A elaboração do currículo do candidato deve ocorrer de maneira organizada objetiva e em ordem cronológica inversa.

Considere o seu currículo como uma vitrine profissional

Ao criar um currículo, o candidato estará elaborando uma espécie de vitrine profissional. Por isso, os dados do seu currículo devem ser sucintos e objetivos para que seja atrativo para o mercado de trabalho atual.

Apresente seus resultados e suas competências

Conceitue o seu currículo como uma apresentação de sua carreira. Dessa forma, poderá entender a necessidade de que ele seja sucinto, pois um currículo muito extenso tende a ser descartado sem que seja devidamente lido, considerando que o profissional de recrutamento e seleção não possui muito tempo para uma análise inicial.

Além disso, um excelente profissional pode ficar aquém do seu potencial ao construir um currículo confuso e/ou muito extenso, já que essa é a porta de entrada para o processo seletivo.

Seja sucinto, objetivo e organizado

Sendo assim, é importante que tenha clareza sobre qual é o seu objetivo no mercado e destaque as informações principais quanto às suas atividades exercidas; já que o seu currículo deve ser resumido para ser explorado devidamente durante a entrevista de emprego.

Dados pessoais e objetivo

Os seus dados pessoais não devem conter informações excessivas e seu objetivo pode ser composto do seu cargo e hierarquia na sua área de atuação. Por exemplo: gerente de faturamento; analista de atendimento ao cliente; assistente de logística; auxiliar operacional etc.

Experiência profissional e escolaridade

Informe o nome das empresas nas quais passou e o período de sua atuação, realizando um resumo sobre suas atividades exercidas. A mesma lógica deve ser seguida no que tange às suas informações sobre a sua trajetória escolar. A ordem cronológica inversa é uma maneira de manter o currículo atualizado e assertivo.

Resumo e habilidades

Caso opte por realizar um resumo do currículo. Lembre-se de criar algum tipo de relação entre as atividades exercidas e suas habilidades e competências, ainda que essa relação ocorra de maneira indireta. Pois esse tipo de análise faz parte da coerência das informações e pode ser um ponto de destaque para que o candidato seja convidado a prosseguir no processo seletivo.

Faça adaptações

Portanto, é importante que o candidato faça adaptações dos pontos citados para construir um currículo assertivo e objetivo dentro da dinâmica do mercado de trabalho na era digital. Assim, alcançando seus objetivos em longo prazo e destacando o seu potencial profissional de modo orgânico.