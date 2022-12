CONSULTA AO SERASA E SPC GRATUITA: veja como consultar o CPF online e sem pagar nada

Efetuar uma consulta ao Serasa e SPC gratuita online é algo que traz muito mais facilidade e praticidade para o consumidor. Além de ser um meio mais rápido e cômodo, afinal, a pessoa pode fazer em qualquer lugar, isso fará com que ela tenha condições de monitorar seus débitos e score.

A consulta ao Serasa e SPC gratuita pode ser realizada por intermédio de sites e aplicativos vinculados aos seus respectivos birôs de proteção ao crédito. No que concerne ao SPC Brasil, o site é o Negociar Dívida Online e o aplicativo é o SPC Consumidor. Por outro lado, a Serasa proporciona o site Serasa Consumidor, e o aplicativo, que é igualmente intitulado de Serasa Consumidor. Para saber mais a respeito, continue lendo a matéria desta quarta-feira (21) do Notícias Concursos.

Consulta ao SPC e Serasa grátis online via sites e aplicativos

Plataforma Negociar Dívida Online

As pessoas que desejarem consultar SPC e Serasa grátis online, mais especificamente falando efetuar consultas pertinentes ao SPC Brasil, tem a oportunidade de acessar a plataforma Negociar Dívida Online. Trata-se de uma consulta totalmente gratuita, o que é muito interessante para o consumidor, que poderá realizá-la quantas vezes quiser.

Assim que se acessa o site em questão, logo na primeira página, o consumidor pode encontrar um botão no qual se observa a palavra “Acessar”. Ao se clicar nele, uma nova janela será aberta, na qual aparecerá um botão que precisa ser clicado, a fim de que o consumidor seja encaminhado para a página de cadastro.

Na página de cadastro, basta informar qual é o número do CPF, o endereço de e-mail, o número do celular e de que forma ficou sabendo da existência do site em questão. Posteriormente, é só efetuar o login e fazer as consultas desejadas, com toda a segurança e agilidade.

O app SPC Consumidor

Além do site já citado, o birô de crédito SPC Brasil também oferece um aplicativo que permite a realização de consultas pela Internet, o app SPC Consumidor. Ele pode ser encontrado na Play Store (para usuários de celular com sistema Android) e AppStore (para usuários de iPhone).

Depois do download e instalação do aplicativo, o consumidor precisa preencher um cadastro, fornecendo algumas informações pessoais básicas, como nome completo, CPF, e-mail, telefone e endereço, além da criação de senha para posterior login. Feito o cadastro, basta logar no app e efetuar a consulta do CPF.

Consulta ao SPC e Serasa grátis online: Site e app Serasa Consumidor

Por outro lado, aqueles que querem consulta ao SPC e Serasa grátis online, no caso fazer consultar ligadas ao Serasa, contam com o site Serasa Consumidor. No espaço, além de consultar a existência ou não de dívidas pendentes, pode-se conferir também o score de crédito.

Na página inicial do site, é preciso clicar no botão “Entrar” e digitar o CPF. Em seguida, é exigida a feitura de um cadastro, fornecendo-se alguns dados pessoais. Logo depois, cria-se uma senha para login.

Assim que o login for efetuado, pode-se efetuar as consultas desejadas. O processo é bastante similar ao do aplicativo Serasa Consumidor. Após o download e instalação do aplicativo, faz-se o cadastro e, depois disso, o login. Com isso tudo feito, pode-se fazer a consulta Serasa e SPC gratuita pelo CPF à vontade.