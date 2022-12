O currículo do candidato é uma vitrine de sua trajetória profissional, por isso, a sua elaboração requer objetividade em todo o processo.

Construa um currículo profissional objetivo e organizado

O profissional de recrutamento e seleção possui pouco tempo hábil para uma análise do perfil do candidato, por isso, o currículo deve ser organizado para que seja atrativo.

Dados pessoais

Considere destacar seus dados pessoais de maneira sucinta, priorizando informações objetivas e evitando excessos, com o número de documentos, por exemplo. Além disso, é importante para o candidato direcionar o seu perfil de forma sucinta, por isso, informe poucos telefones para contato, ao passo que esteja disponível em todos os meios informados.

Objetivo

O objetivo do currículo do candidato deve ser direto. É possível informar o seu cargo dentro da sua área de atuação, considerando a hierarquia. Por exemplo: operador de máquinas; auxiliar de logística; assistente de vendas; analista de atendimento ao cliente; gerente de equipe de loja etc.

Experiência profissional

A sua experiência profissional deve ser informada em ordem cronológica inversa. Informe o nome das empresas e o período de atuação, considerando os dados atuais. Além disso, destaque suas atividades de forma sucinta. O seu currículo será explorado durante a entrevista de emprego, portanto, não é viável que ele seja extenso.

Escolaridade

A sua escolaridade deve seguir a mesma lógica das informações anteriores. Informe cursos concluídos e cursos em andamento, considerando a ordem cronológica inversa das informações.

Outras informações

Cursos extracurriculares também podem ser inseridos, principalmente se forem correlatos à sua área de atuação atual. Dessa forma, o seu currículo será objetivo e dinâmico dentro do da necessidade do mercado de trabalho atual.

LinkedIn

É aconselhável que o candidato atualize seu perfil na plataforma do LinkedIn. Uma vez que a plataforma online é amplamente utilizada por diversas empresas para o processo de recrutamento e seleção.

Ao atualizar o seu perfil no LinkedIn também é possível que envie o seu currículo para empresas de seu interesse; o que eleva a sua chance de alcançar seus objetivos de carreira profissional em longo prazo.

Pontos adaptáveis

Portanto, para construir um currículo profissional dinâmico e objetivo, ele deve ser sucinto e organizado. Lembre-se de que um currículo muito extenso ou visualmente desorganizado pode ser descartado sem que seja analisado em sua totalidade.

Sendo assim, esses são pontos relevantes para o que alcance seus objetivos profissionais dentro da dinâmica do mercado e da necessidade das empresas por profissionais capacitados e resilientes.