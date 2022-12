CONSULTA VALORES A RECEBER: foi liberada hoje (14/12)? Veja quando DINHEIRO ESQUECIDO pode ser consultado, segundo o BC

O Banco Central (BC) informou que prosseguirá com o processo de devolução do dinheiro esquecido por brasileiros em bancos e financeiras através do Sistema Valores a Receber (SVR). De acordo com a autoridade, cerca de R$ 3,6 bilhões ainda estão disponíveis para saques. Estima-se que 32 milhões pessoas têm direito aos recursos.

Segundo o BC, o SVR voltará a receber informações dos bancos a partir de janeiro do próximo ano. Contudo, isso não significa que as consultas e devoluções serão realizadas no mesmo momento, ou seja, ainda não há uma data para que os saques voltem a acontecer. A expectativa é de que o sistema seja aperfeiçoado e novamente liberado no próximo ano.

Devolução dos valores pelo BC

Na próxima etapa de devolução, além dos saldos esquecidos em contas e investimentos financeiros, também serão estornadas as tarifas cobradas indevidamente pelas instituições financeiras e obrigações de crédito não estabelecidas em contratos.

Com relação a liberação da modalidade, uma data deve ser divulgada ainda no início de 2023, após o Banco Central catalogar todos os dados recebidos pelas instituições financeiras. Desse modo, os brasileiros que terão acesso aos valores esquecidos são:

23,58 milhões de clientes poderão receber até R$ 10;

7,94 milhões possui entre R$ 10 e R$ 100;

2,86 milhões têm entre R$ 100 e R$ 1 mil;

476,5 mil têm mais de R$ 1 mil.

Ademais, há expectativas de que na segunda etapa do SRV os herdeiros e representantes legais possam sacar os valores de contas de pessoas falecidas ou incapacitadas. Vale ressaltar que esta já era uma medida prevista no plano do Banco Central.

Novas regras dos Valores a Receber

O Sistema Valores a Receber conta com algumas mudanças após conclusão da primeira fase. Uma delas é que não será necessário realizar o agendamento. Dessa forma, o cidadão poderá solicitar o saque do dinheiro no momento da primeira consulta.

Ademais, o sistema vai contar com novas informações repassadas pelas instituições financeiras. Ou seja, quem não tinha valores a receber na primeira etapa deve consultar novamente o Sistema, uma vez que pode haver uma nova quantia disponível.

Consulta e solicitação do dinheiro esquecido

Contudo, quando o sistema voltar ao ar, considerando que mais nenhuma alteração seja realizada, veja como sacar os valores esquecidos caso tenha. Confira o passo a passo:

Acesse o site valoresareceber.bcb.gov.br na data informada e efetue o login; Após isso, realize as consultas dos valores a receber; a instituição que deve devolver o valor; a origem do dinheiro esquecido; Clique na opção “Solicitar por aqui”, para receber via Pix, ou na opção “Solicitar via instituição” para entrar em contato e combinar qual será a instituição de sua escolha.