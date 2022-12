O currículo do candidato é um documento que deve ser elaborado de maneira dinâmica, por isso, para que obtenha sucesso profissional, o seu currículo deve ser conceituado como uma vitrine de sua carreira.

Construa um currículo estratégico e alcance seus objetivos profissionais

O profissional de recrutamento e seleção possui pouco tempo hábil para analisar os currículos dos candidatos. Por isso, um currículo elaborado de maneira objetiva e sucinta tende a ser atrativo dentro do mercado.

Organize as informações e seja sucinto na elaboração do seu currículo

Para que o seu currículo seja atrativo de maneira objetiva, ele deve ser sucinto e direcionado. Sendo assim, opte por organizar as informações em ordem cronológica inversa, ou seja, priorize as informações atuais.

Dados pessoais

Informe seus dados pessoais de maneira objetiva, evitando números de documentos e muitos telefones para contato, por exemplo.

Objetivo

O objetivo do candidato pode ser composto do seu cargo, dentro da sua área de atuação e hierarquia. Por exemplo: gerente de faturamento; analista de marketing digital; assistente de vendas; auxiliar de logística; operador de máquinas etc.

Experiência profissional

A descrição referente a sua experiência profissional é muito importante para a análise feita durante o processo de recrutamento e seleção. No entanto, a descrição no currículo deve ser objetiva para que seja explorada durante a entrevista de emprego.

Resuma suas atividades

Informe o nome das organizações nas quais atuou e o respectivo período trabalhado. Faça um resumo das atividades de forma objetiva e clara, considerando promoções e outros pontos que acredita que sejam pertinentes para a análise feita pela empresa.

Escolaridade

A sua escolaridade deve ser clara e objetiva. Informe cursos concluídos e cursos em andamento. Caso possua um curso de graduação trancado, por exemplo, ele deve ser informado com real status, já que não é viável que o candidato confunda a empresa na elaboração do currículo, no que tange ao seu grau de escolaridade.

Linkedin

Não menos importante, atualize o seu perfil no Linkedin, já que a ferramenta de recrutamento e seleção permite ao candidato direcionar o seu perfil para uma vaga de seu interesse. Sendo assim, faça o uso desta ferramenta de maneira objetiva e direcione o foco do seu perfil profissional.

Faça adaptações dos apontamentos citados

Assim sendo, é importante que o candidato adapte os apontamentos citados para que seu currículo seja estrategicamente sucinto e objetivo. Dessa forma, as informações serão direcionadas, elevando suas chances de obter sucesso profissional em longo prazo.