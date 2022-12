CONSULTA PIS via CPF hoje (03/12) é LIBERADA; veja como fazer

O PIS é um benefício de direito dos trabalhadores de empresas privadas, que exercem atividades com carteira assinada. Além de conceder abonos aos cidadãos, o Programa de Integração Social também colabora com o desenvolvimento de empresas do setor.

A saber, o número PIS é concedido logo quando o cidadão é contratado pela primeira vez por uma empresa privada. Os dígitos seguirão o titular durante toda sua trajetória laboral, mesmo que mais tarde se torne um servidor público.

O benefício do PIS é repassado aos trabalhadores de direito anualmente, e os pagamentos são gerenciados pela Caixa Econômica Federal.

Quem pode receber o PIS?

Para ter acesso ao abono o trabalhador deve atender às seguintes condições:

Estar inscrito no PIS há pelo menos 5 anos;

Ter trabalhado por pelo menos 30 dias no ano anterior;

Ter recebido, em média, até dois salários mínimos por mês;

Estar com os dados devidamente informados na Relação Anual de Informações Sociais (Rais), de responsabilidade do empregador.

Como consultar o meu número PIS?

O número do PIS pode ser encontrado das seguintes formas:

Agência da Caixa Econômica Federal (CEF);

Cadastro Nacional de Informações Sociais (CNIS);

Cartão Cidadão;

Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS);

Extrato do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS);

Como consultar o PIS usando o CPF?

O procedimento é simples e prático. Veja o passo a passo a seguir:

Acesse o aplicativo Meu INSS; Na sequência faça o login via gov.br; Caso ainda não tenha um registro, cadastre-se com seus dados; Ao entra na plataforma, vá no canto superior da tela para ver os detalhes do PIS; Feito isto, é possível conferir todas as informações sobre programa e tirar dúvidas, caso ainda tenha.

Tabela PIS

A tabela do PIS 2022 define o valor do PIS de acordo com os meses trabalhados.

1 mês trabalhado – R$ 101;

2 meses trabalhados – R$ 202;

3 meses trabalhados – R$ 303;

4 meses trabalhados – R$ 404;

5 meses trabalhados – R$ 505;

6 meses trabalhados – R$ 606;

7 meses trabalhados – R$ 707;

8 meses trabalhados – R$ 808;

9 meses trabalhados – R$ 909;

10 meses trabalhados – R$ 1.010;

11 meses trabalhados – R$ 1.111;

12 meses trabalhados – R$ 1.212.