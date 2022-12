É possível destacar o seu perfil profissional no mercado atual através de um currículo elaborado de forma objetiva e sucinta.

Construa um currículo profissional objetivo e atrativo

O currículo profissional é um documento que deve ser conceituado como uma espécie de vitrine de sua trajetória. Dessa forma, poderá obter sucesso ao direcionar os pontos fortes de sua experiência.

Para receber o convite para uma entrevista de emprego, o candidato deve construir um currículo atrativo, por isso, é importante priorizar a construção de um currículo organizado, objetivo e dinâmico.

Dados pessoais

Informe seus dados pessoais de maneira sucinta, evitando excessos, como número de documentos, por exemplo. Além disso, tenha atenção para que não insira um endereço de e-mail que contenha palavras pejorativas.

Objetivo

O objetivo do currículo do candidato deve ser composto do seu cargo e hierarquia na sua área de atuação. Por exemplo: auxiliar de loja; assistente de marketing digital; analista de relacionamento com o cliente; supervisor de atendimento; gerente de contas etc.

É importante que o candidato construa as informações do seu currículo de forma organizada em ordem cronológica inversa. Isso significa que deve priorizar as informações atuais.

Experiência profissional

Assim sendo, no que tange ao seu histórico profissional, informe o nome das organizações nas quais trabalhou e o respectivo período de sua atuação. No que diz respeito às atividades exercidas, informe-as de maneira resumida. Lembre-se de que o currículo será explorado durante a entrevista de emprego, portanto, não é viável que ele seja extenso.

Escolaridade

A sua escolaridade deve ser informada com a mesma objetividade, considerando cursos em andamento e cursos concluídos. Informe o nome das instituições de ensino e o período estudado ou a previsão de término do curso atual.

Linkedin

É aconselhável que o candidato atualize seu perfil na plataforma online Linkedin, visto que o Linkedin é uma ferramenta muito utilizada para o processo seletivo de diversas empresas, sendo uma grande oportunidade para o direcionamento ativo do seu perfil.

Cursos extracurriculares e outras informações

Não menos importante, caso tenha cursos extracurriculares, eles podem ser informados de maneira resumida no seu currículo; o mais importante é que as informações sejam coerentes e objetivas para que o seu currículo seja aprovado no processo inicial de triagem, feita pelo profissional de recrutamento e seleção.

Portanto, é importante que o candidato adapte os apontamentos citados e construa um currículo que seja atrativo dentro da dinâmica do mercado de trabalho atual, visto que as empresas buscam profissionais objetivos e resilientes.