Para construir o seu currículo é importante que tenha clareza sobre qual é o seu objetivo no mercado de trabalho, considerando os diversos fatores externos que impactam os resultados de uma empresa.

Construa um currículo objetivo e sucinto

O profissional de recrutamento e seleção possui pouco tempo hábil para analisar o seu currículo, por isso, é importante que essa análise seja feita de maneira objetiva e sucinta. Um currículo bem elaborado tende a ser analisado de forma ampla; o que abrange as possibilidades para o profissional que busca uma recolocação no mercado de trabalho.

Priorize as informações atuais

Por isso, é importante que descreva as informações de forma sucinta, priorize a ordem cronológica inversa e resuma as suas competências e habilidades.

Dados pessoais

Destaque seus dados pessoais, evitando informações excessivas, como números de documentos ou muitos telefones para contato, por exemplo.

Objetivo

O objetivo do candidato pode ser composto pelo seu cargo e nível hierárquico, considerando a sua área profissional. Por exemplo: gerente de faturamento; analista de recrutamento e seleção; assistente de franquias; auxiliar de logística; operador de máquinas etc.

Escolaridade

É importante para o candidato ser sincero e sucinto quanto à sua formação acadêmica. Caso possua curso superior em andamento ou trancado, o status do seu curso deve ser atualizado no currículo. Pois há vagas exclusivas para profissionais formados ou especializados. Por isso, essa informação não deve ficar incompleta no currículo.

Experiência profissional

A sua carreira profissional é um dos pontos mais analisados pelo profissional de recrutamento e seleção. Informe o nome das empresas nas quais você atuou e o período trabalhado em cada uma delas. Caso tenha recebido promoções ou tenha mudado de cargo/área durante o período trabalhado, é relevante que destaque esses pontos de transição.

Mantenha o seu perfil atualizado no Linkedin

Além do seu currículo padronizado, é aconselhável que atualize o seu perfil nas plataformas online. Principalmente no Linkedin. Visto que, na atualidade, diversas empresas utilizam a ferramenta para realizar o recrutamento e seleção, ampliando as possibilidades para o candidato receber o convite para uma entrevista de emprego.

Considere o currículo como uma vitrine profissional

Portanto, a construção do currículo é uma ferramenta de aprimoramento profissional e uma vitrine de sua trajetória, sendo assim, essa análise deve ser feita de maneira objetiva e sucinta. Sendo assim, faça adaptações dos pontos citados e evite ficar aquém do seu potencial profissional através de um currículo objetivo, sucinto e organizado.