O jogador chegou a ser diagnosticado com Covid.

